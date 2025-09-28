https://sarabic.ae/20250928/هل-يزيد-شرب-الحليب-من-مستويات-السكر-في-الدم؟--1105384060.html
هل يزيد شرب الحليب من مستويات السكر في الدم؟
هل يزيد شرب الحليب من مستويات السكر في الدم؟
تشير الدراسات الحديثة إلى أن الحليب يتمتع بمؤشر جلايسيمي معتدل، ويمكن أن يؤثر على مستويات الجلوكوز بشكل مختلف بناءً على عملية الأيض الفردية. يعد فهم اللاكتوز...
2025-09-28T21:45+0000
2025-09-28T21:45+0000
2025-09-28T21:45+0000
يعد الحليب مشروبا أساسيا في جميع أنحاء العالم، غنيا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن محتواه من السكر، وخاصة اللاكتوز، وتأثيره على مستويات السكر في الدم.يبلغ مؤشر اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي في الحليب، حوالي 46، مما يجعله كربوهيدرات ذات مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، تطلق الجلوكوز بثبات في مجرى الدم، حس ماورد في صحيفة "انديا تايم".تبرز هذه الاستجابة الفسيولوجية الدقيقة سبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم للحليب مقارنةً بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على مركبات نشطة بيولوجيا مشتقة من البروتينات والأحماض الدهنية، والتي قد تساعد على تنظيم سكر الدم بشكل أفضل.وتشير التجارب السريرية إلى أن هذه المكونات النشطة بيولوجيا المشتقة من الحليب قد تساعد على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وتعزيز عمل الأنسولين، مما يُقدم فوائد مُحتملة لمُصابي داء السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، من الضروري التمييز بين سكريات الحليب الطبيعية والسكريات المضافة.فغالبا ما تحتوي مشروبات الحليب المنكهة والمحلاة على كميات كبيرة من السكريات المضافة، والتي قد تسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم، ويجب على الأشخاص المهتمين بضبط نسبة السكر في الدم تناولها بحذر.عادة ما يؤدي شرب الحليب العادي إلى ارتفاع معتدل في سكر الدم بسبب محتواه من اللاكتوز، إلا أن تأثيره العام يتأثر بتركيبة الحليب الغذائية المعقدة ومركباته النشطة بيولوجيا.يمكن فهم هذه الاختلافات من اتخاذ خيارات غذائية واعية لتحسين الصحة.كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسى؟.. دراسة توضح
هل يزيد شرب الحليب من مستويات السكر في الدم؟
تشير الدراسات الحديثة إلى أن الحليب يتمتع بمؤشر جلايسيمي معتدل، ويمكن أن يؤثر على مستويات الجلوكوز بشكل مختلف بناءً على عملية الأيض الفردية. يعد فهم اللاكتوز والسكريات المضافة في الحليب أمرا ضروريًا لإدارة نسبة السكر في الدم، وخاصة لدى مرضى السكري.
يعد الحليب مشروبا أساسيا في جميع أنحاء العالم، غنيا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن محتواه من السكر، وخاصة اللاكتوز، وتأثيره على مستويات السكر في الدم.
يبلغ مؤشر اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي في الحليب، حوالي 46، مما يجعله كربوهيدرات ذات مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، تطلق الجلوكوز بثبات في مجرى الدم، حس ماورد في صحيفة "انديا تايم
".
تشير أبحاث من جامعة سيدني إلى أنه على الرغم من محتواه من الكربوهيدرات، فإن تركيبة الحليب الغذائية الفريدة، بالإضافة إلى البروتينات والدهون، تبطئان إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز، ما يؤدي إلى تأثير طفيف نسبيا على مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك.
17 سبتمبر 2024, 07:11 GMT
تبرز هذه الاستجابة الفسيولوجية الدقيقة سبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم للحليب مقارنةً بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على مركبات نشطة بيولوجيا مشتقة من البروتينات والأحماض الدهنية، والتي قد تساعد على تنظيم سكر الدم بشكل أفضل.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن بروتينات الحليب، مثل الكازين وببتيدات مصل اللبن، يمكن أن تحسن حساسية الأنسولين وتقلل الالتهابات، ما يساعد على استقلاب الجلوكوز.
وتشير التجارب السريرية إلى أن هذه المكونات النشطة بيولوجيا المشتقة من الحليب قد تساعد على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وتعزيز عمل الأنسولين، مما يُقدم فوائد مُحتملة لمُصابي داء السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، من الضروري التمييز بين سكريات الحليب الطبيعية والسكريات المضافة.
فغالبا ما تحتوي مشروبات الحليب المنكهة والمحلاة على كميات كبيرة من السكريات المضافة، والتي قد تسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم، ويجب على الأشخاص المهتمين بضبط نسبة السكر في الدم تناولها بحذر.
أظهرت تجربة غذائية محكمة أجراها باحثون من جامعة ريدينغ أن المشاركين الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا لاكتويا (يشمل الحليب والزبادي) حافظوا على متوسط سكر دم أقل من أولئك الذين اتبعوا أنظمة غذائية نباتية بحتة.
عادة ما يؤدي شرب الحليب العادي إلى ارتفاع معتدل في سكر الدم بسبب محتواه من اللاكتوز، إلا أن تأثيره العام يتأثر بتركيبة الحليب الغذائية المعقدة ومركباته النشطة بيولوجيا.
يمكن فهم هذه الاختلافات من اتخاذ خيارات غذائية واعية لتحسين الصحة.