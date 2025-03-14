https://sarabic.ae/20250314/ظاهرة-فلكية-نادرة-تشهدها-روسيا-الشهر-الجاري-1098649157.html

ظاهرة فلكية نادرة تشهدها روسيا الشهر الجاري

ظاهرة فلكية نادرة تشهدها روسيا الشهر الجاري

سبوتنيك عربي

تشهد مناطق عدة من روسيا، الشهر الجاري (مارس/ آذار)، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 8 سنوات، حيث سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الصباح والمساء. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T05:54+0000

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2025-03-14T05:54+0000

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كوكب الزهرة

كوكب الزهرة

كوكب

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وصرحت ألفيا نيستيرينكو، رئيسة مرصد "فيغا" في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أنه سيتمكن سكان عدد من المناطق الروسية من مراقبة كوكب الزهرة في مراحل مختلفة، في الصباح والمساء من 17 إلى 25 مارس الجاري، وهذا يحدث مرة كل 8 سنوات.كوكب الزهرة هو أحد الكواكب الأكثر وضوحًا وإشراقًا في الفضاء، أطلق الناس عليه اسم نجم الصباح والمساء، لأنه في أوقات معينة يمكن مشاهدة هذا الكوكب في الصباح والمساء.وأوضحت نيستيرينكو أن الميل النسبي لمدار كوكب الزهرة وقربه من الأرض في هذه التواريخ يخلق ظروفًا تجعل الكوكب على مسافة كبيرة من خط مسار الشمس، أي الدائرة التي تتحرك على طولها الشمس بالنسبة للمراقب على الأرض.وأضافت نيستيرينكو أن كوكب الزهرة سيكون مرئيًا في المساء بعد غروب الشمس مباشرةً، منخفضًا فوق الأفق الغربي، وفي الصباح قبل شروق الشمس فوق الأفق الشرقي. وبعد 25 مارس الجاري، لن يكون الزهرة مرئيًا إلا في الصباح.وخلصت إلى أنه إذا كان لديك "تلسكوب" جيد، حتى لو كان بسيطا، فمن 17 إلى 25 مارس الجاري، في الصباح والمساء، هناك فرصة لرؤية استطالة "قرون" هلال الزهرة، وهي ظاهرة تحدث بسبب وجود طبقة من السحب العليا على الكوكب، تقع فوق الطبقة الرئيسية من السحب.علماء الفلك يرصدون "رياحا عاتية" بسرعات تفوق سرعة الصوت على أحد الكواكب لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟

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كوكب الزهرة

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