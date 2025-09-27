https://sarabic.ae/20250927/كيف-يحدد-دماغنا-اللحظات-التي-تصبح-ذكريات-لا-تنسى؟-1105351083.html

كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح

كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح

سبوتنيك عربي

كشف بحث جديد عن آلية الدماغ في حفظ الذكريات الهشة من خلال ربطها بالأحداث العاطفية، إذ يقدم هذا الاكتشاف أملًا في تحسين قدرة الطلاب على تعزيز الذاكرة، ويقدم... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T20:20+0000

2025-09-27T20:20+0000

2025-09-27T20:21+0000

مجتمع

العالم

علوم

الذاكرة

الارتباط العاطفي

مشاعر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105351653_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6a5c70cf77ae5393ce7cb7a8e5b38f99.jpg

وتشكّل الذكريات أساس التجربة الإنسانية، ومع ذلك، فإن بعض اللحظات تطبع نفسها بوضوح في أذهاننا بينما تتلاشى أخرى.وتلقي الدراسة الجديدة الضوء على كيفية حفظ الدماغ للذكريات بشكل انتقائي، وخاصة تلك التي تبدو ضعيفة أو عادية في البداية، من خلال ربطها بأحداث ذات أهمية عاطفية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".وأوضح الباحث الرئيسي روبرت إم جي راينهارت، قائلًا: "الذاكرة ليست مجرد جهاز تسجيل سلبي، أدمغتنا تقرر ما هو مهم، ويمكن للأحداث العاطفية أن تعود بالزمن إلى الوراء لتثبيت الذكريات الهشة".وبحث الفريق في تعزيز الذاكرة من خلال آليات بأثر رجعي (قبل الحدث) واستباقية (بعده)، كاشفين كيف يستخدم الدماغ "مقياسا متحركا" لتحديد الذكريات التي يجب حفظها.ويقول تشنيانغ لين، المؤلف الرئيسي للدراسة: "ليس التوقيت وحده هو المهم، بل التداخل المفاهيمي أيضا".ويمثل هذا الاكتشاف أول إثبات بشري لـ"الترتيب التدريجي للأولويات"، وهو فهم جديد لكيفية ترسيخ التجارب اليومية في الذاكرة.ويؤكد الباحث الرئيسي راينهارت: "لهذا الاكتشاف آثار واسعة النطاق على كل من النظرية والتطبيق. يمكن أن يؤدي تسخير الأهمية العاطفية إلى استراتيجيات محددة تعزز الذكريات المفيدة أو تضعف الذكريات الضارة".ويفتح هذا البحث آفاقا جديدة لعلم الأعصاب والتعليم وعلاج الصحة النفسية، واعدًا بمستقبل يمكن فيه تحسين الذاكرة بشكل فعال.دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياةدراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد

https://sarabic.ae/20250820/بعد-سن-الثلاثين-8-أطعمة-لتحسين-الذاكرة-والتركيز-1103959505.html

https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-رابطا-بين-صدمات-الطفولة-ومشاكل-الصحة-النفسية-والألم-في-مراحل-الحياة-اللاحقة-1104356550.html

https://sarabic.ae/20250903/كيف-تساعد-تمارين-التنفس-والموسيقى-في-تحسين-المزاج-والصحة-النفسية-1104471455.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, الذاكرة, الارتباط العاطفي, مشاعر