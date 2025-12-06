عربي
فيدان: هناك تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة - عاجل
علماء روس يكتشفون قطا ذو أنياب سيفية جاب سيبيريا قبل 38 ألف عام
علماء روس يكتشفون قطا ذو أنياب سيفية جاب سيبيريا قبل 38 ألف عام
كشف علماء روس عن معطيات جديدة حول بيئة عيش القطط ذات الأنياب السيفية (السّبَلية) في عصور ما قبل التاريخ، بعد تحليل مومياء محفوظة جيدًا لصغير عمره نحو ثلاثة أسابيع، يعود تاريخها إلى 37–38 ألف عام.
وبحسب مدير معهد علم المستحاثات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي لوباتين، أظهرت النتائج أن هذه السنوريات المفترسة كانت تعيش في غابات الصنوبر الكثيفة في شمال شرق ياقوتيا، حيث كانت تُنشئ جحورها وتربي صغارها، بينما كانت تمارس الصيد في السهول العشبية الرطبة القريبة.
وأوضح لوباتين أن البيئات الغابية المغلقة أتاحت للقطط السيفية حماية صغارها من الحيوانات المفترسة المنافسة، وعلى رأسها الأسود الكهفية التي كانت تُعد من أخطر جيرانها في تلك الفترة.
قمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مجتمع
السماء تستقبل "القمر البارد"... آخر قمر عملاق في 2025
2 ديسمبر, 14:27 GMT
واعتمد الفريق البحثي على تحليل عينات دقيقة من بقايا نباتية استُخرجت من الرواسب الملتصقة بمكان العثور على المومياء المتجمدة قرب نهر بادْيارِيخا في منطقة أبِيي بجمهورية ياقوتيا.
وأسهم هذا التحليل في رسم صورة واضحة لبيئة السّبَلية خلال العصر الجليدي المتأخر في سيبيريا، وفي فهم التوازن البيئي الذي سمح لهذه الحيوانات بالازدهار في تلك الحقبة.
ويعتبر هذا الاكتشاف واحدًا من أهم الأدلة الحديثة التي تُسهم في إعادة بناء تاريخ الحيوانات المفترسة المنقرضة في المناطق القطبية.
