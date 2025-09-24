https://sarabic.ae/20250924/دراسة-مشروب-لذيذ-غني-بالدهون-قد-يضر-بوظائف-الدماغ-1105215670.html

دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ

كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة جنوب ويلز، أن تناول مشروب "ميلك شيك" غني بالدهون المشبعة قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

الدراسة، التي شملت 41 رجلاً مقسمين إلى مجموعتين - 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا - رصدت تأثير تناول "ميلك شيك" يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية و130 غرامًا من الدهون، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وأوضح الباحثون أن تعطل هذه العملية قد يؤدي إلى تدفق دم مفرط إلى الدماغ، مما يزيد على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.ورغم شعبية "ميلك شيك" بنكهاته المتنوعة مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، حذر الباحثون من أن تأثيراته السلبية على القلب والدماغ قد تظهر خلال ساعات من تناوله.وأشاروا إلى أن الدراسة لم تشمل النساء، مما يترك فجوة معرفية حول تأثير الوجبات الغنية بالدهون على أدمغتهن، خاصة وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتات الدماغية مع تقدم العمر.وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة على المدى البعيد، بل له تأثيرات فورية على صحة القلب والدماغ، مشددين على أن "كل وجبة قد تحمل أهمية كبيرة" في الحفاظ على صحة الدماغ.

