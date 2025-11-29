https://sarabic.ae/20251129/دراسة-قوة-علاجية-خارقة-لدى-أصحاب-الشعر-الأحمر-1107616815.html

دراسة: قوة "علاجية خارقة" لدى أصحاب الشعر الأحمر

سبوتنيك عربي

كشف باحثون عن مفتاح بيولوجي قد يغير طريقة علاج الجروح المزمنة التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، بعد اكتشاف دور غير متوقع لجين معروف بأنه يمنح بعض... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

ففي دراسة حديثة، وجد العلماء أن جزيئًا في الجلد يُدعى "إم سي 1 أر"، وهو المسؤول عن لون الشعر — يلعب دورًا أساسيًا في السيطرة على الالتهاب وتنشيط آليات التئام الجروح.وعندما يكون هذا الجزيء معطّلًا أو غير متوازن، يبقى الجلد عالقًا في حالة التهاب مستمر، وهو ما يفسر لماذا تفشل بعض الجروح، مثل قرح القدم لدى مرضى السكري، في الشفاء رغم العلاجات التقليدية.وفحص الفريق العلمي عينات بشرية من ثلاثة أنواع من الجروح المزمنة، ولاحظ وجود خلل مشترك في آلية "إطفاء الالتهاب"، إضافة إلى اضطراب في التفاعل بين "إم سي 1 أر"، وجزيء آخر يُسمّى "بي أو إم سي".الأكثر إثارة جاء عندما طوّر العلماء دواءً موضعيًا ينشّط إم سي 1 أر، عند وضعه على الجروح، بدأت الالتهابات تنخفض بشكل واضح، وازدادت كثافة الأوعية الدموية الجديدة، وبدأ الجلد في التجدد وإغلاق الجرح، حتى الجروح البسيطة على الجلد السليم التئمت بصورة أسرع وبتندّب أقل بعد استخدام العلاج، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط تفسيرًا علميًا جديدًا لفشل التئام الجروح، بل يفتح الباب أمام جيل من العلاجات التي قد تخفف معاناة ملايين المرضى، وتقلل الأعباء الكبيرة على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.مصفوفة بشرية إعجازية… أكثر من 100 شخص يحطمون رقما قياسيا ويرسمون "لوحة مظلية"... فيديودراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ

