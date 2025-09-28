https://sarabic.ae/20250928/دراسة-الرقص-علاج-فعال-للاكتئاب-يتفوق-على-الرياضة-والأدوية-1105373027.html

دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية

كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء في علم الأعصاب، أن الرقص يمكن أن يكون أكثر فعالية في تقليل أعراض الاكتئاب مقارنة بالتمارين الرياضية مثل المشي واليوغا وتمارين... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

ونُشرت الدراسة في مجلة "ذا بي إم جي"، حيث استعرض الباحثون 218 تجربة سريرية، تضمنت 15 دراسة ركزت على الرقص. وأظهرت النتائج أن "الرقص يجمع بين النشاط البدني، التفاعل الاجتماعي والموسيقى، ما يعزز فعاليته كعلاج فعال لتحسين الصحة النفسية"، وفقًا لما ذكرته قناة "ناشونال جيوغرافيك". وأشار إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الشاملة لتأكيد دور الرقص كعلاج مستقل. وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه معدلات الاكتئاب ارتفاعًا عالميًا، مع تحديات تواجه الكثيرين في الوصول إلى العلاج النفسي بسبب التكاليف المرتفعة أو محدودية الخدمات. ويقدم الرقص حلًا مبتكرًا ومنخفض التكلفة، يتميز بالمتعة وتعزيز الروابط الاجتماعية. ومن الناحية العصبية، يحفّز الرقص إفراز الـ"دوبامين" من خلال التوقع الموسيقي، بينما يزيد النشاط البدني من إنتاج الـ"إندورفين". كما يعزز الرقص الجماعي إفراز الـ"أوكسيتوسين"، ما يحسّن المزاج ويقلل التوتر ويقوي الروابط بين الأفراد. وأردفت أنه خلال الرقص الجماعي، لوحظت ظاهرة "تزامن الدماغ"، حيث تتزامن الأنشطة العصبية بين المشاركين، ما يعزز الثقة والتواصل العميق ويقلل من الفجوات بين الأفراد. وبالنسبة للمصابين بالاكتئاب، الذين قد يفقدون القدرة على التعبير الحركي أو العاطفي، يوفر الرقص وسيلة لاستعادة هذه القدرات، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الصحة النفسية، بحسب الدراسة. وتؤكد الدراسة أن الرقص يمثل أداة علاجية واعدة، تجمع بين الفوائد النفسية والاجتماعية والبدنية. ويدعو الخبراء إلى تعزيز استخدام الرقص كجزء من استراتيجيات العلاج النفسي، خاصة لمن يبحثون عن بدائل فعالة وممتعة لمواجهة الاكتئاب.

