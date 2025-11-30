دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب

عربي
مجتمع
وأوضح الباحثون أن البالغين الذين شربوا نصف لتر من عصير البرتقال الطبيعي يومياً لمدة شهرين أظهروا انخفاضًا في نشاط جينات مرتبطة بالالتهاب وارتفاع ضغط الدم، من بينها "إن إيه إم بي تي" و"أي إل 6" و"أي إل 1 بي" و"إن إل أر بي 3"، وهي جينات عادةً ما تنشط في حالات الإجهاد والالتهاب المزمن، كما تراجع نشاط جين "إس جي كي 1" المسؤول عن تأثيرات الصوديوم على الكلى.تفسير محتمل لتحسين صحة القلبوتتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى قدرة عصير البرتقال على خفض ضغط الدم، مما يقدّم تفسيرًا بيولوجيًا جديدًا لكيفية تأثيره في تهدئة الالتهاب وتحسين مرونة الأوعية الدموية.وأظهرت الأبحاث أن استجابة الجسم تختلف بحسب كتلة الجسم؛ فالذين يعانون زيادة الوزن شهدوا تغيّرات أكبر في الجينات المرتبطة بتمثيل الدهون، بينما ظهر لدى ذوي الأوزان الطبيعية تأثير أقوى على الجينات المسؤولة عن الالتهاب.أدلة سريرية واسعةووفق مراجعة منهجية شملت 639 مشاركًا من 15 دراسة، فإن شرب عصير البرتقال بانتظام أدى إلى انخفاض مقاومة الإنسولين وتراجع مستويات الكوليسترول. كما سجّلت دراسات أخرى انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم الانقباضي وارتفاعًا في الكوليسترول الجيد، بين الأشخاص الذين يعانون السمنة، وهي تغيّرات رغم بساطتها يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحة القلب على المدى الطويل.تأثيرات تمتد إلى ميكروبات الأمعاءوتظهر أبحاث حديثة أن عصير البرتقال يؤثر أيضًا على مسارات التمثيل الغذائي والتواصل الخلوي والالتهاب، وربما يعزّز صحة الميكروبيوم. ووجدت إحدى الدراسات أن عصير البرتقال الدموي ، زاد من البكتيريا المنتجة للأحماض الدهنية القصيرة السلسلة، التي تساعد في ضبط الضغط وتقليل الالتهاب وتحسين التحكم في السكر.تحسين وظيفة الأوعية لدى المصابين بمتلازمة الأيضوفي دراسة على 68 شخصًا يعانون السمنة ومتلازمة الأيض، حسّن تناول عصير البرتقال يوميًا من وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي مؤشر مهم لخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.وتشير الأدلة مجتمعة إلى أن عصير البرتقال الطبيعي، رغم افتقاره للألياف الموجودة في الثمار الكاملة، يحمل فوائد تراكمية على المدى الطويل، تشمل تقليل الالتهاب ودعم تدفق الدم وتحسين مجموعة من المؤشرات الحيوية المرتبطة بصحة القلب.فحص طبي هو الأول من نوعه قد يساعد في التعامل مع الأسباب الخفية لارتفاع ضغط الدمدراسة: قوة "علاجية خارقة" لدى أصحاب الشعر الأحمر
https://sarabic.ae/20251128/دراسة-دواء-شائع-يمكنه-محاربة-أحد-أخطر-أنواع-سرطان-المخ-1107600634.html
https://sarabic.ae/20251128/أذكى-من-9999-من-البشر-طفل-بلجيكي-بعمر-الـ15-يحصل-على-شهادة-الدكتوراه-بفيزياء-الكم-1107589810.html
دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب

12:41 GMT 30.11.2025
© Photo / unsplash / Jose Hernandezعصير
عصير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Photo / unsplash / Jose Hernandez
لم يعد عصير البرتقال مجرد عادة صباحية، إذ كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب يومي من العصير الطبيعي يمكن أن يغيّر نشاط آلاف الجينات داخل الخلايا المناعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والتمثيل الغذائي.
وأوضح الباحثون أن البالغين الذين شربوا نصف لتر من عصير البرتقال الطبيعي يومياً لمدة شهرين أظهروا انخفاضًا في نشاط جينات مرتبطة بالالتهاب وارتفاع ضغط الدم، من بينها "إن إيه إم بي تي" و"أي إل 6" و"أي إل 1 بي" و"إن إل أر بي 3"، وهي جينات عادةً ما تنشط في حالات الإجهاد والالتهاب المزمن، كما تراجع نشاط جين "إس جي كي 1" المسؤول عن تأثيرات الصوديوم على الكلى.

تفسير محتمل لتحسين صحة القلب

وتتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى قدرة عصير البرتقال على خفض ضغط الدم، مما يقدّم تفسيرًا بيولوجيًا جديدًا لكيفية تأثيره في تهدئة الالتهاب وتحسين مرونة الأوعية الدموية.
ويرجّح العلماء أن المركب النباتي الهسبريدين، المعروف بخواصه المضادة للأكسدة والالتهاب، يلعب دورًا محوريًا في هذه التأثيرات، إذ يسهم في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وطريقة معالجة الجسم للسكر.
وأظهرت الأبحاث أن استجابة الجسم تختلف بحسب كتلة الجسم؛ فالذين يعانون زيادة الوزن شهدوا تغيّرات أكبر في الجينات المرتبطة بتمثيل الدهون، بينما ظهر لدى ذوي الأوزان الطبيعية تأثير أقوى على الجينات المسؤولة عن الالتهاب.
أدلة سريرية واسعة

ووفق مراجعة منهجية شملت 639 مشاركًا من 15 دراسة، فإن شرب عصير البرتقال بانتظام أدى إلى انخفاض مقاومة الإنسولين وتراجع مستويات الكوليسترول. كما سجّلت دراسات أخرى انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم الانقباضي وارتفاعًا في الكوليسترول الجيد، بين الأشخاص الذين يعانون السمنة، وهي تغيّرات رغم بساطتها يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحة القلب على المدى الطويل.

تأثيرات تمتد إلى ميكروبات الأمعاء

وتظهر أبحاث حديثة أن عصير البرتقال يؤثر أيضًا على مسارات التمثيل الغذائي والتواصل الخلوي والالتهاب، وربما يعزّز صحة الميكروبيوم. ووجدت إحدى الدراسات أن عصير البرتقال الدموي ، زاد من البكتيريا المنتجة للأحماض الدهنية القصيرة السلسلة، التي تساعد في ضبط الضغط وتقليل الالتهاب وتحسين التحكم في السكر.
تحسين وظيفة الأوعية لدى المصابين بمتلازمة الأيض

وفي دراسة على 68 شخصًا يعانون السمنة ومتلازمة الأيض، حسّن تناول عصير البرتقال يوميًا من وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي مؤشر مهم لخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ورغم أن النتائج ليست موحدة في جميع الدراسات، فإن بعضها يشير إلى انخفاض مستويات "أيه بي أو- بي"، وهو مؤشر يدل على عدد الجسيمات الدهنية المرتبطة بارتفاع خطر أمراض القلب، كما ظهر في بحث أجري على 129 عاملًا في مصنع عصير بالبرازيل.

وتشير الأدلة مجتمعة إلى أن عصير البرتقال الطبيعي، رغم افتقاره للألياف الموجودة في الثمار الكاملة، يحمل فوائد تراكمية على المدى الطويل، تشمل تقليل الالتهاب ودعم تدفق الدم وتحسين مجموعة من المؤشرات الحيوية المرتبطة بصحة القلب.
