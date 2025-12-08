عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الإنجازات العلمية الروسية: تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيّمة
الإنجازات العلمية الروسية: تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيّمة
طور باحثون روس من جامعة HSE، ومعهد تومسك للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة القرم الفيدرالية، محفزات وتقنيات بلازما مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الصناعي إلى... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
كشف علماء في كلية الاقتصاد العليا التابعة للجامعة الوطنية للأبحاث (HSE) في صيف عام 2025 عن محفز عالي الكفاءة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية تُستخدم في المستحضرات الصيدلانية والعطور والمنكهات. يحقق هذا المحفز، المكون من جسيمات نانوية من سبيكة أكسيد متوسطة الإنتروبيا "الحديد والكوبالت والنيكل والنحاس" والمُغلفة بأكسيد الجرافين المُختزل، كفاءةً بنسبة 77% وانتقائية بنسبة 60% لميثيل بيوتانول وميثيل بيوتانون. يشمل المتعاونون جامعة قازان الفيدرالية، وجامعة جنوب الأورال الحكومية، ومؤسسات في دول أخرى، ونُشرت النتائج في مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية، مع خطط لتعزيز الانتقائية واستكشاف تطبيقات البطاريات.مشروع آخر في مجال الصحة والسلامة والبيئة يُحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك، القابل للاستخدام كوقود ومذيب صديق للبيئة، بكفاءة 98.9% باستخدام جسيمات نانوية من أكسيد الإنديوم مُغطاة بالكربون، وتتمتع بثبات لأكثر من 100 ساعة في الظروف الحمضية. تحقق هذه العملية كفاءة في استخدام الطاقة تتجاوز 100% "وتصل إلى 300% لأكسيد الألومنيوم" بفضل تأثيراتها الطاردة للحرارة، ويُشير إيفان شانينكوف، الأستاذ المشارك في جامعة القرم الفيدرالية، إلى تفرد تصميم المختبر بتصميمه المحوري التآكلي النبضي، حيث يُنتج جزيئات من النانومتر إلى الميكرومتر في أقل من ميلي ثانية واحدة.تُشير النواتج الثانوية، مثل أول أكسيد الكربون، إلى نجاح عملية التحويل التي تتمتع بقيمة صناعية عالية، وتشمل التطبيقات محفزات التحلل الحراري بالموجات الدقيقة لمعالجة نفايات الكتلة الحيوية، والمواد المغناطيسية، ومحفزات الهيدروجين الضوئية. يُشدد نيكولاي لوبوميرسكي، نائب رئيس جامعة كوفمان، على الوفرة وانخفاض تكلفته، مع مقاومة فائقة للصقيع، ومتانة، وتحمل للأحماض. تُظهر هذه الابتكارات الروسية الفوائد المزدوجة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون: خفض الانبعاثات وتوفير الموارد في مختلف القطاعات. وتعتمد قابلية التوسع على الأتمتة والمشاريع الصناعية الرائدة، ما قد يُعوض النفايات الصناعية مع تعزيز الاقتصادات الخضراء.باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"روسيا تكشف عن أول روبوت مجسم مزود بالذكاء الاصطناعي
الإنجازات العلمية الروسية: تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيّمة

طور باحثون روس من جامعة HSE، ومعهد تومسك للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة القرم الفيدرالية، محفزات وتقنيات بلازما مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الصناعي إلى أدوية ووقود ومواد بناء، تسلط هذه التطورات الضوء على إمكانات استخدام ثاني أكسيد الكربون كمورد، لتقليل الانبعاثات والمساهمة في إنتاج منتجات قابلة للتسويق.
كشف علماء في كلية الاقتصاد العليا التابعة للجامعة الوطنية للأبحاث (HSE) في صيف عام 2025 عن محفز عالي الكفاءة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية تُستخدم في المستحضرات الصيدلانية والعطور والمنكهات.
يحقق هذا المحفز، المكون من جسيمات نانوية من سبيكة أكسيد متوسطة الإنتروبيا "الحديد والكوبالت والنيكل والنحاس" والمُغلفة بأكسيد الجرافين المُختزل، كفاءةً بنسبة 77% وانتقائية بنسبة 60% لميثيل بيوتانول وميثيل بيوتانون.

يحدث الاختزال الكهروكيميائي عند الضغط الجوي ودرجة حرارة الغرفة، ما يضمن كفاءة الطاقة وقابلية التوسع، ويدوم استقرار المادة لأكثر من عشر ساعات، ما يقلل تكاليف الاستبدال مقارنة بالبدائل الأغلى والأقل انتقائية، مثل هياكل الفضة والنحاس التي تُنتج كفاءة أقل من 60%.

دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة
09:20 GMT
يشمل المتعاونون جامعة قازان الفيدرالية، وجامعة جنوب الأورال الحكومية، ومؤسسات في دول أخرى، ونُشرت النتائج في مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية، مع خطط لتعزيز الانتقائية واستكشاف تطبيقات البطاريات.
مشروع آخر في مجال الصحة والسلامة والبيئة يُحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك، القابل للاستخدام كوقود ومذيب صديق للبيئة، بكفاءة 98.9% باستخدام جسيمات نانوية من أكسيد الإنديوم مُغطاة بالكربون، وتتمتع بثبات لأكثر من 100 ساعة في الظروف الحمضية.
كذلك يستخدم باحثون في جامعة تومسك بوليتكنيك (TPU) وجامعة ولاية تيومين بلازما عالية السرعة نبضية لإنتاج مساحيق أكسيد معادن نانوية من ثاني أكسيد الكربون. يُولد مُسرع بلازما مغناطيسي محوري تفريغا قوسيا، ما يُؤدي إلى تآكل معادن الأقطاب الكهربائية مثل التيتانيوم والألمنيوم والحديد والتنغستن والزركونيوم والنحاس، والتي تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون في حجرة، مُحللة إياه إلى جذور للأكسدة.
أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
10 نوفمبر, 13:17 GMT
تحقق هذه العملية كفاءة في استخدام الطاقة تتجاوز 100% "وتصل إلى 300% لأكسيد الألومنيوم" بفضل تأثيراتها الطاردة للحرارة، ويُشير إيفان شانينكوف، الأستاذ المشارك في جامعة القرم الفيدرالية، إلى تفرد تصميم المختبر بتصميمه المحوري التآكلي النبضي، حيث يُنتج جزيئات من النانومتر إلى الميكرومتر في أقل من ميلي ثانية واحدة.
تُشير النواتج الثانوية، مثل أول أكسيد الكربون، إلى نجاح عملية التحويل التي تتمتع بقيمة صناعية عالية، وتشمل التطبيقات محفزات التحلل الحراري بالموجات الدقيقة لمعالجة نفايات الكتلة الحيوية، والمواد المغناطيسية، ومحفزات الهيدروجين الضوئية.

كذلك تستخدم جامعة القرم الفيدرالية (KFU)، نفايات المعادن "0.5 مليار طن سنويا في روسيا" مع ثاني أكسيد الكربون لإنتاج مواد بناء متينة من خلال الكربنة الاصطناعية، مُشكلة روابط كربونات الكالسيوم. بالتعاون مع خمس شركات، طوّروا بلاط أرصفة مصنوع بالكامل من النفايات (بقوة تصل إلى 1000 كجم/سم²) وطوبا يُنافس أنواع الكلنكر، ويُنتج في أربع ساعات فقط عن طريق الضغط وغرفة كربنة مُخصصة.

القلق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
مجتمع
علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق
14 نوفمبر, 22:15 GMT
يُشدد نيكولاي لوبوميرسكي، نائب رئيس جامعة كوفمان، على الوفرة وانخفاض تكلفته، مع مقاومة فائقة للصقيع، ومتانة، وتحمل للأحماض.
تُظهر هذه الابتكارات الروسية الفوائد المزدوجة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون: خفض الانبعاثات وتوفير الموارد في مختلف القطاعات. وتعتمد قابلية التوسع على الأتمتة والمشاريع الصناعية الرائدة، ما قد يُعوض النفايات الصناعية مع تعزيز الاقتصادات الخضراء.
باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"
روسيا تكشف عن أول روبوت مجسم مزود بالذكاء الاصطناعي
