استعدوا لقمر القندس العملاق: مشهد سماوي لا يفوت

سيشاهد مراقبو السماء أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام الأسبوع المقبل، حيث سيكتمل قمر القندس يوم الأربعاء 5 نوفمبر، وهو ثاني قمر عملاق من ثلاثة أقمار عملاقة... 02.11.2025

2025-11-02T21:27+0000

2025-11-02T21:27+0000

2025-11-02T22:31+0000

قمر القندس العملاق هو اكتمال شهر نوفمبر، ويسمى تقليديا في أمريكا الشمالية نسبة إلى الوقت من العام الذي تبني فيه القنادس سدودها الشتوية تحت ضوء القمر.سيكتمل البدر في 5 نوفمبر 2025، الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع أقرب نقطة للقمر من الأرض "المعروفة باسم الحضيض"، حسب ماورد في صحيفة "لايف ساينس".ما الذي يجعله مميزا؟يدور القمر في مداره الإهليلجي حول الأرض، ويتراوح بعده بين حوالي 221,818 ميلا (نحو 356,980 كيلومترا) عند الحضيض، وما يصل إلى 250,000 ميل عند الأوج.يتزامن اكتمال القمر في نوفمبر تقريبا مع أقرب نقطة له، ما ينتج عنه تأثير قمر عملاق مذهل يُرى حول العالم.متى وكيف نراه؟على الرغم من أن المرحلة الكاملة الرسمية تكون صباح 5 نوفمبر، إلا أن أفضل المشاهد ستكون خلال شروق القمر عند غروب الشمس يوم 6 نوفمبر، عندما يظهر القمر في الأفق الشرقي ويبدو ضخما بشكل خاص على خلفية المشهد.سيجد الراصدون من المدن إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة بشكل خاص، فرصا متعددة بين 5 و7 نوفمبر لالتقاط هذا المنظر الباهر.الأهمية الثقافية والموسميةيعود اسم قمر القندس وتوقيته إلى جذور عميقة في التقاليد الثقافية للسكان الأصليين وأمريكا الشمالية، حيث يرمز إلى الاستعداد لفصل الشتاء. تشمل الأسماء الأخرى قمر الصقيع، وقمر الثلج، وقمر الأعماق المظلمة، والتي تعكس التغيرات الموسمية والدورات الطبيعية لشهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالي.يجمع قمر القندس العملاق لعام 2025 بين التراث الثقافي والأهمية الفلكية والعظمة البصرية في مشهد سماوي لا يفوت. بفضل حجمه المذهل وسطوعه الذي يضيء سماء نوفمبر ليلا، يقدم تجربة لا تنسى لعلماء الفلك وهواة رصد النجوم على حد سواء.سجلوا بداية نوفمبر في جداولكم لمشاهدة أحد أجمل الأحداث القمرية لهذا العام.دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا

