https://sarabic.ae/20250607/سماء-العالم-العربي-تتزين-بظاهرة-فلكية-نادرة-اقتران-القمر-بنجم-السماك-الأعزل-1101409268.html
سماء العالم العربي تتزين بظاهرة فلكية نادرة.. اقتران القمر بنجم "السماك الأعزل"
سماء العالم العربي تتزين بظاهرة فلكية نادرة.. اقتران القمر بنجم "السماك الأعزل"
سبوتنيك عربي
شهدت سماء العالم العربي، مساء أمس الجمعة، ظاهرة فلكية خلابة تتمثل في اقتران "القمر الأحدب" المتزايد مع نجم "السماك الأعزل"، حيث فصلت بينهما مسافة تقدر بنحو 1.5... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T06:20+0000
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وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه من الممكن للجميع متابعة هذا المشهد بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية صافية وخالية من السحب.وأفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن هذا الاقتران صاحبه حدث فلكي آخر هو احتجاب نجم "السماك الأعزل" خلف القمر، إلا أن هذا الاحتجاب لم يكن مرئيًا من معظم أنحاء العالم، حيث اقتصرت مشاهدته على مناطق محدودة مثل القارة القطبية الجنوبية والأراضي الفرنسية الجنوبية وجنوب تسمانيا وجزيرتي "هيرد" و"ماكدونالد".وأضاف أبو زاهرة: "على الرغم من عدم إمكانية رؤية الاحتجاب في الوطن العربي، إلا أن المشهد كان بديعًا في سماء المنطقة، حيث ظهر القمر قريبا جدا من نجم السماك الأعزل، وهو أحد ألمع النجوم في السماء وينتمي إلى المرتبة الأولى من حيث اللمعان".وأشار أبو زاهرة إلى أن هذا النجم يتكون من نظام ثنائي يدور فيه نجمان حول بعضهما، لكنهما يظهران كنجم واحد بسبب بعدهما الكبير عن الأرض.وأوضح أبو زاهرة أنه مع دوران الأرض حول محورها، ظهر القمر ونجم "السماك الأعزل" وهما يتحركان نحو الغرب خلال الليل. أما في الليلة التالية، فسيبتعد القمر عن النجم نتيجة حركته الحقيقية باتجاه الشرق، ما يعكس دورانه الطبيعي حول الأرض.
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العالم العربي, منوعات, الفضاء, الأخبار
العالم العربي, منوعات, الفضاء, الأخبار
سماء العالم العربي تتزين بظاهرة فلكية نادرة.. اقتران القمر بنجم "السماك الأعزل"
شهدت سماء العالم العربي، مساء أمس الجمعة، ظاهرة فلكية خلابة تتمثل في اقتران "القمر الأحدب" المتزايد مع نجم "السماك الأعزل"، حيث فصلت بينهما مسافة تقدر بنحو 1.5 درجة.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه من الممكن للجميع متابعة هذا المشهد بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية صافية وخالية من السحب.
وأفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن هذا الاقتران صاحبه حدث فلكي آخر هو احتجاب نجم "السماك الأعزل" خلف القمر، إلا أن هذا الاحتجاب لم يكن مرئيًا من معظم أنحاء العالم، حيث اقتصرت مشاهدته على مناطق محدودة مثل القارة القطبية الجنوبية والأراضي الفرنسية الجنوبية وجنوب تسمانيا وجزيرتي "هيرد" و"ماكدونالد".
وأوضح رئيس الجمعية أن سبب عدم إمكانية رؤية الاحتجاب عالميًا يعود إلى اختلاف موقع القمر في السماء بين مكان وآخر بمقدار يصل إلى درجتين، أي ما يعادل 4 أضعاف قطر القمر الظاهري.
وأضاف أبو زاهرة: "على الرغم من عدم إمكانية رؤية الاحتجاب في الوطن العربي، إلا أن المشهد كان بديعًا في سماء المنطقة، حيث ظهر القمر قريبا جدا من نجم السماك الأعزل، وهو أحد ألمع النجوم في السماء وينتمي إلى المرتبة الأولى من حيث اللمعان".
وأشار أبو زاهرة إلى أن هذا النجم يتكون من نظام ثنائي يدور فيه نجمان حول بعضهما، لكنهما يظهران كنجم واحد بسبب بعدهما الكبير عن الأرض.
وتكتسي ظاهرة احتجاب النجوم خلف القمر أهمية علمية كبيرة، حيث تسهم في تحديد مواقع النجوم بدقة عالية وتحسين النماذج المدارية للقمر، كما تتيح احتجابات الكواكب فرصة لدراسة تضاريس حافة القمر، مثل الجبال والفوهات.
وأوضح أبو زاهرة أنه مع دوران الأرض حول محورها، ظهر القمر ونجم "السماك الأعزل" وهما يتحركان نحو الغرب خلال الليل. أما في الليلة التالية، فسيبتعد القمر عن النجم نتيجة حركته الحقيقية باتجاه الشرق، ما يعكس دورانه الطبيعي حول الأرض.