https://sarabic.ae/20241119/الكركم-مع-جزيئات-الفضة-العلماء-يكتشفون-مادة-جديدة-محاربة-للفيروسات-1094961359.html

الكركم مع جزيئات الفضة... العلماء يكتشفون مادة جديدة محاربة للفيروسات

الكركم مع جزيئات الفضة... العلماء يكتشفون مادة جديدة محاربة للفيروسات

سبوتنيك عربي

ابتكر فريق دولي من العلماء مادة يمكنها قمع نشاط الفيروسات، وطبق الباحثون جسيمات الفضة النانوية الممزوجة بالكركم على غشاء ترشيح بوليمر ذي مسام كبيرة، ويمكن... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T13:33+0000

2024-11-19T13:33+0000

2024-11-19T13:33+0000

مجتمع

علوم

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أوضح العلماء أنه يمكن تطهير الماء (إزالة البكتيريا والفيروسات منه) باستخدام تلك الأغشية البوليمرية الرقيقة ذات مسام، مثل الغربال، تسمح بمرور السائل، ولكنها تحتفظ بالكائنات الحية الدقيقة أو الفيروسات، ولكن هذه الطريقة لها عيب، حيث إنه إذا كانت المسام صغيرة جدًا وقابلة للمقارنة بحجم الفيروسات، فإن الترشيح يكون بطيئًا جدًا، وتصبح عملية تنقية المياه طويلة وغير فعالة.وفي هذه الحالة، فإن الفيروسات، على الرغم من قدرتها على المرور عبر المادة، ستفقد قدرتها على إصابة الخلايا، وفي هذه الحالة، تتم تنقية وتعقيم المياه من البكتيريا التي تكون خلاياها أكبر من حجم المسام بطريقة ميكانيكية.ولهذا الغرض، ثبّت الباحثون كميات محددة من جسيمات الفضة والكركم النانوية على سطح الغشاء، وتم اختيار الكركم وجزيئات الفضة النانوية بناء على دراسات سابقة أظهرت أن هذه المواد تمنع نشاط مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الهربس، بالإضافة إلى ذلك، الكركم له تأثير مضاد للجراثيم، ولذلك غالبا ما يتم تضمينه في بعض الأدوية المضادة للالتهابات.وتبين أن الغشاء يثبط 99% من جزيئات فيروس الهربس وفيروس التهاب الفم، وكان تأثير هذه الأغشية على فيروس الأنفلونزا وفيروس التهاب الدماغ والعضلة أضعف، وفي هذه الحالة، تم منع 80% إلى 85% من الجزيئات، بحسب مجلة "scientificrussia" العلمية.ويشير هذا إلى أن الكركم مع جسيمات الفضة النانوية يعمل بشكل انتقائي، وعلى نحو غير عادي، فعلى الرغم من أن مسام الغشاء كانت أكبر من جزيئات الفيروس، فمن خلال تطبيق خليط من جزيئات الفضة النانوية والكركم، كان تأثير التطهير قويًا كما هو الحال مع ترشيح المسام الدقيقة.

https://sarabic.ae/20241119/جسم-الإنسان-يمتص-الفيتامينات-من-الهواء-دراسة-تقلب-الموازين---1094942374.html

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