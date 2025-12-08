https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html

الإنجازات العلمية الروسية: تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيّمة

سبوتنيك عربي

طور باحثون روس من جامعة HSE، ومعهد تومسك للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة القرم الفيدرالية، محفزات وتقنيات بلازما مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الصناعي إلى... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T22:11+0000

2025-12-08T22:11+0000

2025-12-08T22:11+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

معهد أبحاث

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107955620_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_a0feb062a256c338f08fe81a07fb606c.jpg

كشف علماء في كلية الاقتصاد العليا التابعة للجامعة الوطنية للأبحاث (HSE) في صيف عام 2025 عن محفز عالي الكفاءة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية تُستخدم في المستحضرات الصيدلانية والعطور والمنكهات. يحقق هذا المحفز، المكون من جسيمات نانوية من سبيكة أكسيد متوسطة الإنتروبيا "الحديد والكوبالت والنيكل والنحاس" والمُغلفة بأكسيد الجرافين المُختزل، كفاءةً بنسبة 77% وانتقائية بنسبة 60% لميثيل بيوتانول وميثيل بيوتانون. يشمل المتعاونون جامعة قازان الفيدرالية، وجامعة جنوب الأورال الحكومية، ومؤسسات في دول أخرى، ونُشرت النتائج في مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية، مع خطط لتعزيز الانتقائية واستكشاف تطبيقات البطاريات.مشروع آخر في مجال الصحة والسلامة والبيئة يُحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك، القابل للاستخدام كوقود ومذيب صديق للبيئة، بكفاءة 98.9% باستخدام جسيمات نانوية من أكسيد الإنديوم مُغطاة بالكربون، وتتمتع بثبات لأكثر من 100 ساعة في الظروف الحمضية. تحقق هذه العملية كفاءة في استخدام الطاقة تتجاوز 100% "وتصل إلى 300% لأكسيد الألومنيوم" بفضل تأثيراتها الطاردة للحرارة، ويُشير إيفان شانينكوف، الأستاذ المشارك في جامعة القرم الفيدرالية، إلى تفرد تصميم المختبر بتصميمه المحوري التآكلي النبضي، حيث يُنتج جزيئات من النانومتر إلى الميكرومتر في أقل من ميلي ثانية واحدة.تُشير النواتج الثانوية، مثل أول أكسيد الكربون، إلى نجاح عملية التحويل التي تتمتع بقيمة صناعية عالية، وتشمل التطبيقات محفزات التحلل الحراري بالموجات الدقيقة لمعالجة نفايات الكتلة الحيوية، والمواد المغناطيسية، ومحفزات الهيدروجين الضوئية. يُشدد نيكولاي لوبوميرسكي، نائب رئيس جامعة كوفمان، على الوفرة وانخفاض تكلفته، مع مقاومة فائقة للصقيع، ومتانة، وتحمل للأحماض. تُظهر هذه الابتكارات الروسية الفوائد المزدوجة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون: خفض الانبعاثات وتوفير الموارد في مختلف القطاعات. وتعتمد قابلية التوسع على الأتمتة والمشاريع الصناعية الرائدة، ما قد يُعوض النفايات الصناعية مع تعزيز الاقتصادات الخضراء.باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"روسيا تكشف عن أول روبوت مجسم مزود بالذكاء الاصطناعي

علوم, روسيا, جامعات روسية, معهد أبحاث