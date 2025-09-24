عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
الدراسة، التي شملت 41 رجلاً مقسمين إلى مجموعتين - 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا - رصدت تأثير تناول "ميلك شيك" يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية و130 غرامًا من الدهون، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وأوضح الباحثون أن تعطل هذه العملية قد يؤدي إلى تدفق دم مفرط إلى الدماغ، مما يزيد على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.ورغم شعبية "ميلك شيك" بنكهاته المتنوعة مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، حذر الباحثون من أن تأثيراته السلبية على القلب والدماغ قد تظهر خلال ساعات من تناوله.وأشاروا إلى أن الدراسة لم تشمل النساء، مما يترك فجوة معرفية حول تأثير الوجبات الغنية بالدهون على أدمغتهن، خاصة وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتات الدماغية مع تقدم العمر.وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة على المدى البعيد، بل له تأثيرات فورية على صحة القلب والدماغ، مشددين على أن "كل وجبة قد تحمل أهمية كبيرة" في الحفاظ على صحة الدماغ.
منوعات

دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ

16:38 GMT 24.09.2025
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة جنوب ويلز، أن تناول مشروب "ميلك شيك" غني بالدهون المشبعة قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والخرف.
الدراسة، التي شملت 41 رجلاً مقسمين إلى مجموعتين - 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا - رصدت تأثير تناول "ميلك شيك" يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية و130 غرامًا من الدهون، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأظهرت النتائج أن هذا المشروب أدى إلى إضعاف قدرة الأوعية الدموية على التمدد بشكل طبيعي، وتسبب في اختلال عملية "تنظيم تدفق الدم الدماغي الديناميكي"، وهي الآلية التي تحافظ على تدفق دم ثابت إلى الدماغ رغم تقلبات ضغط الدم.
وأوضح الباحثون أن تعطل هذه العملية قد يؤدي إلى تدفق دم مفرط إلى الدماغ، مما يزيد على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.
كما أن الدهون المشبعة، التي تتجاوز في هذا المشروب الحدود اليومية الموصى بها (30 غرامًا للرجال و20 غرامًا للنساء وفقًا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية)، تتسبب في تصلب الأوعية الدموية وتقييد الدورة الدموية.
ورغم شعبية "ميلك شيك" بنكهاته المتنوعة مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، حذر الباحثون من أن تأثيراته السلبية على القلب والدماغ قد تظهر خلال ساعات من تناوله.
وأشاروا إلى أن الدراسة لم تشمل النساء، مما يترك فجوة معرفية حول تأثير الوجبات الغنية بالدهون على أدمغتهن، خاصة وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتات الدماغية مع تقدم العمر.
وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة على المدى البعيد، بل له تأثيرات فورية على صحة القلب والدماغ، مشددين على أن "كل وجبة قد تحمل أهمية كبيرة" في الحفاظ على صحة الدماغ.
