دراسة تكشف حقائق قد لاتعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ

كشفت دراسة جديدة من جامعة كولورادو أن "الإريثريتول"، وهو بديل شائع للسكر، يلحق الضرر بخلايا الحاجز الدموي الدماغي، ويعطل "الإريثريتول" وظائف الأوعية الدموية عن...

لطالما اعتبر "الإريثريتول"، وهو كحول سكري يستخدم على نطاق واسع كمحلي في المنتجات "الخالية من السكر" و"المناسبة لحمية الكيتو"، بديلا آمنا للسكر. ومع ذلك، تشكك دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كولورادو في هذا التصور، إذ تظهر أن "الإريثريتول" قد يلحق الضرر بالحاجز الدموي الدماغي، وهو الجهاز الفسيولوجي الحيوي الذي يحمي الدماغ من خلال تنظيم مرور المواد بين مجرى الدم وأنسجة الدماغ.في تجارب معملية، تعرضت خلايا بطانة الأوعية الدموية الدقيقة في دماغ الإنسان، وهي الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية في الدماغ، لتركيزات من "الإريثريتول" تشبه تلك التي وجدت بعد تناول المشروبات الغازية المحتوية على "الإريثريتول"، حسب ماذكر في صحيفة "ساينس أليرت"، ونورد في مايلي أهم ماجاء حول الموضوع.فقد قلل من إنتاج "أكسيد النيتريك"، وهو جزيء يرخي الأوعية ويعزز تدفق الدم، وفي الوقت نفسه يزيد من "إندوثيلين-1"، وهو مضيق قوي للأوعية الدموية.النتيجة هي تضيق الأوعية الدموية، ما قد يحرم أنسجة المخ من الأكسجين والمغذيات، وهو عامل خطر معروف للسكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث عندما تعيق الجلطات الدموية تدفق الدم إلى الدماغ.توفر هذه النتائج المخبرية آلية بيولوجية محتملة تفسر الدراسات الوبائية السابقة التي ربطت بين الاستهلاك المنتظم "للإريثريتول" وارتفاع كبير في معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية.وأفادت دراسة واسعة النطاق أن الأفراد الذين لديهم أعلى مستويات من "الإريثريتول" في الدم لديهم احتمالية مضاعفة تقريبا للإصابة بنوبات قلبية وعائية خطيرة مقارنة بمن لديهم مستويات أقل.بخلاف العديد من المحليات الصناعية، ينتج الجسم "الإريثريتول" طبيعيا بكميات صغيرة، ويستخدم على نطاق واسع لمحاكاة طعم السكر وملمسه بشكل وثيق، ما يجعله مكونا مفضلا في العديد من المنتجات منخفضة السعرات الحرارية.يحذر معدو الدراسة من أن التجارب أُجريت على خلايا معزولة بدلا من أوعية دموية كاملة أو على كائنات حية، ما يعني ضرورة إجراء المزيد من البحوث لتأكيد هذه التأثيرات في السياقات الفسيولوجية، وقد تساعد النماذج المتطورة، مثل تقنيات "الأوعية الدموية على رقاقة"، في توضيح تأثير "الإريثريتول" بشكل أشمل.مع استمرار البحث، قد يحتاج المستهلكون والمختصون في مجال الصحة على حد سواء إلى إعادة النظر في مفاهيم سلامة المحليات، وموازنة الفوائد الأيضية مع المخاطر القلبية الوعائية والعصبية الناشئة التي يشكلها الاستخدام الواسع "للإريثريتول" في إمدادات الغذاء.تبرز هذه الدراسة الأهمية الحاسمة لتقييم الآثار الصحية طويلة المدى للمضافات الغذائية التي انتشرت بسرعة، حتى تلك التي كانت تعتبر طبيعية أو آمنة، وتدعو إلى إعادة النظر في الخيارات الغذائية والبدائل المحلاة سعيا للحفاظ على الصحة.دراسة صينية تكشف علاقة قلة النوم بأمراض السكري وألزهايمرعلماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري

