غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250817/غنية-بـفيتامين-د-7-أطعمة-ينصح-بتناولها-بانتظام-1103860658.html
غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام
غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن قائمة بـ7 أطعمة غنية بـ"فيتامين د" ينصح بتناولها بانتظام للحفاظ على صحة الجسم والعقل. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T18:59+0000
2025-08-17T18:59+0000
مجتمع
علوم
الصحة
فيتامين د
أطعمة
الأطعمة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101271747_0:53:810:509_1920x0_80_0_0_4177801bde04aebfc0d45f2677f555e7.jpg
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بـ"فيتامين د" بانتظام يساعد على حصول الجسم على جرعات مناسبة من القيمة اليومية الموصى بتناولها.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن فيتامين "د" يعرف غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لعظام قوية ووظائف مناعية وصحة عامة. وتتراوح القيمة اليومية لفيتامين "د" بين 600 و800 وحدة دولية للبالغين.1. الأسماك الدهنيةتعدّ الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، مصادر غنية بفيتامين "د". يحتوي 100 غرام من السلمون على نحو 400 وحدة دولية من فيتامين "د"، أي ما يعادل 55% من القيمة اليومية.2. زيت كبد سمك يمكن تناول زيت كبد سمك للحصول على فيتامين "د"، وهو مصدر غني بفيتامين "د"، ويحتوي أيضًا على كمية جيدة من فيتامين "أ" وأحماض "أوميغا-3" الدهنية.3. البيضإن تناول بيضة كبيرة يعطي 5% (ما يعادل 41 وحدة دولية) من القيمة اليومية لفيتامين "د". كما أن إضافة البيض إلى النظام الغذائي يحسّن الصحة العامة.4. الكبديعتبر الكبد، وخاصةً كبد البقر، مصدرًا جيدًا لفيتامين "د"، لكن ينبغي مراعاة أنه غير مناسب للنساء الحوامل. تحتوي حصة 100 غرام من الكبد على نحو1.1 ميكروغرام من فيتامين "د".5. الحليب المدعّمإن معظم أنواع حليب البقر مدعّمة بفيتامين "د" للمساعدة في الوقاية من نقصه. يمنح تناول كوب واحد من الحليب المدعّم نحو 15-20% من القيمة اليومية.6. الحبوب المدعّمةهناك بعض الأنواع من حبوب الفطور التي تكون مدعّمة بفيتامين "د". يمكن أن توفّر هذه الحبوب كمية كافية من فيتامين "د" للأشخاص النباتيين.7. الفطرينتج الفطر فيتامين "د" عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. ينبغي اختيار الفطر البري الصالح للأكل أو الفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية للحصول على المزيد من فيتامين "د" مقارنة بالأنواع المزروعة تقليديا.وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحصول على الجرعة اليومية من فيتامين "د" الذي يلعب دورا مهما في تقليل الالتهابات، ما يسهم في الحد من حالات السرطان المتقدمة والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية.دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزندراسة: النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط هو الأفضل لكبار السن
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
https://sarabic.ae/20241103/دراسة-نقص-فيتامين-د-قد-يؤدي-إلى-الإصابة-بأمراض-المناعة-الذاتية-1094458639.html
https://sarabic.ae/20240111/فوائد-فيتامين-د-للشعر-1084875744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101271747_29:0:749:540_1920x0_80_0_0_4f72b631b292e11f280d96a276d9e41a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, فيتامين د, أطعمة, الأطعمة
علوم, الصحة, فيتامين د, أطعمة, الأطعمة

غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام

18:59 GMT 17.08.2025
© Photoأطعمة غنية بالألياف
أطعمة غنية بالألياف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Photo
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن قائمة بـ7 أطعمة غنية بـ"فيتامين د" ينصح بتناولها بانتظام للحفاظ على صحة الجسم والعقل.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بـ"فيتامين د" بانتظام يساعد على حصول الجسم على جرعات مناسبة من القيمة اليومية الموصى بتناولها.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن فيتامين "د" يعرف غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لعظام قوية ووظائف مناعية وصحة عامة. وتتراوح القيمة اليومية لفيتامين "د" بين 600 و800 وحدة دولية للبالغين.

1. الأسماك الدهنية

تعدّ الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، مصادر غنية بفيتامين "د". يحتوي 100 غرام من السلمون على نحو 400 وحدة دولية من فيتامين "د"، أي ما يعادل 55% من القيمة اليومية.
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة فيتامين "د" بإبطاء شيخوخة الخلايا
17 يوليو, 11:31 GMT

2. زيت كبد سمك

يمكن تناول زيت كبد سمك للحصول على فيتامين "د"، وهو مصدر غني بفيتامين "د"، ويحتوي أيضًا على كمية جيدة من فيتامين "أ" وأحماض "أوميغا-3" الدهنية.

3. البيض

إن تناول بيضة كبيرة يعطي 5% (ما يعادل 41 وحدة دولية) من القيمة اليومية لفيتامين "د". كما أن إضافة البيض إلى النظام الغذائي يحسّن الصحة العامة.
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
مجتمع
دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
3 نوفمبر 2024, 20:10 GMT

4. الكبد

يعتبر الكبد، وخاصةً كبد البقر، مصدرًا جيدًا لفيتامين "د"، لكن ينبغي مراعاة أنه غير مناسب للنساء الحوامل. تحتوي حصة 100 غرام من الكبد على نحو1.1 ميكروغرام من فيتامين "د".

5. الحليب المدعّم

إن معظم أنواع حليب البقر مدعّمة بفيتامين "د" للمساعدة في الوقاية من نقصه. يمنح تناول كوب واحد من الحليب المدعّم نحو 15-20% من القيمة اليومية.
مكملات فيتامين د أو زيت السمك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
فوائد "فيتامين د" للشعر
11 يناير 2024, 10:11 GMT

6. الحبوب المدعّمة

هناك بعض الأنواع من حبوب الفطور التي تكون مدعّمة بفيتامين "د". يمكن أن توفّر هذه الحبوب كمية كافية من فيتامين "د" للأشخاص النباتيين.

7. الفطر

ينتج الفطر فيتامين "د" عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. ينبغي اختيار الفطر البري الصالح للأكل أو الفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية للحصول على المزيد من فيتامين "د" مقارنة بالأنواع المزروعة تقليديا.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحصول على الجرعة اليومية من فيتامين "د" الذي يلعب دورا مهما في تقليل الالتهابات، ما يسهم في الحد من حالات السرطان المتقدمة والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية.
دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن
دراسة: النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط هو الأفضل لكبار السن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала