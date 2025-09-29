دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري
وأوضحت الدراسة، التي أُجريت بقيادة خبير الاقتصاد الصحي سولاكشان نيوبان، من جامعة جورجيا، أن مقدمات السكري وهي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، تُعد مرحلة تمهيدية لمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وأكد الباحثون أنه على الرغم من إمكانية علاج هذه الحالة، إلا أن أضرارًا محتملة في القلب والكلى والأعصاب قد تبدأ بالظهور مبكرًا.واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات ضخمة شملت أكثر من 1.2 مليون نقطة بيانات جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية. وركّزت الدراسة على العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية أو التقليدية وظهور مقدمات السكري أو السكري الكامل.فيما ارتفع الخطر بنسبة 15% بين مستخدمي السجائر التقليدية فقط، أما الأشخاص الذين يجمعون بين النوعين، فقد سجلوا زيادة في المخاطر بنسبة 28% مقارنة بغير المدخنين، مع ارتفاع احتمالية الإصابة بالسكري الكامل بنسبة 9%، وهي نسبة تفوق مستخدمي السجائر التقليدية فقط (7%). وقال نيوبان في تصريح للموقع: "تؤكد الدراسة أن السجائر الإلكترونية تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري، وهذا الخطر يتفاقم مع الاستخدام المزدوج. كما لوحظ أن الأشخاص من أصول لاتينية وأفريقية وآسيوية يواجهون مخاطر أعلى، وتدعو الدراسة إلى تعزيز الوعي بمخاطر السجائر الإلكترونية، خاصة مع انتشارها المتزايد كبديل للتدخين التقليدي.
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية بزيادة مخاطر الإصابة بمقدمات السكري، مع تصاعد هذا الخطر بشكل ملحوظ عند الجمع بين التدخين الإلكتروني والتقليدي.
وأوضحت الدراسة، التي أُجريت بقيادة خبير الاقتصاد الصحي سولاكشان نيوبان، من جامعة جورجيا، أن مقدمات السكري وهي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، تُعد مرحلة تمهيدية لمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين الصفات الشخصية الإيجابية وطول العمر
18:11 GMT
وأكد الباحثون أنه على الرغم من إمكانية علاج هذه الحالة، إلا أن أضرارًا محتملة في القلب والكلى والأعصاب قد تبدأ بالظهور مبكرًا.
واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات ضخمة شملت أكثر من 1.2 مليون نقطة بيانات جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وركّزت الدراسة على العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية أو التقليدية وظهور مقدمات السكري أو السكري الكامل.
وأظهرت النتائج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط كانوا أكثر عرضة بنسبة 7% للإصابة بمقدمات السكري مقارنة بغير المدخنين، أي ما يعادل 7000 حالة إضافية لكل مليون مستخدم.
فيما ارتفع الخطر بنسبة 15% بين مستخدمي السجائر التقليدية فقط، أما الأشخاص الذين يجمعون بين النوعين، فقد سجلوا زيادة في المخاطر بنسبة 28% مقارنة بغير المدخنين، مع ارتفاع احتمالية الإصابة بالسكري الكامل بنسبة 9%، وهي نسبة تفوق مستخدمي السجائر التقليدية فقط (7%).
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير
أمس, 14:35 GMT
وقال نيوبان في تصريح للموقع: "تؤكد الدراسة أن السجائر الإلكترونية تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري، وهذا الخطر يتفاقم مع الاستخدام المزدوج.

ورغم تسويقها كبديل "أكثر أمانًا"، إلا أن النتائج تكشف عن ضرر تراكمي لهذه المنتجات. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن "الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويستخدمون السجائر الإلكترونية هم الأكثر عرضة لمقدمات السكري".

كما لوحظ أن الأشخاص من أصول لاتينية وأفريقية وآسيوية يواجهون مخاطر أعلى، وتدعو الدراسة إلى تعزيز الوعي بمخاطر السجائر الإلكترونية، خاصة مع انتشارها المتزايد كبديل للتدخين التقليدي.
