دراسة: تلوث الهواء يهدد حاسة رئيسية عند الأطفال
دراسة: تلوث الهواء يهدد حاسة رئيسية عند الأطفال
ركزت الدراسة على تأثير التعرض لملوثات الهواء، مثل ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة (PM2.5)، على قدرة الأطفال على الرؤية دون الحاجة إلى النظارات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".واستخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات نحو 30 ألف طفل في سن المدرسة، ووجدوا أن انخفاض مستويات هذه الملوثات يرتبط بتحسن ملحوظ في الرؤية.ورغم أن الدراسة لم تثبت أن تلوث الهواء يسبب قصر النظر مباشرة، إلا أنها أكدت أن العوامل البيئية تلعب دورًا كبيرًا إلى جانب العوامل الوراثية ونمط الحياة، مثل الوقت الطويل أمام الشاشات.واقترح الباحثون جملة من التدابير، مثل تركيب أجهزة تنقية الهواء في الفصول الدراسية، وإنشاء "مناطق هواء نقي" حول المدارس، وتقييد حركة السيارات خلال ساعات توصيل الأطفال، لتعزيز صحة العين.وأضاف شي: "الهواء النقي لا يحمي الجهاز التنفسي فحسب، بل يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة البصر لدى الأطفال".
دراسة: تلوث الهواء يهدد حاسة رئيسية عند الأطفال

17:59 GMT 24.09.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في دورية "بي.إن.إيه.إس نيكزس"، أن تلوث الهواء قد يؤثر سلبًا على حاسة البصر لدى الأطفال، في حين يمكن أن يسهم الهواء النقي في حماية وتحسين رؤيتهم.
ركزت الدراسة على تأثير التعرض لملوثات الهواء، مثل ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة (PM2.5)، على قدرة الأطفال على الرؤية دون الحاجة إلى النظارات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
مجتمع
واستخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات نحو 30 ألف طفل في سن المدرسة، ووجدوا أن انخفاض مستويات هذه الملوثات يرتبط بتحسن ملحوظ في الرؤية.
وأشارت النتائج إلى أن طلاب المدارس الابتدائية والأطفال الذين يعانون من قصر نظر بسيط إلى متوسط هم الأكثر استفادة من تحسين جودة الهواء، مقارنة بطلاب المدارس الثانوية أو الذين يعانون من قصر نظر شديد. ويُبرز ذلك أهمية التدخل المبكر لمنع تفاقم مشكلات الرؤية.
ورغم أن الدراسة لم تثبت أن تلوث الهواء يسبب قصر النظر مباشرة، إلا أنها أكدت أن العوامل البيئية تلعب دورًا كبيرًا إلى جانب العوامل الوراثية ونمط الحياة، مثل الوقت الطويل أمام الشاشات.
مجتمع
وقال البروفيسور زونجبو شي من جامعة برمنغهام، الذي قاد الدراسة، إن "تلوث الهواء يُعد عامل خطر رئيسي يمكن التحكم فيه للحد من قصر النظر لدى الأطفال".
واقترح الباحثون جملة من التدابير، مثل تركيب أجهزة تنقية الهواء في الفصول الدراسية، وإنشاء "مناطق هواء نقي" حول المدارس، وتقييد حركة السيارات خلال ساعات توصيل الأطفال، لتعزيز صحة العين.
وأضاف شي: "الهواء النقي لا يحمي الجهاز التنفسي فحسب، بل يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة البصر لدى الأطفال".
