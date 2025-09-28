عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية
دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية
دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية

14:55 GMT 28.09.2025
كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء في علم الأعصاب، أن الرقص يمكن أن يكون أكثر فعالية في تقليل أعراض الاكتئاب مقارنة بالتمارين الرياضية مثل المشي واليوغا وتمارين القوة، وحتى بعض مضادات الاكتئاب التقليدية.
ونُشرت الدراسة في مجلة "ذا بي إم جي"، حيث استعرض الباحثون 218 تجربة سريرية، تضمنت 15 دراسة ركزت على الرقص.
وأظهرت النتائج أن "الرقص يجمع بين النشاط البدني، التفاعل الاجتماعي والموسيقى، ما يعزز فعاليته كعلاج فعال لتحسين الصحة النفسية"، وفقًا لما ذكرته قناة "ناشونال جيوغرافيك".
وقال الدكتور مايكل نويتيل، الأستاذ المشارك في جامعة كوينزلاند وقائد الدراسة: "الجمع بين الحركة البدنية، التفاعل الاجتماعي والموسيقى، يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الحالة النفسية".

وأشار إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الشاملة لتأكيد دور الرقص كعلاج مستقل. وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه معدلات الاكتئاب ارتفاعًا عالميًا، مع تحديات تواجه الكثيرين في الوصول إلى العلاج النفسي بسبب التكاليف المرتفعة أو محدودية الخدمات.
ويقدم الرقص حلًا مبتكرًا ومنخفض التكلفة، يتميز بالمتعة وتعزيز الروابط الاجتماعية. ومن الناحية العصبية، يحفّز الرقص إفراز الـ"دوبامين" من خلال التوقع الموسيقي، بينما يزيد النشاط البدني من إنتاج الـ"إندورفين". كما يعزز الرقص الجماعي إفراز الـ"أوكسيتوسين"، ما يحسّن المزاج ويقلل التوتر ويقوي الروابط بين الأفراد.

وأوضحت الدكتورة جوليا ف. كريستنسن، عالمة الأعصاب في معهد ماكس بلانك، أن "الحركات التعبيرية في الرقص تتيح للأفراد تفريغ المشاعر السلبية، ما يجعله أكثر فعالية من أنواع التمارين الأخرى".

وأردفت أنه خلال الرقص الجماعي، لوحظت ظاهرة "تزامن الدماغ"، حيث تتزامن الأنشطة العصبية بين المشاركين، ما يعزز الثقة والتواصل العميق ويقلل من الفجوات بين الأفراد.
وبالنسبة للمصابين بالاكتئاب، الذين قد يفقدون القدرة على التعبير الحركي أو العاطفي، يوفر الرقص وسيلة لاستعادة هذه القدرات، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الصحة النفسية، بحسب الدراسة.
وتؤكد الدراسة أن الرقص يمثل أداة علاجية واعدة، تجمع بين الفوائد النفسية والاجتماعية والبدنية. ويدعو الخبراء إلى تعزيز استخدام الرقص كجزء من استراتيجيات العلاج النفسي، خاصة لمن يبحثون عن بدائل فعالة وممتعة لمواجهة الاكتئاب.
