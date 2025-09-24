https://sarabic.ae/20250924/دراسة-مشروب-لذيذ-غني-بالدهون-قد-يضر-بوظائف-الدماغ-1105215670.html
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة جنوب ويلز، أن تناول مشروب "ميلك شيك" غني بالدهون المشبعة قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T16:38+0000
2025-09-24T16:38+0000
2025-09-24T16:38+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_63064eb481ae7cc8623c60a8ec4db1d9.jpg
الدراسة، التي شملت 41 رجلاً مقسمين إلى مجموعتين - 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا - رصدت تأثير تناول "ميلك شيك" يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية و130 غرامًا من الدهون، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وأوضح الباحثون أن تعطل هذه العملية قد يؤدي إلى تدفق دم مفرط إلى الدماغ، مما يزيد على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.ورغم شعبية "ميلك شيك" بنكهاته المتنوعة مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، حذر الباحثون من أن تأثيراته السلبية على القلب والدماغ قد تظهر خلال ساعات من تناوله.وأشاروا إلى أن الدراسة لم تشمل النساء، مما يترك فجوة معرفية حول تأثير الوجبات الغنية بالدهون على أدمغتهن، خاصة وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتات الدماغية مع تقدم العمر.وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة على المدى البعيد، بل له تأثيرات فورية على صحة القلب والدماغ، مشددين على أن "كل وجبة قد تحمل أهمية كبيرة" في الحفاظ على صحة الدماغ.
https://sarabic.ae/20250923/دراسة-العلاقات-العاطفية-ترفع-مستوى-الرضا-عن-الحياة--1105174631.html
https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_5fb221011107045afd31eb6d51143eab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
دراسة: "مشروب لذيذ" غني بالدهون قد يضر بوظائف الدماغ
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة جنوب ويلز، أن تناول مشروب "ميلك شيك" غني بالدهون المشبعة قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والخرف.
الدراسة، التي شملت 41 رجلاً مقسمين إلى مجموعتين - 20 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و21 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا - رصدت تأثير تناول "ميلك شيك" يحتوي على أكثر من 1300 سعرة حرارية
و130 غرامًا من الدهون، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأظهرت النتائج أن هذا المشروب أدى إلى إضعاف قدرة الأوعية الدموية على التمدد بشكل طبيعي، وتسبب في اختلال عملية "تنظيم تدفق الدم الدماغي الديناميكي"، وهي الآلية التي تحافظ على تدفق دم ثابت إلى الدماغ رغم تقلبات ضغط الدم.
وأوضح الباحثون أن تعطل هذه العملية قد يؤدي إلى تدفق دم مفرط إلى الدماغ، مما يزيد على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.
كما أن الدهون المشبعة، التي تتجاوز في هذا المشروب الحدود اليومية الموصى بها (30 غرامًا للرجال و20 غرامًا للنساء وفقًا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية)، تتسبب في تصلب الأوعية الدموية وتقييد الدورة الدموية.
ورغم شعبية "ميلك شيك" بنكهاته المتنوعة مثل الشوكولاتة والموز والكراميل، حذر الباحثون من أن تأثيراته السلبية على القلب والدماغ قد تظهر خلال ساعات من تناوله.
وأشاروا إلى أن الدراسة لم تشمل النساء، مما يترك فجوة معرفية حول تأثير الوجبات الغنية بالدهون على أدمغتهن، خاصة وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتات الدماغية مع تقدم العمر.
وأكد الباحثون أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة على المدى البعيد، بل له تأثيرات فورية على صحة القلب والدماغ
، مشددين على أن "كل وجبة قد تحمل أهمية كبيرة" في الحفاظ على صحة الدماغ.