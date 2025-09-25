دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250925/دراسة-ركوب-الدراجات-يعزز-صحة-الدماغ-ويقلل-مخاطر-الخرف-1105232492.html
دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف
دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن ركوب الدراجات لا يقتصر على كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة وموفرة للمال، بل يمكن أن يلعب دورا مهمًا في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T06:36+0000
2025-09-25T06:36+0000
مجتمع
بريطانيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg
ونشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open، وشملت حوالي 480 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وتابع الباحثون المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، على مدى أكثر من 13 عامًا. وخلال هذه الفترة، أصيب حوالي 8845 شخصًا بالخرف، و3956 بمرض الزهايمر.ورغم هذه النتائج الواعدة، حذر الباحثون من أن ركوب الدراجات لا يُعد علاجًا مباشرًا للخرف، مشيرين إلى أن المشاركين كانوا عمومًا أكثر صحة في بداية الدراسة، وقد لا تنطبق النتائج على جميع الفئات أو الأعراق.من جهة أخرى، أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة حول المشي، حيث ارتبط بانخفاض طفيف في مخاطر الخرف بنسبة 6%، لكنه ارتبط بزيادة مخاطر الزهايمر بنسبة 14%. وأرجع الأطباء ذلك إلى احتمال أن الأشخاص الذين يمشون كثيرًا قد يعانون من مشكلات معرفية أو توازن غير ملحوظة.وأكد أطباء الأعصاب أن الدراسة تبرز أهمية النشاط البدني في دعم صحة الدماغ.ويوصي الخبراء بممارسة ركوب الدراجات عدة مرات أسبوعيًا، حتى لمسافات قصيرة أو باستخدام دراجات ثابتة في المنزل.كما تدعم منظمة الصحة العالمية هذه التوصيات، حيث تنصح البالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف.
https://sarabic.ae/20250924/دراسة-تلوث-الهواء-يهدد-حاسة-رئيسية-عند-الأطفال-1105218114.html
https://sarabic.ae/20250924/دراسة-مشروب-لذيذ-غني-بالدهون-قد-يضر-بوظائف-الدماغ-1105215670.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd86aaff3a10b22244652d5eefa5d05f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, منوعات
بريطانيا, منوعات

دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف

06:36 GMT 25.09.2025
CC0 / pixabay.com / مرض الخرف
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن ركوب الدراجات لا يقتصر على كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة وموفرة للمال، بل يمكن أن يلعب دورا مهمًا في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية العصبية.
ونشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open، وشملت حوالي 480 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون ركوب الدراجات كوسيلة تنقل لديهم مخاطر أقل بنسبة 19% للإصابة بالخرف، و22% للإصابة بمرض الزهايمر، مقارنة بمن يستخدمون السيارات أو وسائل النقل الأخرى.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يهدد حاسة رئيسية عند الأطفال
أمس, 17:59 GMT
وتابع الباحثون المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، على مدى أكثر من 13 عامًا. وخلال هذه الفترة، أصيب حوالي 8845 شخصًا بالخرف، و3956 بمرض الزهايمر.
كما أشارت الدراسة إلى أن ركوب الدراجات ارتبط بزيادة حجم الحُصين، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم.
ورغم هذه النتائج الواعدة، حذر الباحثون من أن ركوب الدراجات لا يُعد علاجًا مباشرًا للخرف، مشيرين إلى أن المشاركين كانوا عمومًا أكثر صحة في بداية الدراسة، وقد لا تنطبق النتائج على جميع الفئات أو الأعراق.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
مجتمع
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
أمس, 16:38 GMT
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة حول المشي، حيث ارتبط بانخفاض طفيف في مخاطر الخرف بنسبة 6%، لكنه ارتبط بزيادة مخاطر الزهايمر بنسبة 14%. وأرجع الأطباء ذلك إلى احتمال أن الأشخاص الذين يمشون كثيرًا قد يعانون من مشكلات معرفية أو توازن غير ملحوظة.
وأكد أطباء الأعصاب أن الدراسة تبرز أهمية النشاط البدني في دعم صحة الدماغ.
ويوصي الخبراء بممارسة ركوب الدراجات عدة مرات أسبوعيًا، حتى لمسافات قصيرة أو باستخدام دراجات ثابتة في المنزل.
كما تدعم منظمة الصحة العالمية هذه التوصيات، حيث تنصح البالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала