مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تغليف-مقاومة-للحرارة-وتتحلل-في-الطبيعة-1107801540.html
علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
سبوتنيك عربي
وتشير تقديرات في روسيا إلى أن كمية النفايات البوليمرية المتراكمة سنوياً تتراوح بين 710 و750 ألف طن، ولا يخضع لإعادة التدوير سوى 3 إلى 10 في المئة منها، بينما يحرق القسم الأكبر أو يدفن أو يعالج بعمليات التحلل الحراري.كما يستغرق تحلل الكثير من أنواع البلاستيك المستخدمة في التغليف الغذائي والمنتجات الاستهلاكية أكثر من عشر سنوات، وقد يصل الأمر إلى ألف عام بالنسبة لبعض الزجاجات البلاستيكية، وفق ما أكده باحثو الجامعة، حيث نشرت نتائج الدراسة في مجلة "بوليمير ساينس".وأوضحت رئيسة قسم "التكنولوجيا الكيميائية للبوليمرات والبيئة الصناعية" في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، ناتاليا كيبال، أن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي المتاحة حالياً غالباً ما تفتقر إلى الخصائص التشغيلية الجيدة، مشيرة إلى أن مقاومة الاشتعال تعد ضرورة للمواد المستخدمة في تغليف الحاويات التي تحتوي على النفط والمواد القابلة للاحتراق.كما حدد الباحثون تقنية فعالة لإنتاج هذا النوع من البوليمرات باستخدام طريقة الصب. وبيّنت كيبال أن إدخال هذه الإضافات يحسن من قدرة المادة على تحمل الحرارة، ويرفع مقاومتها للاشتعال، ويزيد مرونتها، ويعزز قابليتها للتحلل الحيوي، إذ تتفكك بنشاط في التربة تحت الظروف المناخية الطبيعية.وقد جرى تنفيذ جزء من هذا العمل بدعم من منحة من مؤسسة العلوم الروسية وإدارة مقاطعة فولغوغراد ضمن مشروع بحثي.دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر
طور باحثون روس في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، مادة بلاستيكية جديدة مقاومة للاشتعال وقابلة للتحلل الحيوي في الظروف الطبيعية، ويتميز الابتكار، وهو عبارة عن غشاء شفاف يحتوي على مركبات من النيتروجين والبورون والفوسفور، بإمكانية استخدامه في تغليف المشتقات النفطية والزيوت وبعض المنتجات الغذائية.
وتشير تقديرات في روسيا إلى أن كمية النفايات البوليمرية المتراكمة سنوياً تتراوح بين 710 و750 ألف طن، ولا يخضع لإعادة التدوير سوى 3 إلى 10 في المئة منها، بينما يحرق القسم الأكبر أو يدفن أو يعالج بعمليات التحلل الحراري.
كما يستغرق تحلل الكثير من أنواع البلاستيك المستخدمة في التغليف الغذائي والمنتجات الاستهلاكية أكثر من عشر سنوات، وقد يصل الأمر إلى ألف عام بالنسبة لبعض الزجاجات البلاستيكية، وفق ما أكده باحثو الجامعة، حيث نشرت نتائج الدراسة في مجلة "بوليمير ساينس".
وأوضحت رئيسة قسم "التكنولوجيا الكيميائية للبوليمرات والبيئة الصناعية" في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، ناتاليا كيبال، أن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي المتاحة حالياً غالباً ما تفتقر إلى الخصائص التشغيلية الجيدة، مشيرة إلى أن مقاومة الاشتعال تعد ضرورة للمواد المستخدمة في تغليف الحاويات التي تحتوي على النفط والمواد القابلة للاحتراق.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
مجتمع
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
أمس, 15:12 GMT
وتمكن فريق الجامعة من ابتكار مادة فيلمية جديدة تعتمد على بولي فينيل الكحول، مع إضافة مركبات مثبطة للاشتعال تضم عناصر النيتروجين والبورون والفوسفور.
كما حدد الباحثون تقنية فعالة لإنتاج هذا النوع من البوليمرات باستخدام طريقة الصب. وبيّنت كيبال أن إدخال هذه الإضافات يحسن من قدرة المادة على تحمل الحرارة، ويرفع مقاومتها للاشتعال، ويزيد مرونتها، ويعزز قابليتها للتحلل الحيوي، إذ تتفكك بنشاط في التربة تحت الظروف المناخية الطبيعية.

وتظهر النتائج أن التركيبات الجديدة يمكن استخدامها أيضاً كمحاليل تشريب للورق المخصص للتغليف.

وقد جرى تنفيذ جزء من هذا العمل بدعم من منحة من مؤسسة العلوم الروسية وإدارة مقاطعة فولغوغراد ضمن مشروع بحثي.
دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر
