عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
سبوتنيك عربي
أفاد معهد "جي. بي. إلياكوف" للكيمياء الحيوية العضوية في المحيط الهادئ، أن علماء روسًا من بريموري، اكتشفوا مادة في بكتيريا بحرية تُسبب موت الخلايا السرطانية. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
علوم
روسيا
جامعات روسية
مكافحة فيروسات
مجتمع
وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنه "في بحثهم عن علاجات جديدة وفعّالة للسرطان، يتجه العلماء بشكل متزايد إلى المحيط العالمي، باعتباره مستودعًا لا ينضب لمواد فريدة ومعقدة". وقد حقق باحثون من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشافا آخر في هذا المجال، فقد اكتشفوا أن "عديد الـ"سكاريد" من البكتيريا البحرية "كوبيتيا مارينا"، يُمكن أن يُحفّز بشكل انتقائي عملية التدمير الذاتي في خلايا سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم".ووفقا للدراسة البحثية، درس العلماء بالتفصيل كيفية عمل عديد الـ"سكاريد" الكبسولي، واكتشفوا أن آلية عمله تتضمن مسارين مُستقلين. في كلتا الحالتين، يُحفّز عديد الـ"سكاريد" عملية "موت الخلايا المُبرمج" في الخلايا السرطانية. وتعتمد وظيفة أي مادة بشكل كبيرعلى بنيتها، وقد أثبت الباحثون ذلك بوضوح من خلال إزالة مجموعات الكبريتات من جزيء عديد الـ"سكاريد". ونتيجة لهذا التعديل، فقد عديد الـ"سكاريد" قدرته تمامًا على مُكافحة السرطان، إذ لم يعد يُحفّز موت الخلايا المُبرمج، ويُحفز إنتاج عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، ولم يُسبب الإجهاد التأكسدي. لذا تُعد مجموعات الكبريتات أساسية للتأثيرات البيولوجية لعديد الـ"سكاريد". وذكرت الدراسة أن "هذا الاكتشاف يمثل بلا شك خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا ما زلنا بعيدين عن ابتكار دواءٍ جديد... ومع ذلك، يظهر هذا العمل مجددًا الإمكانات الهائلة للكائنات البحرية الدقيقة كمصدر لمركباتٍ فريدةٍ لأدوية المستقبل، وسيحدّد العلماء الآن مدى فعالية هذه الآلية في أنواع أخرى من خلايا السرطان، وسيؤكدون فعالية المادة وسلامتها في الدراسات على الحيوانات".دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان

15:12 GMT 03.12.2025
أفاد معهد "جي. بي. إلياكوف" للكيمياء الحيوية العضوية في المحيط الهادئ، أن علماء روسًا من بريموري، اكتشفوا مادة في بكتيريا بحرية تُسبب موت الخلايا السرطانية.
وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنه "في بحثهم عن علاجات جديدة وفعّالة للسرطان، يتجه العلماء بشكل متزايد إلى المحيط العالمي، باعتباره مستودعًا لا ينضب لمواد فريدة ومعقدة".
وقد حقق باحثون من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشافا آخر في هذا المجال، فقد اكتشفوا أن "عديد الـ"سكاريد" من البكتيريا البحرية "كوبيتيا مارينا"، يُمكن أن يُحفّز بشكل انتقائي عملية التدمير الذاتي في خلايا سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم".

وبحسب البحث، عديد الـ"سكاريد" الكبسولي المُستخلص من البكتيريا البحرية يُثبط نمو خلايا "HL-60"، والتي تستخدم كنموذج لسرطان الدم البشري، علاوة على ذلك، تعمل هذه المادة بشكل انتقائي، فهي لا تسبب أي ضرر يذكر للخلايا الليمفاوية الطبيعية في الدم المحيطي، وقد يكون الدواء المُحتمل المُعتمد عليه أقل سمية وأكثر أمانا للمرضى.

أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
10 نوفمبر, 13:17 GMT
ووفقا للدراسة البحثية، درس العلماء بالتفصيل كيفية عمل عديد الـ"سكاريد" الكبسولي، واكتشفوا أن آلية عمله تتضمن مسارين مُستقلين. في كلتا الحالتين، يُحفّز عديد الـ"سكاريد" عملية "موت الخلايا المُبرمج" في الخلايا السرطانية.
يتضمن المسار الأول تحفيز عديد الـ"سكاريد" لإنتاج بروتين "TNF-a" (عامل نخر الورم ألفا)، إذ يُنشط هذا البروتين ما يُسمى "مستقبلات الموت" على سطح الخلية، ما يُحفز سلسلة من التفاعلات التي تشمل إنزيم "كاسباس-8".
في الحالة الثانية، يعمل عديد الـ"سكاريد" من الداخل، مؤثرًا على الـ"ميتوكوندريا" وهي البُنى المسؤولة عن إمداد الخلية بالطاقة، حيث يُعطل جهد غشاء الخلية، مُسببا إطلاق جزيئات الإشارة، التي تُنشط إنزيم "كاسباس- 9"، إذ يؤدي هذا إلى زيادة حادة في مستوى أنواع الأكسجين التفاعلية داخل الخلية، مُسببًا الإجهاد التأكسدي، ومُخلًا ​​بتوازن البروتينات في عائلة "Bcl-2"، التي تُنظم برنامج بقاء الخلية.

وبحسب الدراسة، يُؤدي كلا المسارين، كما يُشير العلماء، إلى تنشيط إنزيم "كاسباس-3"، الذي يطلق عملية تدمير الخلايا السرطانية.

قياس السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
10 أكتوبر, 17:08 GMT
وتعتمد وظيفة أي مادة بشكل كبيرعلى بنيتها، وقد أثبت الباحثون ذلك بوضوح من خلال إزالة مجموعات الكبريتات من جزيء عديد الـ"سكاريد". ونتيجة لهذا التعديل، فقد عديد الـ"سكاريد" قدرته تمامًا على مُكافحة السرطان، إذ لم يعد يُحفّز موت الخلايا المُبرمج، ويُحفز إنتاج عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، ولم يُسبب الإجهاد التأكسدي.
لذا تُعد مجموعات الكبريتات أساسية للتأثيرات البيولوجية لعديد الـ"سكاريد". وذكرت الدراسة أن "هذا الاكتشاف يمثل بلا شك خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا ما زلنا بعيدين عن ابتكار دواءٍ جديد... ومع ذلك، يظهر هذا العمل مجددًا الإمكانات الهائلة للكائنات البحرية الدقيقة كمصدر لمركباتٍ فريدةٍ لأدوية المستقبل، وسيحدّد العلماء الآن مدى فعالية هذه الآلية في أنواع أخرى من خلايا السرطان، وسيؤكدون فعالية المادة وسلامتها في الدراسات على الحيوانات".
دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب
