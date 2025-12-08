https://sarabic.ae/20251208/علماء-روس-يبتكرون-دواء-واعدا-خال-من-المخاطر-الشائعة-1107927104.html
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة
طوّر علماء روس مسكّنا غير أفيوني لعلاج متلازمات الألم المزمن، بما في ذلك لدى المرضى المسنين، مشيرين إلى أن هذا الدواء الجديد سيكون أكثر أمانا مقارنة بالمسكنات... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T09:20+0000
2025-12-08T09:20+0000
2025-12-08T09:20+0000
مجتمع
علوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104540/49/1045404994_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_891758242ca7d9e01c0c50e536c6edfd.jpg
وتستخدم المسكنات غير الأفيونية على نطاق واسع اليوم لتخفيف الصداع الخفيف إلى المتوسط، وآلام الحيض، وآلام المفاصل، والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة. ومع ذلك، مع الاستخدام الطويل الأمد، يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارا جانبية مثل نزيف الجهاز الهضمي، وتلف الكبد والكلى، واضطرابات تكوين الدم.وقالت تاتيانا كاليوتا، مديرة المركز العلمي والتعليمي للبحوث السريرية والطبية الحيوية في جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية، إن "المسكّنات غير الأفيونية المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع غالبا ما تسبب آثارا جانبية عند استخدامها على المدى الطويل، لذا فإن الهدف الرئيسي من التطوير هو إنتاج دواء فعال ذي فعالية محسنة مقارنة بالأدوية الحالية".وأشارت كاليوتا إلى أن الدواء الجديد يمتاز بنشاط مسكن للألم يقارن بتأثير الترامادول، مع انخفاض كبير في خطر اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث أحيانا مع الاستخدام الطويل لمسكنات الالتهاب غير الستيرويدية.وأكد ألكسندر فيدوننيكوف، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، أن تطوير هذا الدواء سيضمن إنتاجه بالكامل داخل روسيا، مما يعزز استقلالية النظام الصحي عن استيراد المواد الفعالة، خصوصا أن العديد من المسكنات تعد أدوية حيوية.وأضاف أن كبار السن، الذين يحتاجون غالبا إلى المسكنات بسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، سيستفيدون بشكل خاص من هذا الدواء الآمن.وقال كاليوتا: "نتوقع أنه بعد طرح الدواء في السوق المدنية، نظرا لانخفاض تكلفته وفعاليته المسكنة العالية، ستنخفض تكلفة العلاج بالمسكنات غير الأفيونية بمقدار 9 مليارات روبل سنويا في روسيا".
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة
طوّر علماء روس مسكّنا غير أفيوني لعلاج متلازمات الألم المزمن، بما في ذلك لدى المرضى المسنين، مشيرين إلى أن هذا الدواء الجديد سيكون أكثر أمانا مقارنة بالمسكنات المتوفرة حاليا.
وتستخدم المسكنات غير الأفيونية على نطاق واسع اليوم لتخفيف الصداع الخفيف إلى المتوسط، وآلام الحيض، وآلام المفاصل، والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة. ومع ذلك، مع الاستخدام الطويل الأمد، يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارا جانبية مثل نزيف الجهاز الهضمي، وتلف الكبد والكلى، واضطرابات تكوين الدم.
وبدأ علماء من جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من معهد الكيمياء التقنية التابع لفرع الأورال التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مهمة تطوير دواء أكثر فعالية وأمانا، يتمثل هذا التطوير في مسكّن غير أفيوني على شكل أقراص، يتم الحصول عليه من خلال التخليق الكيميائي.
وقالت تاتيانا كاليوتا، مديرة المركز العلمي والتعليمي للبحوث السريرية والطبية الحيوية في جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية، إن "المسكّنات غير الأفيونية المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع غالبا ما تسبب آثارا جانبية عند استخدامها على المدى الطويل، لذا فإن الهدف الرئيسي من التطوير هو إنتاج دواء فعال ذي فعالية محسنة مقارنة بالأدوية الحالية".
وأشارت كاليوتا إلى أن الدواء الجديد يمتاز بنشاط مسكن للألم يقارن بتأثير الترامادول، مع انخفاض كبير في خطر اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث أحيانا مع الاستخدام الطويل لمسكنات الالتهاب غير الستيرويدية.
وأوضحت الدراسات قبل السريرية أن الدواء الجديد أقل سمية مقارنة بعدد من المسكنات غير الأفيونية الشائعة.
وأكد ألكسندر فيدوننيكوف، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، أن تطوير هذا الدواء سيضمن إنتاجه بالكامل داخل روسيا، مما يعزز استقلالية النظام الصحي عن استيراد المواد الفعالة، خصوصا أن العديد من المسكنات تعد أدوية حيوية.
وأضاف أن كبار السن، الذين يحتاجون غالبا إلى المسكنات بسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر
، سيستفيدون بشكل خاص من هذا الدواء الآمن.
وأشارت الجامعة إلى أن تطوير الدواء الجديد وتطبيقه سيحسن نوعية حياة العديد من المرضى، ويخفض تكاليف العلاج، ويقلل بشكل غير مباشر من عدد حالات الاستشفاء والإعاقات المرتبطة بمضاعفات المسكنات غير الآمنة.
وقال كاليوتا: "نتوقع أنه بعد طرح الدواء في السوق المدنية، نظرا لانخفاض تكلفته وفعاليته المسكنة العالية، ستنخفض تكلفة العلاج بالمسكنات غير الأفيونية بمقدار 9 مليارات روبل سنويا في روسيا".