دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لعصير البرتقال على صحة القلب

لم يعد عصير البرتقال مجرد عادة صباحية، إذ كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب يومي من العصير الطبيعي يمكن أن يغيّر نشاط آلاف الجينات داخل الخلايا المناعية، بما ينعكس... 30.11.2025

وأوضح الباحثون أن البالغين الذين شربوا نصف لتر من عصير البرتقال الطبيعي يومياً لمدة شهرين أظهروا انخفاضًا في نشاط جينات مرتبطة بالالتهاب وارتفاع ضغط الدم، من بينها "إن إيه إم بي تي" و"أي إل 6" و"أي إل 1 بي" و"إن إل أر بي 3"، وهي جينات عادةً ما تنشط في حالات الإجهاد والالتهاب المزمن، كما تراجع نشاط جين "إس جي كي 1" المسؤول عن تأثيرات الصوديوم على الكلى.تفسير محتمل لتحسين صحة القلبوتتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى قدرة عصير البرتقال على خفض ضغط الدم، مما يقدّم تفسيرًا بيولوجيًا جديدًا لكيفية تأثيره في تهدئة الالتهاب وتحسين مرونة الأوعية الدموية.وأظهرت الأبحاث أن استجابة الجسم تختلف بحسب كتلة الجسم؛ فالذين يعانون زيادة الوزن شهدوا تغيّرات أكبر في الجينات المرتبطة بتمثيل الدهون، بينما ظهر لدى ذوي الأوزان الطبيعية تأثير أقوى على الجينات المسؤولة عن الالتهاب.أدلة سريرية واسعةووفق مراجعة منهجية شملت 639 مشاركًا من 15 دراسة، فإن شرب عصير البرتقال بانتظام أدى إلى انخفاض مقاومة الإنسولين وتراجع مستويات الكوليسترول. كما سجّلت دراسات أخرى انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم الانقباضي وارتفاعًا في الكوليسترول الجيد، بين الأشخاص الذين يعانون السمنة، وهي تغيّرات رغم بساطتها يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحة القلب على المدى الطويل.تأثيرات تمتد إلى ميكروبات الأمعاءوتظهر أبحاث حديثة أن عصير البرتقال يؤثر أيضًا على مسارات التمثيل الغذائي والتواصل الخلوي والالتهاب، وربما يعزّز صحة الميكروبيوم. ووجدت إحدى الدراسات أن عصير البرتقال الدموي ، زاد من البكتيريا المنتجة للأحماض الدهنية القصيرة السلسلة، التي تساعد في ضبط الضغط وتقليل الالتهاب وتحسين التحكم في السكر.تحسين وظيفة الأوعية لدى المصابين بمتلازمة الأيضوفي دراسة على 68 شخصًا يعانون السمنة ومتلازمة الأيض، حسّن تناول عصير البرتقال يوميًا من وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي مؤشر مهم لخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.وتشير الأدلة مجتمعة إلى أن عصير البرتقال الطبيعي، رغم افتقاره للألياف الموجودة في الثمار الكاملة، يحمل فوائد تراكمية على المدى الطويل، تشمل تقليل الالتهاب ودعم تدفق الدم وتحسين مجموعة من المؤشرات الحيوية المرتبطة بصحة القلب.فحص طبي هو الأول من نوعه قد يساعد في التعامل مع الأسباب الخفية لارتفاع ضغط الدمدراسة: قوة "علاجية خارقة" لدى أصحاب الشعر الأحمر

