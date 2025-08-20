https://sarabic.ae/20250820/بعد-سن-الثلاثين-8-أطعمة-لتحسين-الذاكرة-والتركيز-1103959505.html

بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز

بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن قائمة بـ8 أطعمة من أجل تحيسن الذاكرة والتركيز بعد سن الثلاثين.

وذكرت الدراسة الجديدة أنه مع التقدم بالعمر وبداية سن الثلاثين، يحتاج المرء إلى العمل على تحسين الذاكرة حتى يضمن الاستمتاع بذاكرة قوية خلال مرحلة الشيخوخة.وأكدت الدراسة الجديدة أنه بعد سن الثلاثين من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على نشاط عقلي مستمر، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والسيطرة على مستويات التوتر والقلق، بالإضافة إلى الحرص على التواصل الاجتماعي علاوة على الاهتمام بالتغذية السليمة.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن هناك أطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد بشكل خاص في تحسين الذاكرة والتركيز بعد سن الثلاثين، وهي كالآتي:1. الأسماك الدهنيةتعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية، التي تدعم بنية خلايا الدماغ وتحسّن الذاكرة.2. التوت الأزرقيحتل التوت الأزرق مرتبة متميزة بين الأطعمة المعززة للتركيز والذاكرة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتحسّن التواصل بين الخلايا العصبية.3. الجوزيتميز الجوز، بأنه غني بحمض "دوكوساهيكسانويك" (DHA)، وهو نوع من "أوميغا-3"، الذي يعزّز الأداء الإدراكي.4. الشوكولاتة الداكنةيوصي الخبراء باختيار الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على 70% كاكاو تحديدًا، لأنها تكون غنية أيضًا بمركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي تعزز التركيز واليقظة الذهنية.5. الكركميستطيع الكركمين الموجود في الكركم عبور حاجز الدم الدماغي، مما يقلل الالتهاب ويحسّن الحالة المزاجية.6. بذور اليقطينتشتهر بذور اليقطين بفوائدها الصحية بشكل عام، كما أنها مفيدة للذاكرة والتعلم والتركيز بشكل خاص لأنها غنية بعناصر أساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد.7. الخضراوات الورقيةيعد الحرص على تناول الخضراوات الورقية بمثابة درع واقية للقدرات المعرفية. إنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين "ك" ومضادات الأكسدة، التي تبطئ التدهور المعرفي مع التقدم في السن.8. الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من مركبي "إل-ثيانين" و"الكافيين"، اللذين يساعدان معًا في تحسين اليقظة والتركيز والهدوء الذهني.وخلصت الدراسة إلى أنه بعد سن الثلاثين من الضروري تناول الأطعمة الـ8 المذكورة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاط على التركيز وتحسين الذاكرة.دراسة حديثة تكشف أطعمة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطاندراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت

