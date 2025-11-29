https://sarabic.ae/20251129/دراسة-قوة-علاجية-خارقة-لدى-أصحاب-الشعر-الأحمر-1107616815.html
دراسة: قوة "علاجية خارقة" لدى أصحاب الشعر الأحمر
ففي دراسة حديثة، وجد العلماء أن جزيئًا في الجلد يُدعى "إم سي 1 أر"، وهو المسؤول عن لون الشعر — يلعب دورًا أساسيًا في السيطرة على الالتهاب وتنشيط آليات التئام الجروح.وعندما يكون هذا الجزيء معطّلًا أو غير متوازن، يبقى الجلد عالقًا في حالة التهاب مستمر، وهو ما يفسر لماذا تفشل بعض الجروح، مثل قرح القدم لدى مرضى السكري، في الشفاء رغم العلاجات التقليدية.وفحص الفريق العلمي عينات بشرية من ثلاثة أنواع من الجروح المزمنة، ولاحظ وجود خلل مشترك في آلية "إطفاء الالتهاب"، إضافة إلى اضطراب في التفاعل بين "إم سي 1 أر"، وجزيء آخر يُسمّى "بي أو إم سي".الأكثر إثارة جاء عندما طوّر العلماء دواءً موضعيًا ينشّط إم سي 1 أر، عند وضعه على الجروح، بدأت الالتهابات تنخفض بشكل واضح، وازدادت كثافة الأوعية الدموية الجديدة، وبدأ الجلد في التجدد وإغلاق الجرح، حتى الجروح البسيطة على الجلد السليم التئمت بصورة أسرع وبتندّب أقل بعد استخدام العلاج، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط تفسيرًا علميًا جديدًا لفشل التئام الجروح، بل يفتح الباب أمام جيل من العلاجات التي قد تخفف معاناة ملايين المرضى، وتقلل الأعباء الكبيرة على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.
https://sarabic.ae/20251128/أذكى-من-9999-من-البشر-طفل-بلجيكي-بعمر-الـ15-يحصل-على-شهادة-الدكتوراه-بفيزياء-الكم-1107589810.html
كشف باحثون عن مفتاح بيولوجي قد يغير طريقة علاج الجروح المزمنة التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، بعد اكتشاف دور غير متوقع لجين معروف بأنه يمنح بعض الأشخاص شعرًا أحمر وبشرة شديدة البياض.
ففي دراسة حديثة، وجد العلماء أن جزيئًا في الجلد يُدعى "إم سي 1 أر"، وهو المسؤول عن لون الشعر — يلعب دورًا أساسيًا في السيطرة على الالتهاب وتنشيط آليات التئام الجروح.
وعندما يكون هذا الجزيء معطّلًا أو غير متوازن، يبقى الجلد عالقًا في حالة التهاب مستمر، وهو ما يفسر لماذا تفشل بعض الجروح، مثل قرح القدم لدى مرضى السكري، في الشفاء رغم العلاجات التقليدية.
وفحص الفريق العلمي عينات بشرية من ثلاثة أنواع من الجروح المزمنة، ولاحظ وجود خلل مشترك في آلية "إطفاء الالتهاب"، إضافة إلى اضطراب في التفاعل بين "إم سي 1 أر"، وجزيء آخر يُسمّى "بي أو إم سي".
وللتأكد من الدور الحاسم لهذا الجزيء، استخدم الباحثون نماذج تجريبية؛ إذ طوروا فئرانًا بعيب جيني يمنع "إم سي 1 أر" من العمل، فكانت جروحها تلتئم ببطء شديد وتشبه إلى حد كبير الجروح المزمنة لدى البشر.
الأكثر إثارة جاء عندما طوّر العلماء دواءً موضعيًا ينشّط إم سي 1 أر، عند وضعه على الجروح، بدأت الالتهابات تنخفض بشكل واضح، وازدادت كثافة الأوعية الدموية الجديدة، وبدأ الجلد في التجدد وإغلاق الجرح، حتى الجروح البسيطة على الجلد السليم التئمت بصورة أسرع وبتندّب أقل بعد استخدام العلاج، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
".
وتشير الدراسة إلى أن تحفيز إم سي 1 أر، قد يصبح يومًا ما أساسًا لأدوية جديدة تُستخدم على شكل كريمات أو مراهم تساعد المرضى على علاج جروح ظلت عالقة لأشهر أو سنوات.
ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط تفسيرًا علميًا جديدًا لفشل التئام الجروح، بل يفتح الباب أمام جيل من العلاجات التي قد تخفف معاناة ملايين المرضى، وتقلل الأعباء الكبيرة على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.