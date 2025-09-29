عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
أمساليوم
بث مباشر
دراسة توضح العلاقة بين الصفات الشخصية الإيجابية وطول العمر
دراسة توضح العلاقة بين الصفات الشخصية الإيجابية وطول العمر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أجرتها جامعة إدنبرة، شملت تحليل بيانات أكثر من 22 ألف بالغ، أن الصفات الشخصية الإيجابية مثل النشاط والتنظيم والاستجابة السريعة ترتبط بزيادة متوسط...
كشفت دراسة أجرتها جامعة إدنبرة، شملت تحليل بيانات أكثر من 22 ألف بالغ، أن الصفات الشخصية الإيجابية مثل النشاط والتنظيم والاستجابة السريعة ترتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع، في حين ترتبط الصفات السلبية كالقلق والانفعال بانخفاضه.
ونقلت صحيفة "الغارديان أن الدراسة ركزت على الكلمات التي استخدمها المشاركون لوصف أنفسهم، بدلًا من تصنيفهم ضمن أنماط شخصية تقليدية.
وأظهرت النتائج أن وصف الشخص لنفسه بـ"نشط" أو "حيوي" كان أدق في التنبؤ بطول العمر من فئات مثل الانبساط، حيث انخفضت مخاطر الوفاة بنسبة 21% لدى من وصفوا أنفسهم بـ"نشط" خلال فترة الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن صفات مثل التنظيم، المسؤولية، والعمل الجاد، ترتبط بمتوسط عمر أطول، بينما كانت كلمات مثل "قلق"، "متقلب المزاج" و"سريع الانفعال"، أكثر شيوعًا بين من توفوا مبكرًا.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني حتمية الوفاة، بل تشير إلى تأثير الصفات الشخصية على السلوكيات الصحية، فالأشخاص المنظمون يميلون لاتباع روتين صحي، بينما يتبنى النشطون أسلوب حياة ديناميكيا يساعدهم على تحمل الضغوط.

واقترح الباحثون دمج استبيانات الشخصية في التقييمات الطبية المستقبلية، إلى جانب الفحوصات التقليدية، لتحديد الأفراد الذين يحتاجون دعمًا إضافيًا للوقاية من الأمراض المزمنة.
