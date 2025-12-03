https://sarabic.ae/20251203/علماء-روس-يكشفون-عن-بكتيريا-بحرية-تمهد-لعلاج-جديد-للسرطان-1107782642.html
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
سبوتنيك عربي
أفاد معهد "جي. بي. إلياكوف" للكيمياء الحيوية العضوية في المحيط الهادئ، أن علماء روسًا من بريموري، اكتشفوا مادة في بكتيريا بحرية تُسبب موت الخلايا السرطانية. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T15:12+0000
2025-12-03T15:12+0000
2025-12-03T15:12+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
مكافحة فيروسات
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f2ea0f9959e9718905866efa928b23.jpg
وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنه "في بحثهم عن علاجات جديدة وفعّالة للسرطان، يتجه العلماء بشكل متزايد إلى المحيط العالمي، باعتباره مستودعًا لا ينضب لمواد فريدة ومعقدة". وقد حقق باحثون من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشافا آخر في هذا المجال، فقد اكتشفوا أن "عديد الـ"سكاريد" من البكتيريا البحرية "كوبيتيا مارينا"، يُمكن أن يُحفّز بشكل انتقائي عملية التدمير الذاتي في خلايا سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم".ووفقا للدراسة البحثية، درس العلماء بالتفصيل كيفية عمل عديد الـ"سكاريد" الكبسولي، واكتشفوا أن آلية عمله تتضمن مسارين مُستقلين. في كلتا الحالتين، يُحفّز عديد الـ"سكاريد" عملية "موت الخلايا المُبرمج" في الخلايا السرطانية. وتعتمد وظيفة أي مادة بشكل كبيرعلى بنيتها، وقد أثبت الباحثون ذلك بوضوح من خلال إزالة مجموعات الكبريتات من جزيء عديد الـ"سكاريد". ونتيجة لهذا التعديل، فقد عديد الـ"سكاريد" قدرته تمامًا على مُكافحة السرطان، إذ لم يعد يُحفّز موت الخلايا المُبرمج، ويُحفز إنتاج عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، ولم يُسبب الإجهاد التأكسدي. لذا تُعد مجموعات الكبريتات أساسية للتأثيرات البيولوجية لعديد الـ"سكاريد". وذكرت الدراسة أن "هذا الاكتشاف يمثل بلا شك خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا ما زلنا بعيدين عن ابتكار دواءٍ جديد... ومع ذلك، يظهر هذا العمل مجددًا الإمكانات الهائلة للكائنات البحرية الدقيقة كمصدر لمركباتٍ فريدةٍ لأدوية المستقبل، وسيحدّد العلماء الآن مدى فعالية هذه الآلية في أنواع أخرى من خلايا السرطان، وسيؤكدون فعالية المادة وسلامتها في الدراسات على الحيوانات".دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c42469858276a0d3c26fcfd0b7ac180d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, جامعات روسية, مكافحة فيروسات
علوم, روسيا, جامعات روسية, مكافحة فيروسات
علماء روس يكشفون عن بكتيريا بحرية تمهد لعلاج جديد للسرطان
أفاد معهد "جي. بي. إلياكوف" للكيمياء الحيوية العضوية في المحيط الهادئ، أن علماء روسًا من بريموري، اكتشفوا مادة في بكتيريا بحرية تُسبب موت الخلايا السرطانية.
وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنه "في بحثهم عن علاجات جديدة وفعّالة للسرطان، يتجه العلماء بشكل متزايد إلى المحيط العالمي، باعتباره مستودعًا لا ينضب لمواد فريدة ومعقدة".
وقد حقق باحثون من معهد المحيط الهادئ للكيمياء الحيوية العضوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشافا آخر في هذا المجال، فقد اكتشفوا أن "عديد الـ"سكاريد" من البكتيريا البحرية "كوبيتيا مارينا"، يُمكن أن يُحفّز بشكل انتقائي عملية التدمير الذاتي في خلايا سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم".
وبحسب البحث، عديد الـ"سكاريد" الكبسولي المُستخلص من البكتيريا البحرية يُثبط نمو خلايا "HL-60"، والتي تستخدم كنموذج لسرطان الدم البشري، علاوة على ذلك، تعمل هذه المادة بشكل انتقائي، فهي لا تسبب أي ضرر يذكر للخلايا الليمفاوية الطبيعية في الدم المحيطي، وقد يكون الدواء المُحتمل المُعتمد عليه أقل سمية وأكثر أمانا للمرضى.
ووفقا للدراسة البحثية، درس العلماء بالتفصيل كيفية عمل عديد الـ"سكاريد" الكبسولي، واكتشفوا أن آلية عمله تتضمن مسارين مُستقلين. في كلتا الحالتين، يُحفّز عديد الـ"سكاريد" عملية "موت الخلايا المُبرمج" في الخلايا السرطانية.
يتضمن المسار الأول تحفيز عديد الـ"سكاريد" لإنتاج بروتين "TNF-a" (عامل نخر الورم ألفا)، إذ يُنشط هذا البروتين ما يُسمى "مستقبلات الموت" على سطح الخلية، ما يُحفز سلسلة من التفاعلات التي تشمل إنزيم "كاسباس-8".
في الحالة الثانية، يعمل عديد الـ"سكاريد" من الداخل، مؤثرًا على الـ"ميتوكوندريا" وهي البُنى المسؤولة عن إمداد الخلية بالطاقة، حيث يُعطل جهد غشاء الخلية، مُسببا إطلاق جزيئات الإشارة، التي تُنشط إنزيم "كاسباس- 9"، إذ يؤدي هذا إلى زيادة حادة في مستوى أنواع الأكسجين التفاعلية داخل الخلية، مُسببًا الإجهاد التأكسدي، ومُخلًا بتوازن البروتينات في عائلة "Bcl-2"، التي تُنظم برنامج بقاء الخلية.
وبحسب الدراسة، يُؤدي كلا المسارين، كما يُشير العلماء، إلى تنشيط إنزيم "كاسباس-3"، الذي يطلق عملية تدمير الخلايا السرطانية.
وتعتمد وظيفة أي مادة بشكل كبيرعلى بنيتها، وقد أثبت الباحثون ذلك بوضوح من خلال إزالة مجموعات الكبريتات من جزيء عديد الـ"سكاريد". ونتيجة لهذا التعديل، فقد عديد الـ"سكاريد" قدرته تمامًا على مُكافحة السرطان، إذ لم يعد يُحفّز موت الخلايا المُبرمج، ويُحفز إنتاج عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، ولم يُسبب الإجهاد التأكسدي.
لذا تُعد مجموعات الكبريتات أساسية للتأثيرات البيولوجية لعديد الـ"سكاريد". وذكرت الدراسة أن "هذا الاكتشاف يمثل بلا شك خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا ما زلنا بعيدين عن ابتكار دواءٍ جديد... ومع ذلك، يظهر هذا العمل مجددًا الإمكانات الهائلة للكائنات البحرية الدقيقة كمصدر لمركباتٍ فريدةٍ لأدوية المستقبل، وسيحدّد العلماء الآن مدى فعالية هذه الآلية في أنواع أخرى من خلايا السرطان، وسيؤكدون فعالية المادة وسلامتها في الدراسات على الحيوانات".