ابتلع زمورا فأصبح زميرة... طفل يتصدر التريند... فيديو
ابتلع زمورا فأصبح زميرة... طفل يتصدر التريند... فيديو
تصدر فيديو طريف لطفل لبناني ابتلع "زمورا" (بوق صغير)، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي على خلفية الأصوات التي أصدرها من فمه. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
ابتلع زمورا فأصبح زميرة... طفل يتصدر التريند... فيديو
تصدر فيديو طريف لطفل لبناني ابتلع "زمورا" (بوق صغير)، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي على خلفية الأصوات التي أصدرها من فمه.
ويظهر في الفيديو، طفل يصدر صوت "زمور" عند الكلام أو الضحك إثر ابتلاعه لـ"زميرة"، حيث نقل إثر هذه الحادثة إلى مستشفى "سحمر"، وخضع لفحص طبي.
وبحسب الأطباء الذين أشرفوا على الحالة في المستشفى، فقد خرجت الزميرة من فم الطفل بعد أن عطس بقوة.