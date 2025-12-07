https://sarabic.ae/20251207/دراسة-تصدر-تحذيرا-عاجلا-بشأن-حبوب-الإفطار-في-أوروبا-1107903137.html

دراسة تصدر تحذيرا عاجلا بشأن حبوب الإفطار في أوروبا

07.12.2025

وكشفت دراسة شبكة مكافحة مبيدات الآفات الأوروبية (PAN) عن تلوث العديد من منتجات الحبوب بحمض ثلاثي فلورو أسيتيك، وهو مركب اصطناعي سام يُستخدم في المبيدات الحشرية.وتشير الدراسة إلى أن هذه المواد قد تسبب اضطرابات في التنفس، وظائف الكبد، ونمو الأجنة، وترتبط بالمشاكل الإنجابية والسرطانات.وحلّلت الدراسة 66 منتجا من الحبوب في 16 دولة أوروبية، بما في ذلك حبوب الإفطار، والخبز، والمعكرونة، والكرواسون، والدقيق.وتم العثور على حمض ثلاثي فلورو أسيتيك في 81.8% من العينات، بتركيز متوسط 78.9 ميكروغرام لكل كيلوغرام، مع تلوث أعلى في منتجات القمح.وكانت حبوب الإفطار في أيرلندا الأعلى تلوثا، بتركيز 360 ميكروغرام/ كغ، أي 107 أضعاف تركيزها في مياه الصنبور.كما سجلت منتجات أخرى مستويات مرتفعة، منها خبز القمح الكامل البلجيكي، والدقيق الألماني، والكرواسون الفرنسي، وخبز الزنجبيل الهولندي.وفي المقابل، احتوت بعض المنتجات على مستويات منخفضة أو خالية من حمض ثلاثي فلورو أسيتيك، مثل رقائق الشوكولاتة البلغارية، وخبز الجاودار المجري.وتحذر الدراسة من أن الغذاء ومياه الشرب يمثلان مصادر رئيسية للتعرض لهذه المواد الكيميائية الدائمة، التي قد تؤثر على الخصوبة، ونمو الجنين، ووظائف الكبد والمناعة.ومن الممكن أن يتسبب استنشاق حمض ثلاثي فلورو أسيتيك في تهيج الأنف والحلق والرئتين، فيما ترتبط بعض المركبات المماثلة بأنواع مختلفة من السرطان.ويدعو الخبراء الجهات التنظيمية لتحديد حدود أمان أكثر صرامة، وحظر المبيدات التي تحتوي على "الفاعلات بالسطح الفلورية" (PFAS)، المعروفة بـ"الملوثات الأبدية"، ومصادر حمض ثلاثي فلورو أسيتيك في الأغذية.

