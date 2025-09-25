https://sarabic.ae/20250925/دراسة-ركوب-الدراجات-يعزز-صحة-الدماغ-ويقلل-مخاطر-الخرف-1105232492.html

دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف

دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن ركوب الدراجات لا يقتصر على كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة وموفرة للمال، بل يمكن أن يلعب دورا مهمًا في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T06:36+0000

2025-09-25T06:36+0000

2025-09-25T06:36+0000

مجتمع

بريطانيا

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg

ونشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open، وشملت حوالي 480 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وتابع الباحثون المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، على مدى أكثر من 13 عامًا. وخلال هذه الفترة، أصيب حوالي 8845 شخصًا بالخرف، و3956 بمرض الزهايمر.ورغم هذه النتائج الواعدة، حذر الباحثون من أن ركوب الدراجات لا يُعد علاجًا مباشرًا للخرف، مشيرين إلى أن المشاركين كانوا عمومًا أكثر صحة في بداية الدراسة، وقد لا تنطبق النتائج على جميع الفئات أو الأعراق.من جهة أخرى، أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة حول المشي، حيث ارتبط بانخفاض طفيف في مخاطر الخرف بنسبة 6%، لكنه ارتبط بزيادة مخاطر الزهايمر بنسبة 14%. وأرجع الأطباء ذلك إلى احتمال أن الأشخاص الذين يمشون كثيرًا قد يعانون من مشكلات معرفية أو توازن غير ملحوظة.وأكد أطباء الأعصاب أن الدراسة تبرز أهمية النشاط البدني في دعم صحة الدماغ.ويوصي الخبراء بممارسة ركوب الدراجات عدة مرات أسبوعيًا، حتى لمسافات قصيرة أو باستخدام دراجات ثابتة في المنزل.كما تدعم منظمة الصحة العالمية هذه التوصيات، حيث تنصح البالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف.

https://sarabic.ae/20250924/دراسة-تلوث-الهواء-يهدد-حاسة-رئيسية-عند-الأطفال-1105218114.html

https://sarabic.ae/20250924/دراسة-مشروب-لذيذ-غني-بالدهون-قد-يضر-بوظائف-الدماغ-1105215670.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, منوعات