دراسة: دواء شائع يمكنه محاربة أحد أخطر أنواع سرطان المخ

توصل باحثون إلى إمكانية استخدام أحد الأدوية المستخدمة لعلاج ضغط الدم بعد عقود في محاربة أحد أخطر أنواع سرطانات الدماغ بسبب علاقته بنشاط الأورام السرطانية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
وكشفت الدراسة العلمية الجديدة، التي قادها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، أن الدواء يعطل عمل إنزيم يحمل الاسم الكودي "إيه دي أو"، وهو الإنزيم الذي يرتبط بقدرة سرطان الورم الدبقي الأرومي "غليوبلاستوما" على النمو والانتشار، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت" العلمي.وتشير الدراسة إلى أن هذا الإنزيم يعمل كجرس إنذار داخل الخلايا ويقوم بتدمير بروتينات "آر جي إس"، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.وتظهر دراسات سابقة أن الأورام الدبقية عالية العدوانية تستغل هذا الإنزيم لإنتاج مادة تسمى هيبوتاورين، التي تزيد قدرة الخلايا السرطانية على البقاء.وأثبتت نتائج الدراسة أن الهيدرالازين يوقف نشاط إنزيم "إيه دي أو" مما يمنع انقباض الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، كما يحد من نمو الخلايا السرطانية عند تجربته على خلايا بشرية.وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة إذ يتوجب اختبار تأثير الدواء سريريا على المرضى، لكنهم يشيرون إلى أن هذا الاكتشاف قد تمهد لخيارات علاجية جديدة لهذا النوع شديد الخطورة من الأورام.
