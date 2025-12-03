عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر
سبوتنيك عربي
كشف علماء متخصصون في الأحياء الدقيقة عن التفاعل المتسلسل السريع في فم الإنسان الناتج عن تناول السكر، موضحين تسوس الأسنان على المستوى الميكروبي، إذ تُغير هذه... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
علوم
أمراض القلب والسكري والضغط
السكر
الأسنان
مجتمع
يُحدث تناول السكر تحولًا سريعًا في ميكروبيوم الفم، ففي غضون لحظات من تناوله، تُحوّل بكتيريا مثل "العقدية الطافرة" السكريات إلى حمض "اللاكتيك"، ما يُخفض مستويات الحموضة في الفم بشكل كبير. تُثبط هذه البيئة الحمضية الميكروبات المفيدة وتُعزز نمو مسببات الأمراض المُسببة للتسوس، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية. وتتضمن الآلية الأساسية تحلل الغلوكوز، حيث يتخمر السكر إلى أحماض تُزيل معادن أسطح الأسنان، ويذوب "هيدروكسي أباتيت" في مينا الأسنان عند انخفاض درجة الحموضة، ما يكوّن حفرًا مجهرية معرضة لمزيد من التسوس. ويُعادل اللعاب هذا التأثير في النهاية، لكن التعرض المتكرر للسكر يُعيق إعادة التمعدن الطبيعية. كما تعزز عادات تناول السكر الأغشية الحيوية، وهي طبقة لزجة تُؤوي مصانع الأحماض، التي تقاوم تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الأمر إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة واحتمال فقدان الأسنان، وتُشير الدراسات إلى أن تقليل تناول السكر يحدّ من هذه المُسببات المرضية.دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكريدراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ
الأخبار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:10 GMT 03.12.2025
كشف علماء متخصصون في الأحياء الدقيقة عن التفاعل المتسلسل السريع في فم الإنسان الناتج عن تناول السكر، موضحين تسوس الأسنان على المستوى الميكروبي، إذ تُغير هذه العملية توازن البكتيريا، ما يُعزز إنتاج الأحماض التي تسبب تآكل مينا الأسنان في غضون دقائق.
يُحدث تناول السكر تحولًا سريعًا في ميكروبيوم الفم، ففي غضون لحظات من تناوله، تُحوّل بكتيريا مثل "العقدية الطافرة" السكريات إلى حمض "اللاكتيك"، ما يُخفض مستويات الحموضة في الفم بشكل كبير.
تُثبط هذه البيئة الحمضية الميكروبات المفيدة وتُعزز نمو مسببات الأمراض المُسببة للتسوس، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الخلل يستمر لمدة تصل إلى ساعة بعد تناول السكر، ما يُطيل من تعرض مينا الأسنان للأضرار، ويُجسّد هذا التفاعل كيف تؤثر الخيارات الغذائية اليومية بشكل مباشر على "المجتمعات الميكروبية"، التي تعيش على الأسنان.

وتتضمن الآلية الأساسية تحلل الغلوكوز، حيث يتخمر السكر إلى أحماض تُزيل معادن أسطح الأسنان، ويذوب "هيدروكسي أباتيت" في مينا الأسنان عند انخفاض درجة الحموضة، ما يكوّن حفرًا مجهرية معرضة لمزيد من التسوس. ويُعادل اللعاب هذا التأثير في النهاية، لكن التعرض المتكرر للسكر يُعيق إعادة التمعدن الطبيعية.

ويؤكد علماء الأحياء الدقيقة أن السكريات ليست جميعها متساوية في التأثير، فالسكريات البسيطة مثل الـ"سكروز" تُحفز أقوى استجابة بسبب سرعة تحللها، وهذا يُؤكد أهمية الحد من السكريات المُكررة للحفاظ على التوازن الميكروبي.

كما تعزز عادات تناول السكر الأغشية الحيوية، وهي طبقة لزجة تُؤوي مصانع الأحماض، التي تقاوم تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الأمر إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة واحتمال فقدان الأسنان، وتُشير الدراسات إلى أن تقليل تناول السكر يحدّ من هذه المُسببات المرضية.
دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري
دراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ
