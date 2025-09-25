https://sarabic.ae/20250925/دراسة-ركوب-الدراجات-يعزز-صحة-الدماغ-ويقلل-مخاطر-الخرف-1105232492.html
دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة الدماغ ويقلل مخاطر الخرف
كشفت دراسة حديثة أن ركوب الدراجات لا يقتصر على كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة وموفرة للمال، بل يمكن أن يلعب دورا مهمًا في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية العصبية.
ونشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open
، وشملت حوالي 480 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة
، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون ركوب الدراجات كوسيلة تنقل لديهم مخاطر أقل بنسبة 19% للإصابة بالخرف، و22% للإصابة بمرض الزهايمر، مقارنة بمن يستخدمون السيارات أو وسائل النقل الأخرى.
وتابع الباحثون المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، على مدى أكثر من 13 عامًا. وخلال هذه الفترة، أصيب حوالي 8845 شخصًا بالخرف، و3956 بمرض الزهايمر
.
كما أشارت الدراسة إلى أن ركوب الدراجات ارتبط بزيادة حجم الحُصين، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم.
ورغم هذه النتائج الواعدة، حذر الباحثون من أن ركوب الدراجات لا يُعد علاجًا مباشرًا للخرف، مشيرين إلى أن المشاركين كانوا عمومًا أكثر صحة في بداية الدراسة، وقد لا تنطبق النتائج على جميع الفئات أو الأعراق.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة حول المشي، حيث ارتبط بانخفاض طفيف في مخاطر الخرف بنسبة 6%، لكنه ارتبط بزيادة مخاطر الزهايمر بنسبة 14%. وأرجع الأطباء ذلك إلى احتمال أن الأشخاص الذين يمشون كثيرًا قد يعانون من مشكلات معرفية أو توازن غير ملحوظة.
وأكد أطباء الأعصاب أن الدراسة تبرز أهمية النشاط البدني في دعم صحة الدماغ
.
ويوصي الخبراء بممارسة ركوب الدراجات عدة مرات أسبوعيًا، حتى لمسافات قصيرة أو باستخدام دراجات ثابتة في المنزل.
كما تدعم منظمة الصحة العالمية هذه التوصيات، حيث تنصح البالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف.