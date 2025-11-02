عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
استعدوا لقمر القندس العملاق: مشهد سماوي لا يفوت
استعدوا لقمر القندس العملاق: مشهد سماوي لا يفوت
سبوتنيك عربي
سيشاهد مراقبو السماء أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام الأسبوع المقبل، حيث سيكتمل قمر القندس يوم الأربعاء 5 نوفمبر، وهو ثاني قمر عملاق من ثلاثة أقمار عملاقة...
مجتمع
علوم
القمر
رصد الفلك
السماء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104600349_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_3e3a780b1f72d086d465dcb8947e6a3e.jpg
قمر القندس العملاق هو اكتمال شهر نوفمبر، ويسمى تقليديا في أمريكا الشمالية نسبة إلى الوقت من العام الذي تبني فيه القنادس سدودها الشتوية تحت ضوء القمر.سيكتمل البدر في 5 نوفمبر 2025، الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع أقرب نقطة للقمر من الأرض "المعروفة باسم الحضيض"، حسب ماورد في صحيفة "لايف ساينس".ما الذي يجعله مميزا؟يدور القمر في مداره الإهليلجي حول الأرض، ويتراوح بعده بين حوالي 221,818 ميلا (نحو 356,980 كيلومترا) عند الحضيض، وما يصل إلى 250,000 ميل عند الأوج.يتزامن اكتمال القمر في نوفمبر تقريبا مع أقرب نقطة له، ما ينتج عنه تأثير قمر عملاق مذهل يُرى حول العالم.متى وكيف نراه؟على الرغم من أن المرحلة الكاملة الرسمية تكون صباح 5 نوفمبر، إلا أن أفضل المشاهد ستكون خلال شروق القمر عند غروب الشمس يوم 6 نوفمبر، عندما يظهر القمر في الأفق الشرقي ويبدو ضخما بشكل خاص على خلفية المشهد.سيجد الراصدون من المدن إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة بشكل خاص، فرصا متعددة بين 5 و7 نوفمبر لالتقاط هذا المنظر الباهر.الأهمية الثقافية والموسميةيعود اسم قمر القندس وتوقيته إلى جذور عميقة في التقاليد الثقافية للسكان الأصليين وأمريكا الشمالية، حيث يرمز إلى الاستعداد لفصل الشتاء. تشمل الأسماء الأخرى قمر الصقيع، وقمر الثلج، وقمر الأعماق المظلمة، والتي تعكس التغيرات الموسمية والدورات الطبيعية لشهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالي.يجمع قمر القندس العملاق لعام 2025 بين التراث الثقافي والأهمية الفلكية والعظمة البصرية في مشهد سماوي لا يفوت. بفضل حجمه المذهل وسطوعه الذي يضيء سماء نوفمبر ليلا، يقدم تجربة لا تنسى لعلماء الفلك وهواة رصد النجوم على حد سواء.سجلوا بداية نوفمبر في جداولكم لمشاهدة أحد أجمل الأحداث القمرية لهذا العام.دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
https://sarabic.ae/20250807/خسوف-كلي-للقمر-خلال-اكتماله-في-أيلول-المقبل-1103472345.html
https://sarabic.ae/20250907/عدسة-سبوتنيك-ترصد-ظاهرة-خسوف-القمر-الكلي-والقمر-الوردي-العملاق-فوق-سماء-الإمارات--1104600516.html
https://sarabic.ae/20250104/الشمس-في-أضخم-ظهور-لهاظاهرة-فلكية-نادرة-تحدث-اليوم-1096462687.html
https://sarabic.ae/20250607/سماء-العالم-العربي-تتزين-بظاهرة-فلكية-نادرة-اقتران-القمر-بنجم-السماك-الأعزل-1101409268.html
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
سيشاهد مراقبو السماء أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام الأسبوع المقبل، حيث سيكتمل قمر القندس يوم الأربعاء 5 نوفمبر، وهو ثاني قمر عملاق من ثلاثة أقمار عملاقة متتالية نراها في عام 2025.
قمر القندس العملاق هو اكتمال شهر نوفمبر، ويسمى تقليديا في أمريكا الشمالية نسبة إلى الوقت من العام الذي تبني فيه القنادس سدودها الشتوية تحت ضوء القمر.
سيكتمل البدر في 5 نوفمبر 2025، الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع أقرب نقطة للقمر من الأرض "المعروفة باسم الحضيض"، حسب ماورد في صحيفة "لايف ساينس".

هذا القرب يجعله أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% من البدر المعتاد.

القمر مكتمل فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مجتمع
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل
7 أغسطس, 10:39 GMT

ما الذي يجعله مميزا؟

يدور القمر في مداره الإهليلجي حول الأرض، ويتراوح بعده بين حوالي 221,818 ميلا (نحو 356,980 كيلومترا) عند الحضيض، وما يصل إلى 250,000 ميل عند الأوج.
يتزامن اكتمال القمر في نوفمبر تقريبا مع أقرب نقطة له، ما ينتج عنه تأثير قمر عملاق مذهل يُرى حول العالم.

لا يقتصر تأثير القمر العملاق لعام 2025 على حجمه وسطوعه فحسب، بل يلقي أيضا بظلال خافتة على الأرض، وهو تأثير نادر لا يرى عادة إلا خلال أشد أيام البدر كثافة، ويمثل هذا الحدث أقرب قمر مكتمل إلى الأرض منذ فبراير 2019، ما يجعله حدثا فلكيا جديرا بالملاحظة.

عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء الإمارات
7 سبتمبر, 18:43 GMT

متى وكيف نراه؟

على الرغم من أن المرحلة الكاملة الرسمية تكون صباح 5 نوفمبر، إلا أن أفضل المشاهد ستكون خلال شروق القمر عند غروب الشمس يوم 6 نوفمبر، عندما يظهر القمر في الأفق الشرقي ويبدو ضخما بشكل خاص على خلفية المشهد.
سيجد الراصدون من المدن إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة بشكل خاص، فرصا متعددة بين 5 و7 نوفمبر لالتقاط هذا المنظر الباهر.

سيشرق القمر بالقرب من كوكبة الثور وبالقرب من عنقود الثريا النجمي، ما يوفر إمكانية ممتازة لرصد النجوم إلى جانب القمر العملاق.

الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
"الشمس في أضخم ظهور لها"...ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم
4 يناير, 07:45 GMT

الأهمية الثقافية والموسمية

يعود اسم قمر القندس وتوقيته إلى جذور عميقة في التقاليد الثقافية للسكان الأصليين وأمريكا الشمالية، حيث يرمز إلى الاستعداد لفصل الشتاء.
تشمل الأسماء الأخرى قمر الصقيع، وقمر الثلج، وقمر الأعماق المظلمة، والتي تعكس التغيرات الموسمية والدورات الطبيعية لشهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالي.

قمر القندس العملاق هو الثاني في سلسلة من ثلاثة أقمار عملاقة متتالية في أواخر عام 2025، يليه قمر الحصاد في أكتوبر والقمر البارد في ديسمبر. ولن يعود قمر القندس التالي ذو التألق المماثل حتى نوفمبر 2026، ما يجعل حدث هذا العام فرصة استثنائية لمراقبي السماء.

محطة فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
مجتمع
سماء العالم العربي تتزين بظاهرة فلكية نادرة.. اقتران القمر بنجم "السماك الأعزل"
7 يونيو, 06:20 GMT
يجمع قمر القندس العملاق لعام 2025 بين التراث الثقافي والأهمية الفلكية والعظمة البصرية في مشهد سماوي لا يفوت. بفضل حجمه المذهل وسطوعه الذي يضيء سماء نوفمبر ليلا، يقدم تجربة لا تنسى لعلماء الفلك وهواة رصد النجوم على حد سواء.
سجلوا بداية نوفمبر في جداولكم لمشاهدة أحد أجمل الأحداث القمرية لهذا العام.
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
