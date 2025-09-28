https://sarabic.ae/20250928/دراسة-البول-الرغوي-قد-يكون-مؤشرا-لمرض-خطير-1105372282.html
دراسة: "البول الرغوي" قد يكون مؤشرا لمرض خطير
وأجرى الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، دراسة شملت متابعة 130 ألف شخص فوق سن 65 عامًا في ستوكهولم، على مدى 4 سنوات. وأظهرت النتائج أن 7% من المشاركين أصيبوا بالخرف خلال فترة الدراسة، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".ونُشرت الدراسة في مجلة "الطب الباطني"، حيث شددت على أهمية العناية المبكرة بصحة الكلى والوظائف الإدراكية لتقليل مخاطر الخرف وتأخير ظهوره. وأوضح الباحثون أن "البول الرغوي"، الذي يرتبط بارتفاع مستويات الـ"ألبومين" الناتج عن تسرب البروتين من الكلى المتضررة، قد يعكس تلفًا في الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ما يزيد من مخاطر تدهور الوظائف الإدراكية.وقال الدكتور هونغ شو، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بمعهد كارولينسكا: "الكلى والدماغ يرتبطان بشبكة معقدة من الأوعية الدموية. عندما تتضرر هذه الأوعية في الكلى، غالبًا ما يحدث ضرر مماثل في الدماغ". وأشار الباحثون إلى أن الأعراض المرتبطة بارتفاع الـ"ألبومين" تشمل، إلى جانب "البول الرغوي"، التبول المتكرر واحتباس السوائل في العينين أو القدمين أو الوجه. وأكدوا أن اختبار البول يبقى الوسيلة الأكثر فعالية لتشخيص هذه الحالة، داعين إلى إجراء فحوصات دورية للأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكلى. وحثّ الخبراء على تعزيز الوعي بهذه الصلة لتحسين استراتيجيات الوقاية والكشف المبكر.
