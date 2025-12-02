عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
السماء تستقبل "القمر البارد"... آخر قمر عملاق في 2025
تستعد السماء، مساء الخميس المقبل 4 ديسمبر/كانون الأول، لاستقبال آخر قمر عملاق في 2025، المعروف باسم "القمر البارد"، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية...
يبرز هذا القمر بحجمه الظاهري المتضخّم وإشعاعه اللامع، بسبب قربه من أدنى نقطة في مداره تجاه الأرض، ما يجعله يبدو أكبر بنحو 10% مقارنة بالأقمار الكاملة العادية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية". أما تسمية "القمر البارد"، فهي مستمدّة من التقاليد الأمريكية التي تربط أسماء الأقمار الكاملة بالفصول، معبرةً عن برودة الجو في هذه الفترة بنصف الكرة الشمالي. ويبقى هذا الحدث ختاماً لأقمار 2025 الكاملة، قبل أن يُطلّ "قمر الذئب"، أوّل قمر مكتمل لـ2026، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
السماء تستقبل "القمر البارد"... آخر قمر عملاق في 2025

14:27 GMT 02.12.2025
قمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
تستعد السماء، مساء الخميس المقبل 4 ديسمبر/كانون الأول، لاستقبال آخر قمر عملاق في 2025، المعروف باسم "القمر البارد"، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة.
يبرز هذا القمر بحجمه الظاهري المتضخّم وإشعاعه اللامع، بسبب قربه من أدنى نقطة في مداره تجاه الأرض، ما يجعله يبدو أكبر بنحو 10% مقارنة بالأقمار الكاملة العادية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
5 نوفمبر, 19:06 GMT
في سماء الشتاء المرتفعة، سيظهر القمر هذه الليلة بارتفاع بارز، محوّلاً إلى أكبر وأوضح بفضل "الوهم القمري" البصري، الذي ينشأ من مقارنته بأشياء يومية مثل الأشجار والمنازل والجبال.
أما تسمية "القمر البارد"، فهي مستمدّة من التقاليد الأمريكية التي تربط أسماء الأقمار الكاملة بالفصول، معبرةً عن برودة الجو في هذه الفترة بنصف الكرة الشمالي.
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
مجتمع
شاهدو القمر العملاق... مشهد سماوي لافت
2 نوفمبر, 21:27 GMT
ويبقى هذا الحدث ختاماً لأقمار 2025 الكاملة، قبل أن يُطلّ "قمر الذئب"، أوّل قمر مكتمل لـ2026، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
