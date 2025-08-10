عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
نوع من المكسرات مفيد لصحة الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء عن أن تناول الفستق له تأثير إيجابي على صحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السكري.
وأشارت الدراسة الجديدة أنه لتنظيم مستويات السكر في الدم ليلا وفي الصباح الباكر ينصح الأشخاص المصابون بمقدمات السكري بتناول وجبة خفيفة من الفستق في المساء.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن موقع "أبونيت دي"، فإن تناول نحو 60 غراما من الفستق في المساء يؤدي إلى توازن مستوى السكر في الدم، كما أنه يساعد على تحسين ميكروبيوم الأمعاء خلال 12 أسبوعا، حيث تكون بعض البكتيريا "النافعة" التي تنتج أحماضا دهنية مفيدة، أكثر انتشارا بعد تناول الفستق، في حين تكون البكتيريا الضارة موجودة بأعداد أقل.

ويمثل الفستق مصدر طاقة لخلايا الأمعاء الغليظة، كما أنه يحافظ على حاجز معوي صحي ويدعم العمليات المضادة للالتهابات.

وخلصت الدراسة إلى أن الفستق يساعد في تغيير التركيب الميكروبي للأمعاء بشكل ملحوظ لدى البالغين المصابين بمرحلة ما قبل السكري، خاصةً عند تناوله كوجبة خفيفة في المساء.
وووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن موقع "أبونيت دي"، فإنه يمكن أن تقدم هذه التغييرات في الميكروبيوم فوائد صحية إضافية طويلة المدى، حيث إنها تعمل على إبطاء تطور داء السكري من النوع الثاني أو تقليل الالتهابات الجهازية.
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمر
