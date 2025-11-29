https://sarabic.ae/20251129/مصفوفة-بشرية-إعجازية-أكثر-من-100-شخص-يحطمون-رقما-قياسيا-ويرسمون-لوحة-مظلية-فيديو-1107612553.html
مصفوفة بشرية إعجازية… أكثر من 100 شخص يحطمون رقما قياسيا ويرسمون "لوحة مظلية"... فيديو
في مشهد استثنائي خطف أنظار العالم، نجح 104 قافزين بالمظلات في تحطيم رقم عالمي جديد بعد تنفيذ تشكيل جوي متقن فوق ولاية فلوريدا، وسط دهشة واسعة على مواقع التواصل... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
اللافت أن هذا الإنجاز جاء بعد أيام فقط من تسجيل رقم قياسي سابق بمشاركة 100 قافز، قبل أن يتحدى هؤلاء الرياضيون — القادمون من 20 دولة مختلفة — المستحيل ويعيدوا كتابة التاريخ بدقة وتناغم عالٍ في الهواء.الحدث اعتُبر من أبرز الإنجازات في رياضات القفز الحر هذا العام، وسط إشادة واسعة بقدرة الفريق على التنسيق وتنفيذ حركة تعتبر من الأكثر صعوبة في عالم المظلات.
2025
في مشهد استثنائي خطف أنظار العالم، نجح 104 قافزين بالمظلات في تحطيم رقم عالمي جديد بعد تنفيذ تشكيل جوي متقن فوق ولاية فلوريدا، وسط دهشة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت الفيديو بكثافة.
اللافت أن هذا الإنجاز جاء بعد أيام فقط من تسجيل رقم قياسي سابق بمشاركة 100 قافز، قبل أن يتحدى هؤلاء الرياضيون — القادمون من 20 دولة مختلفة — المستحيل ويعيدوا كتابة التاريخ بدقة وتناغم عالٍ في الهواء.
الفيديو المرفق يوثق لحظة اكتمال التشكيل، حيث يمكن رؤية العشرات من القافزين وهم ينسابون من السماء بخطوات محسوبة ليشكلوا نمطًا جويًا معقدًا يتطلب مهارات متقدمة، وتوقيتًا متناسقًا، وثقة عالية بين أعضاء الفريق.
الحدث اعتُبر من أبرز الإنجازات في رياضات القفز الحر هذا العام، وسط إشادة واسعة بقدرة الفريق على التنسيق وتنفيذ حركة تعتبر من الأكثر صعوبة في عالم المظلات.