علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة

وتستخدم المسكنات غير الأفيونية على نطاق واسع اليوم لتخفيف الصداع الخفيف إلى المتوسط، وآلام الحيض، وآلام المفاصل، والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة. ومع ذلك، مع الاستخدام الطويل الأمد، يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارا جانبية مثل نزيف الجهاز الهضمي، وتلف الكبد والكلى، واضطرابات تكوين الدم.وقالت تاتيانا كاليوتا، مديرة المركز العلمي والتعليمي للبحوث السريرية والطبية الحيوية في جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية، إن "المسكّنات غير الأفيونية المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع غالبا ما تسبب آثارا جانبية عند استخدامها على المدى الطويل، لذا فإن الهدف الرئيسي من التطوير هو إنتاج دواء فعال ذي فعالية محسنة مقارنة بالأدوية الحالية".وأشارت كاليوتا إلى أن الدواء الجديد يمتاز بنشاط مسكن للألم يقارن بتأثير الترامادول، مع انخفاض كبير في خطر اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث أحيانا مع الاستخدام الطويل لمسكنات الالتهاب غير الستيرويدية.وأكد ألكسندر فيدوننيكوف، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، أن تطوير هذا الدواء سيضمن إنتاجه بالكامل داخل روسيا، مما يعزز استقلالية النظام الصحي عن استيراد المواد الفعالة، خصوصا أن العديد من المسكنات تعد أدوية حيوية.وأضاف أن كبار السن، الذين يحتاجون غالبا إلى المسكنات بسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، سيستفيدون بشكل خاص من هذا الدواء الآمن.وقال كاليوتا: "نتوقع أنه بعد طرح الدواء في السوق المدنية، نظرا لانخفاض تكلفته وفعاليته المسكنة العالية، ستنخفض تكلفة العلاج بالمسكنات غير الأفيونية بمقدار 9 مليارات روبل سنويا في روسيا".علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفالعلماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة

