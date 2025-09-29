https://sarabic.ae/20250929/دراسة-السجائر-الإلكترونية-قد-ترفع-مخاطر-الإصابة-بمقدمات-السكري-1105439310.html

دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري

وأوضحت الدراسة، التي أُجريت بقيادة خبير الاقتصاد الصحي سولاكشان نيوبان، من جامعة جورجيا، أن مقدمات السكري وهي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، تُعد مرحلة تمهيدية لمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وأكد الباحثون أنه على الرغم من إمكانية علاج هذه الحالة، إلا أن أضرارًا محتملة في القلب والكلى والأعصاب قد تبدأ بالظهور مبكرًا.واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات ضخمة شملت أكثر من 1.2 مليون نقطة بيانات جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية. وركّزت الدراسة على العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية أو التقليدية وظهور مقدمات السكري أو السكري الكامل.فيما ارتفع الخطر بنسبة 15% بين مستخدمي السجائر التقليدية فقط، أما الأشخاص الذين يجمعون بين النوعين، فقد سجلوا زيادة في المخاطر بنسبة 28% مقارنة بغير المدخنين، مع ارتفاع احتمالية الإصابة بالسكري الكامل بنسبة 9%، وهي نسبة تفوق مستخدمي السجائر التقليدية فقط (7%). وقال نيوبان في تصريح للموقع: "تؤكد الدراسة أن السجائر الإلكترونية تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري، وهذا الخطر يتفاقم مع الاستخدام المزدوج. كما لوحظ أن الأشخاص من أصول لاتينية وأفريقية وآسيوية يواجهون مخاطر أعلى، وتدعو الدراسة إلى تعزيز الوعي بمخاطر السجائر الإلكترونية، خاصة مع انتشارها المتزايد كبديل للتدخين التقليدي.

