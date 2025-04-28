https://sarabic.ae/20250428/10-عصائر-تطرد-السموم-وتعزز-صحة-الجهاز-الهضمي-1099977228.html

10 عصائر تطرد السموم وتعزز صحة الجهاز الهضمي

10 عصائر تطرد السموم وتعزز صحة الجهاز الهضمي

سبوتنيك عربي

يؤثر اختيار العصائر المناسبة تأثيرا رائعا على صحة الجهاز الهضمي، وكما يوضح تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" هناك قائمة بعصائر تتميز بمذاق جميل، سواء كان... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T15:27+0000

2025-04-28T15:27+0000

2025-04-28T15:27+0000

عصائر

منوعات

الخيار

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1- عصير الشمندر والجزريعد الشمندر رائعا للهضم لغناه بالألياف، كما أنه يدعم صحة الكبد، ويساعد على إزالة السموم من الجسم عند مزجه مع الجزر، وهو مفيد أيضا للهضم، يساعد هذا العصير على تحسين وظائف الأمعاء ويحافظ على سلاسة حركة الأمعاء.2- عصير البرتقاليحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على كميات مناسبة من فيتامين C، والذي يساعد على الهضم من خلال تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، التي تعمل على تكسير الدهون، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تقلل من التهابات الجهاز الهضمي، مما يجعله خيارا رائعا لصحة الأمعاء.3- عصير الخيارهذا العصيرغني بالماء، مما يبقي الجسم رطبا ومنتعشا، كما أنه يساعد على تهدئة اضطراب المعدة ويعزز الهضم ويطرد السموم، وبفضل خصائصه المرطبة، يمكنه أن ينشط الجسم بصفة عامة مع تقليل الشعور بالانتفاخ ويدعم صحة الجهاز الهضمي.4- عصير التوت البرييشتهر التوت البري بخصائصه التي تؤدي إلى تحسين صحة المسالك البولية، كما يمكنه أن يحدث فرقا كبيرا في عملية الهضم، كما أن عصير التوت البري غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات الجهاز الهضمي، خاصة أنه معروف بدعمه لصحة الأمعاء من خلال تعزيز توازن البكتيريا النافعة.5- عصير الزنجبيليستخدم الزنجبيل منذ قرون لتهدئة اضطراب المعدة وتحسين الهضم، ويعرف بقدرته على تقليل الانتفاخ ومحاربة الغثيان وتحفيز الهضم. ويمكن أن يساعد القليل من عصير الزنجبيل في زيادة فوائد راحة الجهاز الهضمي وتوفير راحة سريعة من الانزعاج، مما يجعله الخيار الأمثل عندما تحتاج المعدة إلى دعم إضافي.6- عصير الأناناسيحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يحلل البروتينات ويسهل الهضم، كما يساعد على هضم الوجبات الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات والانتفاخ.7- عصير الصباريعرف الصبار بخصائصه المهدئة، وله فوائد عظيمة لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد هذا العصير على تهدئة بطانة المعدة وتقليل الالتهابات ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.كما يمكن أن يساعد شرب عصير الصبار في علاج مشاكل مثل ارتجاع المريء والإمساك، وله نكهة منعشة وشافية إلى روتين العناية اليومي بالجهاز الهضمي.8- عصير خل التفاحيعرف خل التفاح بفوائده الهضمية عند تخفيفه بالماء أو العصير، ويساعد على موازنة حموضة المعدة وتحفيز الإنزيمات الهاضمة ودعم بكتيريا الأمعاء الصحية.9- عصير الليمونيعد عصير الليمون مساعدا هضميا تقليديا، إذ يساعد على توازن أحماض المعدة ويحفز إنتاج العصارة الصفراوية ويمكن أن يخفف من الانتفاخ وعسر الهضم. إن كوب بسيط من ماء الليمون أو عصيره الطازج، بلونه النابض بالحياة والمنعش، له تأثير رائع في تحسين عملية الهضم والحفاظ على سلاسة عمل الجهاز الهضمي.10- عصير الباباياتتميز البابايا بأنها غنية بالبابين، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتينات، ويمكن أن يساعد شرب عصير البابايا بانتظام في علاج الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك.

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عصائر, منوعات, الخيار