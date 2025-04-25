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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250425/هالة-عملاقة-ظاهرة-فلكية-ساحرة-في-سماء-السعودية-فيديو-1099891698.html
"هالة عملاقة".. ظاهرة فلكية ساحرة في سماء السعودية.. فيديو
"هالة عملاقة".. ظاهرة فلكية ساحرة في سماء السعودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظاهرة فلكية نادرة في سماء المملكة العربية السعودية، تظهر هالة عملاقة تحيط بالشمس. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:29+0000
2025-04-25T13:29+0000
مجتمع
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ورصد سكان محافظة فيفاء جنوب غربي السعودية، صباح يوم أمس الخميس، ظاهرة فلكية نادرة، تمثّلت في ظهور هالة قوس قزح تحيط بالشمس.وانتشرت الصور المذهلة للمشهد بسرعة مذهلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من رواد المنصات مع هذه الظاهرة الطبيعية الآسرة.وتتسبب هذه البلورات في انكسار الضوء بزاوية محددة غالبًا ما تكون 22 درجة، ما يؤدي إلى تكوّن دائرة كاملة أو نصف دائرة ملونة حول الشمس.مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديوعطل في الفرامل يتسبب بكارثة في هاتاي... فيديو
https://sarabic.ae/20250319/ناسا-تنشر-صورا-مذهلة-للشمس-والأرض-والزهرة-1098771398.html
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"هالة عملاقة".. ظاهرة فلكية ساحرة في سماء السعودية.. فيديو

13:29 GMT 25.04.2025
© Photo / Xقوس قزح يحيط بالشمس في مشهد نادر بالسعودية
قوس قزح يحيط بالشمس في مشهد نادر بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظاهرة فلكية نادرة في سماء المملكة العربية السعودية، تظهر هالة عملاقة تحيط بالشمس.
ورصد سكان محافظة فيفاء جنوب غربي السعودية، صباح يوم أمس الخميس، ظاهرة فلكية نادرة، تمثّلت في ظهور هالة قوس قزح تحيط بالشمس.
وانتشرت الصور المذهلة للمشهد بسرعة مذهلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من رواد المنصات مع هذه الظاهرة الطبيعية الآسرة.
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
19 مارس, 11:54 GMT
والهالة الشمسية هي ظاهرة بصرية تنتج عن انكسار وانعكاس الضوء عبر بلورات الجليد السداسية الشكل الموجودة في السحب الرقيقة العالية (Cirrostratus)، على ارتفاعات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات من سطح الأرض.
وتتسبب هذه البلورات في انكسار الضوء بزاوية محددة غالبًا ما تكون 22 درجة، ما يؤدي إلى تكوّن دائرة كاملة أو نصف دائرة ملونة حول الشمس.
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