https://sarabic.ae/20250529/5-أطعمة-شائعة-هي-مفاتيحك-لتجديد-الخلايا-ووقف-الشيخوخة---1101094437.html

5 أطعمة شائعة هي "مفاتيحك" لتجديد الخلايا ووقف الشيخوخة

5 أطعمة شائعة هي "مفاتيحك" لتجديد الخلايا ووقف الشيخوخة

سبوتنيك عربي

أكدت دراسة حديثة أن بعض المكونات الغذائية التي نستخدمها في مطابخنا يوميا قد تمتلك مفاتيح إبطاء الشيخوخة البيولوجية، وتفتح نافذة أمل جديدة لفهم أعمق لعلاقة... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T11:27+0000

2025-05-29T11:27+0000

2025-05-29T11:27+0000

مجتمع

الخلايا العصبية

شيخوخة

أطعمة

الصحة

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وحول ماهية هذه العناصر الغذائية، أشار الباحثون في "جامعة واشنطن" الذين أجروا الدراسة، إلى "الثوم، والكركم، وإكليل الجبل، والتوت، والشاي الأخضر، موضحين كيفية تأثير الخيارات الغذائية على "مثيلة الحمض النووي"، وهي عملية تنظم نشاط الجينات دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه، إذ أنه كلما زادت المثيلة في مواقع معينة من الجينوم، ارتفع العمر البيولوجي".وبحسب وسائل إعلام نشرت الدراسة، "شارك في الدراسة 43 رجلا في منتصف العمر من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، خضعوا لبرنامج متكامل مدته ثمانية أسابيع يجمع بين التغذية النباتية الغنية بالمغذيات، وممارسة الرياضة، وتحسين جودة النوم، وإدارة الإجهاد".وأكدت الدراسة أن "هذه المركبات تعمل على مستوى عميق داخل الخلايا، حيث تؤثر على عملية "ميثلة الحمض النووي" التي تنظم نشاط الجينات من دون تغيير التسلسل الجيني نفسه"، وقد أظهرت النتائج أن "المشاركين الذين بدأوا الدراسة بعمر بيولوجي أكبر من عمرهم الزمني كانوا الأكثر استفادة من هذا البرنامج، حيث لوحظ تراجع في عمرهم البيولوجي".وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون "نظاما غذائيا يوميا يركز على الخضروات الورقية الداكنة، والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، والخضروات الملونة، والبذور، والبنجر، واللحوم قليلة الدهون، والفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، بحسب ما نشرت وسائل إعلام.ورغم الأمل الكبير الذي تثيره هذه النتائج، يشير الباحثون إلى "الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات على مجموعات أكبر وأكثر تنوعا، باستخدام مقاييس أحدث للعمر البيولوجي لتأكيد هذه النتائج الواعدة، التي تمثل اكتشافا علميا مثيرا".

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الخلايا العصبية, شيخوخة, أطعمة, الصحة