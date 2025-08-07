عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
مجتمع
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل
وقالت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية في موسكو: "سيحدث خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في سبتمبر/ أيلول، وسيتغير لون القمر، الذي يقع في ظل الأرض، ليصبح لونه أحمر. لا يتغير لون القمر إلا خلال خسوفه الكلي، عندما يدخل في ظل الأرض ويتعرض لأشعة الشمس التي مرت عبر الغلاف الجوي لكوكبنا".وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بناءً على حالة الغلاف الجوي للأرض، يمكن أن يتخذ القمر ألوانًا مختلفة، من البني الداكن إلى الأحمر الفاتح.وسيحجب القمر تمامًا بظل الأرض، من الساعة 20:31 إلى 21:53. وسيرصد الخسوف في أقصى مراحله الساعة 21:12 بتوقيت موسكو.وستكون جميع مراحل الخسوف مرئية ليس فقط في روسيا، بل أيضًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا وأوقيانوسيا.علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرضكوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل

10:39 GMT 07.08.2025
أفاد مركز القبة السماوية في موسكو، اليوم الخميس، بأن خسوف كلي للقمر سيحدث خلال اكتماله، في سبتمبر/ أيلول المقبل، وعندها سيتحول ظل القمر الطبيعي للأرض إلى اللون الأحمر.
وقالت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية في موسكو: "سيحدث خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في سبتمبر/ أيلول، وسيتغير لون القمر، الذي يقع في ظل الأرض، ليصبح لونه أحمر. لا يتغير لون القمر إلا خلال خسوفه الكلي، عندما يدخل في ظل الأرض ويتعرض لأشعة الشمس التي مرت عبر الغلاف الجوي لكوكبنا".
وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بناءً على حالة الغلاف الجوي للأرض، يمكن أن يتخذ القمر ألوانًا مختلفة، من البني الداكن إلى الأحمر الفاتح.

وسيحدث الخسوف الكلي المقبل للقمر ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، من الساعة 18:28 إلى 23:55 بتوقيت موسكو.

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل فوق حلبجة، العراق، في 10 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
وسائط متعددة
أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
11 يونيو, 08:53 GMT
وسيحجب القمر تمامًا بظل الأرض، من الساعة 20:31 إلى 21:53. وسيرصد الخسوف في أقصى مراحله الساعة 21:12 بتوقيت موسكو.
وستكون جميع مراحل الخسوف مرئية ليس فقط في روسيا، بل أيضًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا وأوقيانوسيا.
علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
