علماء روس يكتشفون قطا ذو أنياب سيفية جاب سيبيريا قبل 38 ألف عام

سبوتنيك عربي

كشف علماء روس عن معطيات جديدة حول بيئة عيش القطط ذات الأنياب السيفية (السّبَلية) في عصور ما قبل التاريخ، بعد تحليل مومياء محفوظة جيدًا لصغير عمره نحو ثلاثة... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

وبحسب مدير معهد علم المستحاثات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي لوباتين، أظهرت النتائج أن هذه السنوريات المفترسة كانت تعيش في غابات الصنوبر الكثيفة في شمال شرق ياقوتيا، حيث كانت تُنشئ جحورها وتربي صغارها، بينما كانت تمارس الصيد في السهول العشبية الرطبة القريبة.وأوضح لوباتين أن البيئات الغابية المغلقة أتاحت للقطط السيفية حماية صغارها من الحيوانات المفترسة المنافسة، وعلى رأسها الأسود الكهفية التي كانت تُعد من أخطر جيرانها في تلك الفترة.وأسهم هذا التحليل في رسم صورة واضحة لبيئة السّبَلية خلال العصر الجليدي المتأخر في سيبيريا، وفي فهم التوازن البيئي الذي سمح لهذه الحيوانات بالازدهار في تلك الحقبة. ويعتبر هذا الاكتشاف واحدًا من أهم الأدلة الحديثة التي تُسهم في إعادة بناء تاريخ الحيوانات المفترسة المنقرضة في المناطق القطبية.

