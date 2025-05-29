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https://sarabic.ae/20250529/5-أطعمة-شائعة-هي-مفاتيحك-لتجديد-الخلايا-ووقف-الشيخوخة---1101094437.html
5 أطعمة شائعة هي "مفاتيحك" لتجديد الخلايا ووقف الشيخوخة
5 أطعمة شائعة هي "مفاتيحك" لتجديد الخلايا ووقف الشيخوخة
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أن بعض المكونات الغذائية التي نستخدمها في مطابخنا يوميا قد تمتلك مفاتيح إبطاء الشيخوخة البيولوجية، وتفتح نافذة أمل جديدة لفهم أعمق لعلاقة... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T11:27+0000
2025-05-29T11:27+0000
مجتمع
الخلايا العصبية
شيخوخة
أطعمة
الصحة
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وحول ماهية هذه العناصر الغذائية، أشار الباحثون في "جامعة واشنطن" الذين أجروا الدراسة، إلى "الثوم، والكركم، وإكليل الجبل، والتوت، والشاي الأخضر، موضحين كيفية تأثير الخيارات الغذائية على "مثيلة الحمض النووي"، وهي عملية تنظم نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه، إذ أنه كلما زادت المثيلة في مواقع معينة من الجينوم، ارتفع العمر البيولوجي".وبحسب وسائل إعلام نشرت الدراسة، "شارك في الدراسة 43 رجلا في منتصف العمر من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، خضعوا لبرنامج متكامل مدته ثمانية أسابيع يجمع بين التغذية النباتية الغنية بالمغذيات، وممارسة الرياضة، وتحسين جودة النوم، وإدارة الإجهاد".وأكدت الدراسة أن "هذه المركبات تعمل على مستوى عميق داخل الخلايا، حيث تؤثر على عملية "ميثلة الحمض النووي" التي تنظم نشاط الجينات من دون تغيير التسلسل الجيني نفسه"، وقد أظهرت النتائج أن "المشاركين الذين بدأوا الدراسة بعمر بيولوجي أكبر من عمرهم الزمني كانوا الأكثر استفادة من هذا البرنامج، حيث لوحظ تراجع في عمرهم البيولوجي".وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون "نظاما غذائيا يوميا يركز على الخضروات الورقية الداكنة، والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، والخضروات الملونة، والبذور، والبنجر، واللحوم قليلة الدهون، والفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، بحسب ما نشرت وسائل إعلام.ورغم الأمل الكبير الذي تثيره هذه النتائج، يشير الباحثون إلى "الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات على مجموعات أكبر وأكثر تنوعا، باستخدام مقاييس أحدث للعمر البيولوجي لتأكيد هذه النتائج الواعدة، التي تمثل اكتشافا علميا مثيرا".
https://sarabic.ae/20250508/دراسة-حديثة-تناول-أطعمة-معينة-يقلل-من-مخاطر-الشيخوخة-1100305847.html
https://sarabic.ae/20250331/دراسة-إغلاق-خاصية-شهيرة-في-هاتفك-الجوال-قد-يعكس-الشيخوخة-بمقدار-10-سنوات-1099101316.html
https://sarabic.ae/20250227/اكتشاف-الحاجز-الذي-يقف-بين-شيخوخة-الدماغ-وشبابه-1098229163.html
https://sarabic.ae/20250218/ألغاز-كراهية-الأصوات-والشيخوخة-البيولوجية-والخرسانة-القديمة--1097926850.html
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الخلايا العصبية, شيخوخة, أطعمة, الصحة
الخلايا العصبية, شيخوخة, أطعمة, الصحة

5 أطعمة شائعة هي "مفاتيحك" لتجديد الخلايا ووقف الشيخوخة

11:27 GMT 29.05.2025
© Sputnikأفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
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أكدت دراسة حديثة أن بعض المكونات الغذائية التي نستخدمها في مطابخنا يوميا قد تمتلك مفاتيح إبطاء الشيخوخة البيولوجية، وتفتح نافذة أمل جديدة لفهم أعمق لعلاقة الغذاء بعملية الشيخوخة على مستوى الخلايا.
وحول ماهية هذه العناصر الغذائية، أشار الباحثون في "جامعة واشنطن" الذين أجروا الدراسة، إلى "الثوم، والكركم، وإكليل الجبل، والتوت، والشاي الأخضر، موضحين كيفية تأثير الخيارات الغذائية على "مثيلة الحمض النووي"، وهي عملية تنظم نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه، إذ أنه كلما زادت المثيلة في مواقع معينة من الجينوم، ارتفع العمر البيولوجي".
ويعرف العمر البيولوجي بأنه عمر الخلايا والأنسجة في أجسامنا، والذي قد يكون أكبر أو أصغر من عمرنا الزمني. ويمكن أن تؤثر عوامل مثل الجينات، والبيئة المحيطة، وعادات النوم، والتوتر، والنظام الغذائي بشكل كبير على هذا العمر البيولوجي.
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وبحسب وسائل إعلام نشرت الدراسة، "شارك في الدراسة 43 رجلا في منتصف العمر من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، خضعوا لبرنامج متكامل مدته ثمانية أسابيع يجمع بين التغذية النباتية الغنية بالمغذيات، وممارسة الرياضة، وتحسين جودة النوم، وإدارة الإجهاد".

وخلال هذه الفترة، "لاحظ الباحثون تغيرات مثيرة في علامات الشيخوخة البيولوجية لدى المشاركين الذين حرصوا على تناول كميات أكبر من 5 مكونات غذائية محددة، تتمثل في الكركم، وإكليل الجبل، والثوم، والتوت، والشاي الأخضر، والتي تحتوي جميعها على مركبات البوليفينول التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات".

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وأكدت الدراسة أن "هذه المركبات تعمل على مستوى عميق داخل الخلايا، حيث تؤثر على عملية "ميثلة الحمض النووي" التي تنظم نشاط الجينات من دون تغيير التسلسل الجيني نفسه"، وقد أظهرت النتائج أن "المشاركين الذين بدأوا الدراسة بعمر بيولوجي أكبر من عمرهم الزمني كانوا الأكثر استفادة من هذا البرنامج، حيث لوحظ تراجع في عمرهم البيولوجي".

كما سجل العديد من المشاركين فقدانا غير مقصود للوزن، رغم أن الباحثين أكدوا أن هذا الفقدان للوزن لم يكن العامل المحدد في تحسن العمر البيولوجي.

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وهذه الاكتشافات تنسجم مع ما نعرفه عن فوائد نظام البحر المتوسط الغذائي الغني بالبوليفينول، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بصحة القلب وإدارة الوزن، لكن الدراسة الحالية تذهب إلى أبعد من ذلك، مقدمة دليلا إضافيا على كيفية عمل هذه المركبات على إبطاء عملية الشيخوخة.

وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون "نظاما غذائيا يوميا يركز على الخضروات الورقية الداكنة، والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، والخضروات الملونة، والبذور، والبنجر، واللحوم قليلة الدهون، والفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، بحسب ما نشرت وسائل إعلام.
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كما أوصى الباحثون "بتضمين حصص محددة من المكونات الخمسة المذكورة في الأعلى، مع تجنب الحبوب الكاملة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والكحول مؤقتا لتقليل أي آثار هضمية محتملة".
ورغم الأمل الكبير الذي تثيره هذه النتائج، يشير الباحثون إلى "الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات على مجموعات أكبر وأكثر تنوعا، باستخدام مقاييس أحدث للعمر البيولوجي لتأكيد هذه النتائج الواعدة، التي تمثل اكتشافا علميا مثيرا".
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