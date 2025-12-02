https://sarabic.ae/20251202/السماء-تستقبل-القمر-البارد-آخر-قمر-عملاق-في-2025-1107729880.html
السماء تستقبل "القمر البارد"... آخر قمر عملاق في 2025
يبرز هذا القمر بحجمه الظاهري المتضخّم وإشعاعه اللامع، بسبب قربه من أدنى نقطة في مداره تجاه الأرض، ما يجعله يبدو أكبر بنحو 10% مقارنة بالأقمار الكاملة العادية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية". أما تسمية "القمر البارد"، فهي مستمدّة من التقاليد الأمريكية التي تربط أسماء الأقمار الكاملة بالفصول، معبرةً عن برودة الجو في هذه الفترة بنصف الكرة الشمالي. ويبقى هذا الحدث ختاماً لأقمار 2025 الكاملة، قبل أن يُطلّ "قمر الذئب"، أوّل قمر مكتمل لـ2026، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
تستعد السماء، مساء الخميس المقبل 4 ديسمبر/كانون الأول، لاستقبال آخر قمر عملاق في 2025، المعروف باسم "القمر البارد"، في حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والمشهدية الأخاذة.
يبرز هذا القمر بحجمه الظاهري المتضخّم وإشعاعه اللامع، بسبب قربه من أدنى نقطة في مداره تجاه الأرض
، ما يجعله يبدو أكبر بنحو 10% مقارنة بالأقمار الكاملة العادية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
في سماء الشتاء المرتفعة، سيظهر القمر هذه الليلة بارتفاع بارز، محوّلاً إلى أكبر وأوضح بفضل "الوهم القمري" البصري، الذي ينشأ من مقارنته بأشياء يومية مثل الأشجار والمنازل والجبال.
أما تسمية "القمر البارد"، فهي مستمدّة من التقاليد الأمريكية التي تربط أسماء الأقمار الكاملة بالفصول، معبرةً عن برودة الجو في هذه الفترة بنصف الكرة الشمالي.
ويبقى هذا الحدث ختاماً لأقمار 2025 الكاملة، قبل أن يُطلّ "قمر الذئب"، أوّل قمر
مكتمل لـ2026، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.