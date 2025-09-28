دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250928/دراسة-البول-الرغوي-قد-يكون-مؤشرا-لمرض-خطير-1105372282.html
دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير
دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة سويدية حديثة عن "ارتباط مقلق" بين تغيرات طفيفة في عادات التبول، مثل ظهور "البول الرغوي"، وزيادة مخاطر الإصابة بالخرف، خاصة "الخرف الوعائي"، الذي... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T14:35+0000
2025-09-28T14:35+0000
مجتمع
السويد
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg
وأجرى الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، دراسة شملت متابعة 130 ألف شخص فوق سن 65 عامًا في ستوكهولم، على مدى 4 سنوات. وأظهرت النتائج أن 7% من المشاركين أصيبوا بالخرف خلال فترة الدراسة، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".ونُشرت الدراسة في مجلة "الطب الباطني"، حيث شددت على أهمية العناية المبكرة بصحة الكلى والوظائف الإدراكية لتقليل مخاطر الخرف وتأخير ظهوره. وأوضح الباحثون أن "البول الرغوي"، الذي يرتبط بارتفاع مستويات الـ"ألبومين" الناتج عن تسرب البروتين من الكلى المتضررة، قد يعكس تلفًا في الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ما يزيد من مخاطر تدهور الوظائف الإدراكية.وقال الدكتور هونغ شو، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بمعهد كارولينسكا: "الكلى والدماغ يرتبطان بشبكة معقدة من الأوعية الدموية. عندما تتضرر هذه الأوعية في الكلى، غالبًا ما يحدث ضرر مماثل في الدماغ". وأشار الباحثون إلى أن الأعراض المرتبطة بارتفاع الـ"ألبومين" تشمل، إلى جانب "البول الرغوي"، التبول المتكرر واحتباس السوائل في العينين أو القدمين أو الوجه. وأكدوا أن اختبار البول يبقى الوسيلة الأكثر فعالية لتشخيص هذه الحالة، داعين إلى إجراء فحوصات دورية للأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكلى. وحثّ الخبراء على تعزيز الوعي بهذه الصلة لتحسين استراتيجيات الوقاية والكشف المبكر.
https://sarabic.ae/20250927/كيف-يحدد-دماغنا-اللحظات-التي-تصبح-ذكريات-لا-تنسى؟-1105351083.html
https://sarabic.ae/20250924/دراسة-تلوث-الهواء-يهدد-حاسة-رئيسية-عند-الأطفال-1105218114.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd86aaff3a10b22244652d5eefa5d05f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السويد, منوعات
السويد, منوعات

دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير

14:35 GMT 28.09.2025
CC0 / pixabay.com / مرض الخرف
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
كشفت دراسة سويدية حديثة عن "ارتباط مقلق" بين تغيرات طفيفة في عادات التبول، مثل ظهور "البول الرغوي"، وزيادة مخاطر الإصابة بالخرف، خاصة "الخرف الوعائي"، الذي يُعد ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعا بعد مرض ألزهايمر.
وأجرى الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، دراسة شملت متابعة 130 ألف شخص فوق سن 65 عامًا في ستوكهولم، على مدى 4 سنوات. وأظهرت النتائج أن 7% من المشاركين أصيبوا بالخرف خلال فترة الدراسة، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
أصدقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
مجتمع
كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح
أمس, 20:20 GMT
ونُشرت الدراسة في مجلة "الطب الباطني"، حيث شددت على أهمية العناية المبكرة بصحة الكلى والوظائف الإدراكية لتقليل مخاطر الخرف وتأخير ظهوره.

وتبيّن الدراسة أن "الأشخاص الذين يعانون من مستويات معتدلة من بروتين الألبومين في البول (30-299 ملغ/غرام) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 25%، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 37% لدى من لديهم مستويات عالية (أكثر من 300 ملغ/غرام) مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات طبيعية.

وأوضح الباحثون أن "البول الرغوي"، الذي يرتبط بارتفاع مستويات الـ"ألبومين" الناتج عن تسرب البروتين من الكلى المتضررة، قد يعكس تلفًا في الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ما يزيد من مخاطر تدهور الوظائف الإدراكية.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يهدد حاسة رئيسية عند الأطفال
24 سبتمبر, 17:59 GMT
وقال الدكتور هونغ شو، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بمعهد كارولينسكا: "الكلى والدماغ يرتبطان بشبكة معقدة من الأوعية الدموية. عندما تتضرر هذه الأوعية في الكلى، غالبًا ما يحدث ضرر مماثل في الدماغ".

وأكد أن "فحص البول المنتظم للكشف عن مستويات الألبومين يمكن أن يكون أداة فعالة للكشف المبكر عن المخاطر، خاصة لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، السكري أو أمراض القلب والكلى".

وأشار الباحثون إلى أن الأعراض المرتبطة بارتفاع الـ"ألبومين" تشمل، إلى جانب "البول الرغوي"، التبول المتكرر واحتباس السوائل في العينين أو القدمين أو الوجه.
وأكدوا أن اختبار البول يبقى الوسيلة الأكثر فعالية لتشخيص هذه الحالة، داعين إلى إجراء فحوصات دورية للأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكلى. وحثّ الخبراء على تعزيز الوعي بهذه الصلة لتحسين استراتيجيات الوقاية والكشف المبكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала