دراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ

عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب بالعاصمة الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251128/دراسة-دواء-شائع-يمكنه-محاربة-أحد-أخطر-أنواع-سرطان-المخ-1107600634.html
دراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ
دراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ
سبوتنيك عربي
توصل باحثون إلى إمكانية استخدام أحد الأدوية المستخدمة لعلاج ضغط الدم بعد عقود في محاربة أحد أخطر أنواع سرطانات الدماغ بسبب علاقته بنشاط الأورام السرطانية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T17:05+0000
2025-11-28T17:05+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
علوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107600453_0:0:777:438_1920x0_80_0_0_26a665a3bdc0d6a4ccbe336ffb91997a.png
وكشفت الدراسة العلمية الجديدة، التي قادها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، أن الدواء يعطل عمل إنزيم يحمل الاسم الكودي "إيه دي أو"، وهو الإنزيم الذي يرتبط بقدرة سرطان الورم الدبقي الأرومي "غليوبلاستوما" على النمو والانتشار، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت" العلمي.وتشير الدراسة إلى أن هذا الإنزيم يعمل كجرس إنذار داخل الخلايا ويقوم بتدمير بروتينات "آر جي إس"، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.وتظهر دراسات سابقة أن الأورام الدبقية عالية العدوانية تستغل هذا الإنزيم لإنتاج مادة تسمى هيبوتاورين، التي تزيد قدرة الخلايا السرطانية على البقاء.وأثبتت نتائج الدراسة أن الهيدرالازين يوقف نشاط إنزيم "إيه دي أو" مما يمنع انقباض الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، كما يحد من نمو الخلايا السرطانية عند تجربته على خلايا بشرية.وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة إذ يتوجب اختبار تأثير الدواء سريريا على المرضى، لكنهم يشيرون إلى أن هذا الاكتشاف قد تمهد لخيارات علاجية جديدة لهذا النوع شديد الخطورة من الأورام.
https://sarabic.ae/20231111/دراسة-دواء-قديم-لعلاج-القلق-قد-يساعد-في-علاج-سرطان-دماغ-مميت-1083037056.html
https://sarabic.ae/20251103/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-تسهم-في-تسريع-اكتشاف-أدوية-فعالة-ضد-السرطان-1106694810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107600453_0:0:691:518_1920x0_80_0_0_cd21863619e98cc6713b0c0d302e7948.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, علوم, أخبار العالم الآن
منوعات, الصحة, علوم, أخبار العالم الآن

دراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ

17:05 GMT 28.11.2025
© Photo / x.comسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
توصل باحثون إلى إمكانية استخدام أحد الأدوية المستخدمة لعلاج ضغط الدم بعد عقود في محاربة أحد أخطر أنواع سرطانات الدماغ بسبب علاقته بنشاط الأورام السرطانية.
وكشفت الدراسة العلمية الجديدة، التي قادها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، أن الدواء يعطل عمل إنزيم يحمل الاسم الكودي "إيه دي أو"، وهو الإنزيم الذي يرتبط بقدرة سرطان الورم الدبقي الأرومي "غليوبلاستوما" على النمو والانتشار، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت" العلمي.
المخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
مجتمع
دراسة: دواء قديم لعلاج القلق قد يساعد في علاج سرطان دماغ مميت
11 نوفمبر 2023, 09:29 GMT
وتشير الدراسة إلى أن هذا الإنزيم يعمل كجرس إنذار داخل الخلايا ويقوم بتدمير بروتينات "آر جي إس"، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.
وتظهر دراسات سابقة أن الأورام الدبقية عالية العدوانية تستغل هذا الإنزيم لإنتاج مادة تسمى هيبوتاورين، التي تزيد قدرة الخلايا السرطانية على البقاء.
علماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
3 نوفمبر, 18:06 GMT
وأثبتت نتائج الدراسة أن الهيدرالازين يوقف نشاط إنزيم "إيه دي أو" مما يمنع انقباض الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، كما يحد من نمو الخلايا السرطانية عند تجربته على خلايا بشرية.
وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة إذ يتوجب اختبار تأثير الدواء سريريا على المرضى، لكنهم يشيرون إلى أن هذا الاكتشاف قد تمهد لخيارات علاجية جديدة لهذا النوع شديد الخطورة من الأورام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала