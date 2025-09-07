عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء الإمارات

عربي
واكبت وكالة "سبوتنيك" من داخل أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك فعاليات رصد الخسوف القمري الكلي، حيث أتيحت الفرصة للجمهور العام لمتابعة الظاهرة باستخدام أجهزة متطورة، من تلسكوبات بصرية وكاميرات ومناظير، ضمن إطار فعالية علمية تهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية وإشراك المواطنين في علوم الفضاء والفلك.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، قال الدكتور عمار عيسى محمد عبد الله، مدير إدارة المراصد الفلكية في الأكاديمية:
نحن موجودون اليوم في الأكاديمية لنفي بأحد الرؤى المهمة التي نعمل عليها على مدار السنة، وضمن الخطة السنوية للفعاليات التي تتضمن التوعية المجتمعية، وأيضاً إشراك الجمهور العام في علوم الفضاء والفلك."
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . basel shartouh
وأضاف: فعالية اليوم، بتاريخ 7 سبتمبر 2025، هي الخسوف القمري الكلي. وفرنا للجمهور العام التلسكوبات والأجهزة المتطورة، من كاميرات وتلسكوبات بصرية ومناظير، بحيث يستطيعوناستخدامها ليعيشوا تجربة الخسوف القمري."
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . basel shartouh

ما هو الخسوف القمري؟

الخسوف القمري يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس المتجهة إلى القمر. وعند النظر بالعين المجردة أو عبر الأجهزة الفلكية، يُلاحظ تغير لون القمر إلى الأحمر، وهي ظاهرة تُعرف بـ"القمر الدموي".
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . basel shartouh
ويشرح الدكتور عمار الظاهرة قائلًا:
هذا يحدث لأن أشعة الشمس تمر من خلال أطراف الغلاف الجوي للأرض وتتبعثر؛ الأضواء الزرقاء تتبعثر بعيداً عن القمر، بينما الأضواء ذات الأطوال الموجية الطويلة كالحمراء والبرتقالية تتوجه إلى القمر، ولهذا نرى اللون الأحمر البديع على سطح القمر."
وختم الدكتور عمار حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الثقافة العلمية:
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . basel shartouh
هذه تجربة مميزة بالنسبة لنا. نحن نستطيع أن نوفر منصة للجمهور العام، وندفع بعجلة التقدم العلمي من خلال علوم الفضاء والفلك، سواءً لإمارة الشارقة أو على مستوى الدولة والعالم العربي."
