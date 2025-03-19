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الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
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مساحة حرة
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هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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https://sarabic.ae/20250319/ناسا-تنشر-صورا-مذهلة-للشمس-والأرض-والزهرة-1098771398.html
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة الفضاء الأمريكية "فايرفلاي إيروسبيس"، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T11:54+0000
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ناسا
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ووفقا للصور، بدت فيها نقاط مضيئة في الفضاء، هي الشمس والأرض والزهرة. وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رصد للمرة الأولى على سطح القمر في ستينات القرن العشرين.وقال المسؤول في "ناسا" جويل كيرنز، في مؤتمر صحفي: "نأخذ الوقت الكافي لتكليف متخصصين علميين مراجعة الصور كافة"، مضيفا: "الصور رائعة وجميلة حقا".ورُصدت هذه الظاهرة للمرة الأولى في ستينات القرن العشرين بواسطة مسبارات "ناسا"، ثم بعد ذلك بواسطة رواد فضاء.والتقطت الصور التي أعلن عنها، هذا الأسبوع، بواسطة الروبوت "بلو غوست"، وأجرى الروبوت خلال أسبوعين، أي منذ وصوله إلى القمر في مطلع مارس الجاري، عددا من التجارب العلمية المتعددة والتقط صورا أخرى، أبرزها لخسوف القمر.
https://sarabic.ae/20250226/مهمة-جديدة-لـناسا-بصدد-تصوير-خريطة-ثلاثية-الأبعاد-ملونة-للسماء-بأكملها-1098180587.html
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ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة

11:54 GMT 19.03.2025
© Photo / Unsplash/ NASAسطح القمر
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Photo / Unsplash/ NASA
تابعنا عبر
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة الفضاء الأمريكية "فايرفلاي إيروسبيس"، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح القمر في مارس/ آذار الجاري.
ووفقا للصور، بدت فيها نقاط مضيئة في الفضاء، هي الشمس والأرض والزهرة. وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رصد للمرة الأولى على سطح القمر في ستينات القرن العشرين.
وقال المسؤول في "ناسا" جويل كيرنز، في مؤتمر صحفي: "نأخذ الوقت الكافي لتكليف متخصصين علميين مراجعة الصور كافة"، مضيفا: "الصور رائعة وجميلة حقا".
ورُصدت هذه الظاهرة للمرة الأولى في ستينات القرن العشرين بواسطة مسبارات "ناسا"، ثم بعد ذلك بواسطة رواد فضاء.
مطاردة الوجوه في الستراتوسفير - لدى زوج من علماء ناسا هواية غير تقليدية، وهي البحث في بيانات الغلاف الجوي للعثور على اللحظة النادرة التي تدور فيها الوجوه في بياناتهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مجتمع
مهمة جديدة لـ"ناسا" بصدد تصوير خريطة ثلاثية الأبعاد ملونة للسماء بأكملها... فيديو
26 فبراير, 05:28 GMT
والتقطت الصور التي أعلن عنها، هذا الأسبوع، بواسطة الروبوت "بلو غوست"، وأجرى الروبوت خلال أسبوعين، أي منذ وصوله إلى القمر في مطلع مارس الجاري، عددا من التجارب العلمية المتعددة والتقط صورا أخرى، أبرزها لخسوف القمر.
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