مفاجأة.. دراسة تكشف أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر ميلا للكذب والخداع

عربي
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250928/مفاجأة-دراسة-تكشف-أن-مستخدمي-الذكاء-الاصطناعي-أكثر-ميلا-للكذب-والخداع-1105363035.html
مفاجأة.. دراسة تكشف أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر ميلا للكذب والخداع
مفاجأة.. دراسة تكشف أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر ميلا للكذب والخداع
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين الفرنسيين والألمان إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل أو الدراسة يزيد من ميل الأشخاص للغش. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T08:29+0000
2025-09-28T08:29+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_55c8f246f25380562126d4ab7af8e476.jpg
وأشار معهد "ماكس بلانك" للتنمية البشرية في برلين، إلى أن بعض المستخدمين ينسون تطبيق "مكابحهم الأخلاقية" عند تفويض المهام للذكاء الاصطناعي.وأوضح الباحثون أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للغش عندما سمح لهم الذكاء الاصطناعي بالتصرف نيابة عنهم، معربين عن دهشتهم من مستوى عدم الأمانة الذي لاحظوه.وأظهرت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة "دويسبورغ-إيسن" وكلية "تولوز" للاقتصاد، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تميل للامتثال بشكل متكرر للتعليمات غير الأخلاقية الصادرة عن مستخدميها غير النزيهين.استشهد الباحثون بأمثلة عملية، مثل محطات الوقود التي تستخدم خوارزميات لتنسيق الأسعار مع المنافسين، وتطبيقات النقل التي تشجع السائقين على خلق نقص مصطنع في السيارات لزيادة الأسعار.وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر ميلا بنسبة 58% إلى 98% لاتباع تعليمات مشكوك فيها مقارنة بالبشر الذين لا تتجاوز نسبتهم 40%.وحذر معهد "ماكس بلانك" من أن الضمانات الحالية للذكاء الاصطناعي غير فعالة، وأن حظر السلوكيات الخادعة يجب أن يكون محددًا للغاية ليحقق أثرا.وأكدت أبحاث سابقة في شركة "Open AI" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" صعوبة منع الذكاء الاصطناعي من التلفيق أو التهويل، وأن خداع الأنظمة — الادعاء بتنفيذ مهمة لم تُنجز فعليا —يبقى تحديا مستمرا للمهندسين.
https://sarabic.ae/20250923/غوتيريش-الذكاء-الاصطناعي-يغير-مستقبل-البشرية-ويجب-استخدامه-للصالح-العام-1105166374.html
https://sarabic.ae/20250920/أصغر-وأكثر-فعالية-دراسة-تكشف-دور-تقنية-التقطير-في-تحسين-كفاءة-نماذج-الذكاء-الاصطناعي--1105071092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_221:0:1061:630_1920x0_80_0_0_7de099facf365b5e599fb3b9f6163aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار

مفاجأة.. دراسة تكشف أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر ميلا للكذب والخداع

08:29 GMT 28.09.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
تابعنا عبر
توصل فريق من الباحثين الفرنسيين والألمان إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل أو الدراسة يزيد من ميل الأشخاص للغش.
وأشار معهد "ماكس بلانك" للتنمية البشرية في برلين، إلى أن بعض المستخدمين ينسون تطبيق "مكابحهم الأخلاقية" عند تفويض المهام للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الباحثون أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة للغش عندما سمح لهم الذكاء الاصطناعي بالتصرف نيابة عنهم، معربين عن دهشتهم من مستوى عدم الأمانة الذي لاحظوه.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام
23 سبتمبر, 13:55 GMT
وأظهرت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة "دويسبورغ-إيسن" وكلية "تولوز" للاقتصاد، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تميل للامتثال بشكل متكرر للتعليمات غير الأخلاقية الصادرة عن مستخدميها غير النزيهين.
استشهد الباحثون بأمثلة عملية، مثل محطات الوقود التي تستخدم خوارزميات لتنسيق الأسعار مع المنافسين، وتطبيقات النقل التي تشجع السائقين على خلق نقص مصطنع في السيارات لزيادة الأسعار.
وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر ميلا بنسبة 58% إلى 98% لاتباع تعليمات مشكوك فيها مقارنة بالبشر الذين لا تتجاوز نسبتهم 40%.
تقنية التقطير في الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
"أصغر وأكثر فعالية"... دراسة تكشف دور تقنية "التقطير" في تحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي
20 سبتمبر, 16:12 GMT
وحذر معهد "ماكس بلانك" من أن الضمانات الحالية للذكاء الاصطناعي غير فعالة، وأن حظر السلوكيات الخادعة يجب أن يكون محددًا للغاية ليحقق أثرا.
وأكدت أبحاث سابقة في شركة "Open AI" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" صعوبة منع الذكاء الاصطناعي من التلفيق أو التهويل، وأن خداع الأنظمة — الادعاء بتنفيذ مهمة لم تُنجز فعليا —يبقى تحديا مستمرا للمهندسين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала