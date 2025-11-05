عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
رصدت عدسة "سبوتنيك" مساء اليوم الأربعاء، ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات، بدعوة من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبمشاركة نخبة من الباحثين وهواة التصوير الفلكي، وذلك ضمن جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية وتعزيز التفاعل المجتمعي مع الظواهر الكونية.
وأفادت الأكاديمية، أن "قمر القندس يُعد من أبرز الظواهر الفلكية الموسمية، إذ يتزامن مع اكتمال القمر في نوفمبر/تشرين الثاني، ويحمل اسمه من تقاليد أمريكا الشمالية التي ارتبطت بموسم نصب مصائد القنادس".
أما من الناحية العلمية، أشارت الأكاديمية، إلى أن "هذا القمر تميز بكونه "عملاقا"، نظرا لوصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره البيضاوي، ما جعله يبدو أكبر وأكثر إشراقا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالبدر المعتاد".
© Sputnik . basel shartouhعدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
© Sputnik . basel shartouhعدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
© Sputnik . basel shartouhعدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
وبينت الأكاديمية، أن "هذه الظاهرة تشكل أنموذجا تعليميا حيا لدراسة تأثيرات المدار القمري على حجم البدر ودرجة وضوحه، مشيرة إلى أن المسافة بين الأرض والقمر بلغت نحو 355 ألف كيلومتر فقط، وهو ما أتاح فرصة مثالية لرصد تفاصيل سطح القمر، بما في ذلك الفوهات والجبال القمرية، باستخدام التلسكوبات المتطورة المتوفرة في مرصد الشارقة".
وتضمنت الفعالية محاضرات علمية مبسطة، وجلسات تصوير فلكي، إضافة إلى بث مباشر عبر المنصات الرقمية التابعة للأكاديمية، بهدف تعزيز الوعي بعلم الفلك وتحفيز اهتمام الطلبة والباحثين بالعلوم الفضائية. كما أكدت الأكاديمية أن قمر القندس لن يظهر بهذا الشكل مرة أخرى قبل عام 2026، ما يجعله حدثا فلكيا نادرا يستحق التوثيق العلمي والمجتمعي.