https://sarabic.ae/20250807/خسوف-كلي-للقمر-خلال-اكتماله-في-أيلول-المقبل-1103472345.html
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل
سبوتنيك عربي
أفاد مركز القبة السماوية في موسكو، اليوم الخميس، بأن خسوف كلي للقمر سيحدث خلال اكتماله، في سبتمبر/ أيلول المقبل، وعندها سيتحول ظل القمر الطبيعي للأرض إلى اللون... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T10:39+0000
2025-08-07T10:39+0000
2025-08-07T10:39+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الفلك
علم الفلك
رصد الفلك
الحدث الفلكي
القمر
روسيا
الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089175766_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_e966b8879d3f73bb93001cbb73720104.jpg
وقالت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية في موسكو: "سيحدث خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في سبتمبر/ أيلول، وسيتغير لون القمر، الذي يقع في ظل الأرض، ليصبح لونه أحمر. لا يتغير لون القمر إلا خلال خسوفه الكلي، عندما يدخل في ظل الأرض ويتعرض لأشعة الشمس التي مرت عبر الغلاف الجوي لكوكبنا".وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بناءً على حالة الغلاف الجوي للأرض، يمكن أن يتخذ القمر ألوانًا مختلفة، من البني الداكن إلى الأحمر الفاتح.وسيحجب القمر تمامًا بظل الأرض، من الساعة 20:31 إلى 21:53. وسيرصد الخسوف في أقصى مراحله الساعة 21:12 بتوقيت موسكو.وستكون جميع مراحل الخسوف مرئية ليس فقط في روسيا، بل أيضًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا وأوقيانوسيا.علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرضكوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
https://sarabic.ae/20250611/1101549374.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089175766_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_48002aae6d6547e123b3bb35da4a22ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, القمر, روسيا, الفضاء
علوم, منوعات, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, القمر, روسيا, الفضاء
خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في أيلول المقبل
أفاد مركز القبة السماوية في موسكو، اليوم الخميس، بأن خسوف كلي للقمر سيحدث خلال اكتماله، في سبتمبر/ أيلول المقبل، وعندها سيتحول ظل القمر الطبيعي للأرض إلى اللون الأحمر.
وقالت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية في موسكو: "سيحدث خسوف كلي للقمر خلال اكتماله في سبتمبر/ أيلول، وسيتغير لون القمر، الذي يقع في ظل الأرض، ليصبح لونه أحمر. لا يتغير لون القمر إلا خلال خسوفه الكلي، عندما يدخل في ظل الأرض ويتعرض لأشعة الشمس التي مرت عبر الغلاف الجوي لكوكبنا".
وأوضحت الخدمة الصحفية أنه بناءً على حالة الغلاف الجوي للأرض، يمكن أن يتخذ القمر ألوانًا مختلفة، من البني الداكن إلى الأحمر الفاتح.
وسيحدث الخسوف الكلي المقبل للقمر ، في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، من الساعة 18:28 إلى 23:55 بتوقيت موسكو.
وسيحجب القمر
تمامًا بظل الأرض، من الساعة 20:31 إلى 21:53. وسيرصد الخسوف في أقصى مراحله الساعة 21:12 بتوقيت موسكو.
وستكون جميع مراحل الخسوف مرئية ليس فقط في روسيا،
بل أيضًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا وأوقيانوسيا.