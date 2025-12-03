https://sarabic.ae/20251203/علماء-روس-يكشفون-عن-بكتيريا-بحرية-تمهد-لعلاج-جديد-للسرطان-1107782642.html

علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان

علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان

سبوتنيك عربي

أفاد معهد "جي. بي. إلياكوف" للكيمياء الحيوية العضوية في المحيط الهادئ، أن علماء روسًا من بريموري، اكتشفوا مادة في بكتيريا بحرية تُسبب موت الخلايا السرطانية. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T15:12+0000

2025-12-03T15:12+0000

2025-12-03T15:12+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

مكافحة فيروسات

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f2ea0f9959e9718905866efa928b23.jpg

وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنه "في بحثهم عن علاجات جديدة وفعّالة للسرطان، يتجه العلماء بشكل متزايد إلى المحيط العالمي، باعتباره مستودعًا لا ينضب لمواد فريدة ومعقدة". وقد حقق باحثون من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشافا آخر في هذا المجال، فقد اكتشفوا أن "عديد الـ"سكاريد" من البكتيريا البحرية "كوبيتيا مارينا"، يُمكن أن يُحفّز بشكل انتقائي عملية التدمير الذاتي في خلايا سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم".ووفقا للدراسة البحثية، درس العلماء بالتفصيل كيفية عمل عديد الـ"سكاريد" الكبسولي، واكتشفوا أن آلية عمله تتضمن مسارين مُستقلين. في كلتا الحالتين، يُحفّز عديد الـ"سكاريد" عملية "موت الخلايا المُبرمج" في الخلايا السرطانية. وتعتمد وظيفة أي مادة بشكل كبيرعلى بنيتها، وقد أثبت الباحثون ذلك بوضوح من خلال إزالة مجموعات الكبريتات من جزيء عديد الـ"سكاريد". ونتيجة لهذا التعديل، فقد عديد الـ"سكاريد" قدرته تمامًا على مُكافحة السرطان، إذ لم يعد يُحفّز موت الخلايا المُبرمج، ويُحفز إنتاج عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، ولم يُسبب الإجهاد التأكسدي. لذا تُعد مجموعات الكبريتات أساسية للتأثيرات البيولوجية لعديد الـ"سكاريد". وذكرت الدراسة أن "هذا الاكتشاف يمثل بلا شك خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا ما زلنا بعيدين عن ابتكار دواءٍ جديد... ومع ذلك، يظهر هذا العمل مجددًا الإمكانات الهائلة للكائنات البحرية الدقيقة كمصدر لمركباتٍ فريدةٍ لأدوية المستقبل، وسيحدّد العلماء الآن مدى فعالية هذه الآلية في أنواع أخرى من خلايا السرطان، وسيؤكدون فعالية المادة وسلامتها في الدراسات على الحيوانات".دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب

https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html

https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية, مكافحة فيروسات