علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة

وتشير تقديرات في روسيا إلى أن كمية النفايات البوليمرية المتراكمة سنوياً تتراوح بين 710 و750 ألف طن، ولا يخضع لإعادة التدوير سوى 3 إلى 10 في المئة منها، بينما يحرق القسم الأكبر أو يدفن أو يعالج بعمليات التحلل الحراري.كما يستغرق تحلل الكثير من أنواع البلاستيك المستخدمة في التغليف الغذائي والمنتجات الاستهلاكية أكثر من عشر سنوات، وقد يصل الأمر إلى ألف عام بالنسبة لبعض الزجاجات البلاستيكية، وفق ما أكده باحثو الجامعة، حيث نشرت نتائج الدراسة في مجلة "بوليمير ساينس".وأوضحت رئيسة قسم "التكنولوجيا الكيميائية للبوليمرات والبيئة الصناعية" في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، ناتاليا كيبال، أن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي المتاحة حالياً غالباً ما تفتقر إلى الخصائص التشغيلية الجيدة، مشيرة إلى أن مقاومة الاشتعال تعد ضرورة للمواد المستخدمة في تغليف الحاويات التي تحتوي على النفط والمواد القابلة للاحتراق.كما حدد الباحثون تقنية فعالة لإنتاج هذا النوع من البوليمرات باستخدام طريقة الصب. وبيّنت كيبال أن إدخال هذه الإضافات يحسن من قدرة المادة على تحمل الحرارة، ويرفع مقاومتها للاشتعال، ويزيد مرونتها، ويعزز قابليتها للتحلل الحيوي، إذ تتفكك بنشاط في التربة تحت الظروف المناخية الطبيعية.وقد جرى تنفيذ جزء من هذا العمل بدعم من منحة من مؤسسة العلوم الروسية وإدارة مقاطعة فولغوغراد ضمن مشروع بحثي.دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر

