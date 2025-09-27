عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح
كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح

20:20 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 20:21 GMT 27.09.2025)
© Photo / /unsplash/Vitaly Garievأصدقاء
أصدقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / /unsplash/Vitaly Gariev
كشف بحث جديد عن آلية الدماغ في حفظ الذكريات الهشة من خلال ربطها بالأحداث العاطفية، إذ يقدم هذا الاكتشاف أملًا في تحسين قدرة الطلاب على تعزيز الذاكرة، ويقدم مناهج علاجية لاضطراباتها.
وتشكّل الذكريات أساس التجربة الإنسانية، ومع ذلك، فإن بعض اللحظات تطبع نفسها بوضوح في أذهاننا بينما تتلاشى أخرى.
وتلقي الدراسة الجديدة الضوء على كيفية حفظ الدماغ للذكريات بشكل انتقائي، وخاصة تلك التي تبدو ضعيفة أو عادية في البداية، من خلال ربطها بأحداث ذات أهمية عاطفية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".
وتظهر الدراسة أن ذكريات اللحظات التي تبدو عادية تكتسب قوة دائمة عندما ترتبط بتجارب مفاجئة أو مجزية أو مشحونة عاطفيا.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مجتمع
بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز
20 أغسطس, 13:16 GMT
وأوضح الباحث الرئيسي روبرت إم جي راينهارت، قائلًا: "الذاكرة ليست مجرد جهاز تسجيل سلبي، أدمغتنا تقرر ما هو مهم، ويمكن للأحداث العاطفية أن تعود بالزمن إلى الوراء لتثبيت الذكريات الهشة".
وبحث الفريق في تعزيز الذاكرة من خلال آليات بأثر رجعي (قبل الحدث) واستباقية (بعده)، كاشفين كيف يستخدم الدماغ "مقياسا متحركا" لتحديد الذكريات التي يجب حفظها.

ومن خلال مزيج من 10 دراسات شملت ما يقرب من 650 مشاركا وتحليل الذكاء الاصطناعي، أثبت الباحثون أن الذكريات المرتبطة بالتشابه، مثل الإشارات البصرية المشتركة، تكون أكثر عرضة للترسيخ عند ارتباطها بحدث عاطفي مهم.

أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف رابطا بين صدمات الطفولة ومشاكل الصحة النفسية والألم في مراحل الحياة اللاحقة
31 أغسطس, 18:23 GMT
ويقول تشنيانغ لين، المؤلف الرئيسي للدراسة: "ليس التوقيت وحده هو المهم، بل التداخل المفاهيمي أيضا".
ويمثل هذا الاكتشاف أول إثبات بشري لـ"الترتيب التدريجي للأولويات"، وهو فهم جديد لكيفية ترسيخ التجارب اليومية في الذاكرة.

وتعتبر آثار هذه الدراسة بعيدة المدى. ففي مجال التعليم، قد يكون من الممكن ربط المواد الشائقة عاطفيا بالمفاهيم الصعبة لتحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات، وسريريا، إذ يمكن أن تساعد هذه الآلية في إنقاذ الذكريات الباهتة لدى كبار السن أو تعديل الذكريات المؤلمة لدى المرضى، الذين يعانون من اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
3 سبتمبر, 16:44 GMT
ويؤكد الباحث الرئيسي راينهارت: "لهذا الاكتشاف آثار واسعة النطاق على كل من النظرية والتطبيق. يمكن أن يؤدي تسخير الأهمية العاطفية إلى استراتيجيات محددة تعزز الذكريات المفيدة أو تضعف الذكريات الضارة".
ويفتح هذا البحث آفاقا جديدة لعلم الأعصاب والتعليم وعلاج الصحة النفسية، واعدًا بمستقبل يمكن فيه تحسين الذاكرة بشكل فعال.
دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
