علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال
علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال
أُجريت دراسة حديثة حول الآليات الجينية لاعتلال عضلة القلب الحاد لدى الأطفال في جامعة بيروغوف الروسية.
وخلال الدراسة، توقع المتخصصون المخاطر السريرية لدى مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي (HCM)، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للجامعة.وأُطلق مشروع للتنبؤ بالمخاطر السريرية لدى الأطفال المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي في ​​جامعة بيروغوف في أبريل/ نيسان 2024. وحلل العلماء بيانات 119 طفلاً مصابًا باعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي، خضع 82 منهم لتسلسل كامل الجينوم. سمح ذلك بإجراء مقارنة مفصلة للخصائص السريرية للمرض مع متغيرات جينية محددة.من بين الأنماط المكتشفة: تبين بشكل غير متوقع أن انسداد مجرى تدفق البطين الأيسر (LVOT) عامل وقائي - حيث انخفض خطر الحاجة إلى مزيل الرجفان بمقدار 2.6 مرة، كما انخفض هذا الخطر بمقدار خمسة أضعاف عند ظهور المرض في وقت متأخر (بعد سبع سنوات)، واحتاج جميع المرضى المصابين بمرض دانون الوراثي (طفرة في جين LAMP2) إلى جهاز تنظيم ضربات القلب (ICD).أوضحوا أن التحليل العنقودي، الذي أجراه الباحثون عمدًا دون استخدام البيانات الجينية، كان ذا أهمية خاصة. وكان المعيار الرئيسي الذي يُصنف الأطفال إلى أربع مجموعات خطر هو سمك الجدار الخلفي للبطين الأيسر.حدد المتخصصون أيضًا جينات خطر الإصابة باعتلال عضلة القلب الضخامي. ووجدوا 142 متغيرًا ذا دلالة سريرية في 38 جينًا، وتم تأكيد الطبيعة الوراثية للمرض لدى طفل من كل أربعة أطفال. في الخطوة التالية، قارن الفريق البيانات الجينية للأطفال المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي مع الحمض النووي المرجعي من 200 معمر.كل هذا يُساعد في تفسير اختلاف أعمار بدء المرض وتطوره لدى الأطفال الذين يحملون نفس الطفرة الأولية. وتُتيح درجات المخاطر متعددة الجينات، التي أُنشئت كجزء من المشروع، إجراء أول تقييم كمي لمدى "تسريع" الاستعداد الوراثي لتطور المرض، كما أوضحوا.
علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال

07.12.2025
أُجريت دراسة حديثة حول الآليات الجينية لاعتلال عضلة القلب الحاد لدى الأطفال في جامعة بيروغوف الروسية.
وخلال الدراسة، توقع المتخصصون المخاطر السريرية لدى مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي (HCM)، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للجامعة.
وأُطلق مشروع للتنبؤ بالمخاطر السريرية لدى الأطفال المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي في ​​جامعة بيروغوف في أبريل/ نيسان 2024.

وأجريت الدراسة بالاشتراك مع المركز الروسي لأبحاث الشيخوخة والطب السريري ومؤسسة "جينوم الحياة" الخيرية.

وحلل العلماء بيانات 119 طفلاً مصابًا باعتلال عضلة القلب الضخامي الوراثي، خضع 82 منهم لتسلسل كامل الجينوم. سمح ذلك بإجراء مقارنة مفصلة للخصائص السريرية للمرض مع متغيرات جينية محددة.
من بين الأنماط المكتشفة: تبين بشكل غير متوقع أن انسداد مجرى تدفق البطين الأيسر (LVOT) عامل وقائي - حيث انخفض خطر الحاجة إلى مزيل الرجفان بمقدار 2.6 مرة، كما انخفض هذا الخطر بمقدار خمسة أضعاف عند ظهور المرض في وقت متأخر (بعد سبع سنوات)، واحتاج جميع المرضى المصابين بمرض دانون الوراثي (طفرة في جين LAMP2) إلى جهاز تنظيم ضربات القلب (ICD).
أوضحوا أن التحليل العنقودي، الذي أجراه الباحثون عمدًا دون استخدام البيانات الجينية، كان ذا أهمية خاصة. وكان المعيار الرئيسي الذي يُصنف الأطفال إلى أربع مجموعات خطر هو سمك الجدار الخلفي للبطين الأيسر.
أظهرت المجموعة الأقل ملاءمةً ارتفاعًا في معدل حدوث اضطرابات نظم القلب الخطيرة والمتغيرات في جينات الساركومير الموصوفة في الإرشادات السريرية.
حدد المتخصصون أيضًا جينات خطر الإصابة باعتلال عضلة القلب الضخامي. ووجدوا 142 متغيرًا ذا دلالة سريرية في 38 جينًا، وتم تأكيد الطبيعة الوراثية للمرض لدى طفل من كل أربعة أطفال. في الخطوة التالية، قارن الفريق البيانات الجينية للأطفال المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي مع الحمض النووي المرجعي من 200 معمر.
كل هذا يُساعد في تفسير اختلاف أعمار بدء المرض وتطوره لدى الأطفال الذين يحملون نفس الطفرة الأولية. وتُتيح درجات المخاطر متعددة الجينات، التي أُنشئت كجزء من المشروع، إجراء أول تقييم كمي لمدى "تسريع" الاستعداد الوراثي لتطور المرض، كما أوضحوا.
