https://sarabic.ae/20250314/ظاهرة-فلكية-نادرة-تشهدها-روسيا-الشهر-الجاري-1098649157.html
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها روسيا الشهر الجاري
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها روسيا الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
تشهد مناطق عدة من روسيا، الشهر الجاري (مارس/ آذار)، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 8 سنوات، حيث سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الصباح والمساء. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T05:54+0000
2025-03-14T05:54+0000
2025-03-14T05:54+0000
روسيا
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كوكب الزهرة
كوكب الزهرة
كوكب
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وصرحت ألفيا نيستيرينكو، رئيسة مرصد "فيغا" في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أنه سيتمكن سكان عدد من المناطق الروسية من مراقبة كوكب الزهرة في مراحل مختلفة، في الصباح والمساء من 17 إلى 25 مارس الجاري، وهذا يحدث مرة كل 8 سنوات.كوكب الزهرة هو أحد الكواكب الأكثر وضوحًا وإشراقًا في الفضاء، أطلق الناس عليه اسم نجم الصباح والمساء، لأنه في أوقات معينة يمكن مشاهدة هذا الكوكب في الصباح والمساء.وأوضحت نيستيرينكو أن الميل النسبي لمدار كوكب الزهرة وقربه من الأرض في هذه التواريخ يخلق ظروفًا تجعل الكوكب على مسافة كبيرة من خط مسار الشمس، أي الدائرة التي تتحرك على طولها الشمس بالنسبة للمراقب على الأرض.وأضافت نيستيرينكو أن كوكب الزهرة سيكون مرئيًا في المساء بعد غروب الشمس مباشرةً، منخفضًا فوق الأفق الغربي، وفي الصباح قبل شروق الشمس فوق الأفق الشرقي. وبعد 25 مارس الجاري، لن يكون الزهرة مرئيًا إلا في الصباح.وخلصت إلى أنه إذا كان لديك "تلسكوب" جيد، حتى لو كان بسيطا، فمن 17 إلى 25 مارس الجاري، في الصباح والمساء، هناك فرصة لرؤية استطالة "قرون" هلال الزهرة، وهي ظاهرة تحدث بسبب وجود طبقة من السحب العليا على الكوكب، تقع فوق الطبقة الرئيسية من السحب.علماء الفلك يرصدون "رياحا عاتية" بسرعات تفوق سرعة الصوت على أحد الكواكب لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منوعات, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب الزهرة, كوكب الزهرة, كوكب, كواكب, الكواكب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منوعات, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب الزهرة, كوكب الزهرة, كوكب, كواكب, الكواكب
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها روسيا الشهر الجاري
تشهد مناطق عدة من روسيا، الشهر الجاري (مارس/ آذار)، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 8 سنوات، حيث سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الصباح والمساء.
وصرحت ألفيا نيستيرينكو، رئيسة مرصد "فيغا" في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أنه سيتمكن سكان عدد من المناطق الروسية من مراقبة كوكب الزهرة في مراحل مختلفة، في الصباح والمساء من 17 إلى 25 مارس الجاري، وهذا يحدث مرة كل 8 سنوات.
كوكب الزهرة هو أحد الكواكب الأكثر وضوحًا وإشراقًا في الفضاء، أطلق الناس عليه اسم نجم الصباح والمساء، لأنه في أوقات معينة يمكن مشاهدة هذا الكوكب في الصباح والمساء.
وقالت نيستيرينكو: "هذا العام، من 17 إلى 25 مارس (الجاري)، ستتاح لنا فرصة رؤية كوكب الزهرة صباحًا ومساءً في موسكو ونيجني نوفغورود وقازان ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وكراسنويارسك. وتُسمى هذه الظاهرة بالرؤية المزدوجة للكوكب، ويحدث هذا التأثير عندما يكون كوكب الزهرة في اقتران سفلي مع الشمس (بين الأرض والشمس تقريبًا)".
وأوضحت نيستيرينكو أن الميل النسبي لمدار كوكب الزهرة
وقربه من الأرض في هذه التواريخ يخلق ظروفًا تجعل الكوكب على مسافة كبيرة من خط مسار الشمس، أي الدائرة التي تتحرك على طولها الشمس بالنسبة للمراقب على الأرض.
وبحسب نيستيرينكو، فإن الإضاءة المختلفة لقرص الزهرة ستسمح بمراقبة مراحل مختلفة من هذا الكوكب، بما في ذلك هلال الزهرة، والذي يطلق عليه أحيانًا "الشهر الزهري".
وأضافت نيستيرينكو أن كوكب الزهرة
سيكون مرئيًا في المساء بعد غروب الشمس مباشرةً، منخفضًا فوق الأفق الغربي، وفي الصباح قبل شروق الشمس فوق الأفق الشرقي. وبعد 25 مارس الجاري، لن يكون الزهرة مرئيًا إلا في الصباح.
وخلصت إلى أنه إذا كان لديك "تلسكوب" جيد، حتى لو كان بسيطا، فمن 17 إلى 25 مارس الجاري، في الصباح والمساء، هناك فرصة لرؤية استطالة "قرون" هلال الزهرة، وهي ظاهرة تحدث بسبب وجود طبقة
من السحب العليا على الكوكب، تقع فوق الطبقة الرئيسية من السحب.