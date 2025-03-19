https://sarabic.ae/20250319/ناسا-تنشر-صورا-مذهلة-للشمس-والأرض-والزهرة-1098771398.html
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة الفضاء الأمريكية "فايرفلاي إيروسبيس"، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T11:54+0000
2025-03-19T11:54+0000
2025-03-19T11:54+0000
ناسا
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ووفقا للصور، بدت فيها نقاط مضيئة في الفضاء، هي الشمس والأرض والزهرة. وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رصد للمرة الأولى على سطح القمر في ستينات القرن العشرين.وقال المسؤول في "ناسا" جويل كيرنز، في مؤتمر صحفي: "نأخذ الوقت الكافي لتكليف متخصصين علميين مراجعة الصور كافة"، مضيفا: "الصور رائعة وجميلة حقا".ورُصدت هذه الظاهرة للمرة الأولى في ستينات القرن العشرين بواسطة مسبارات "ناسا"، ثم بعد ذلك بواسطة رواد فضاء.والتقطت الصور التي أعلن عنها، هذا الأسبوع، بواسطة الروبوت "بلو غوست"، وأجرى الروبوت خلال أسبوعين، أي منذ وصوله إلى القمر في مطلع مارس الجاري، عددا من التجارب العلمية المتعددة والتقط صورا أخرى، أبرزها لخسوف القمر.
https://sarabic.ae/20250226/مهمة-جديدة-لـناسا-بصدد-تصوير-خريطة-ثلاثية-الأبعاد-ملونة-للسماء-بأكملها-1098180587.html
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ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
"ناسا" تنشر صورا مذهلة للشمس والأرض والزهرة
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة الفضاء الأمريكية "فايرفلاي إيروسبيس"، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح القمر في مارس/ آذار الجاري.
ووفقا للصور، بدت فيها نقاط مضيئة في الفضاء، هي الشمس والأرض والزهرة. وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رصد للمرة الأولى على سطح القمر في ستينات القرن العشرين.
وقال المسؤول في "ناسا" جويل كيرنز، في مؤتمر صحفي: "نأخذ الوقت الكافي لتكليف متخصصين علميين مراجعة الصور كافة"، مضيفا: "الصور رائعة وجميلة حقا".
ورُصدت هذه الظاهرة للمرة الأولى في ستينات القرن العشرين بواسطة مسبارات "ناسا"، ثم بعد ذلك بواسطة رواد فضاء.
والتقطت الصور التي أعلن عنها، هذا الأسبوع، بواسطة الروبوت "بلو غوست"، وأجرى الروبوت خلال أسبوعين، أي منذ وصوله إلى القمر في مطلع مارس الجاري، عددا من التجارب العلمية المتعددة والتقط صورا أخرى، أبرزها لخسوف القمر.