سحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
سحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا

13:52 GMT 05.12.2025
© Photo / unsplash/ Boston Public Libraryسحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا
سحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Photo / unsplash/ Boston Public Library
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن استخدام الإيماءات اليدوية التي تجسد المعنى أثناء الحديث، يجعل المتحدثين أكثر وضوحا وكفاءة وإقناعا في نظر المستمعين.
وحللت الدراسة آلاف المقاطع، وأجرت تجارب مخبرية محكمة توصلت إلى أن الإيماءات الممثلة للمعنى تُعزز فعالية التواصل بشكل ملحوظ.
ويقول الباحث صاحب الدراسة إنه لاحظ منذ سنوات أن بعض المتحدثين يصبحون أكثر وضوحًا بمجرد استخدام أيديهم لتصوير المفاهيم المجردة.
هذا ما دفعه إلى فحص أثر الإيماءات على قدرة الجمهور على الفهم، وتشير النتائج إلى أن الإيماءات التي تعكس ما يقوله المتحدث، مثل تمثيل المسافة أو الاتجاه أو تغيرات السوق، تمنح المستمع "اختصارًا بصريًا" يساعده على فهم الرسالة بسهولة أكبر.

تحليل أكثر من 200 ألف مقطع

وباستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، قام الباحث وفريقه بتحليل 200 ألف مقطع فيديو من أكثر من 2000 مقطع من محاضرات تتعلق بالتصميم والتكنولوجيا والترفيه، حيث تم تتبع وتحليل الإيماءات إطارًا بإطار. وأظهرت النتائج أن الإيماءات التوضيحية كانت مؤشرًا قويًا على تقييمات أعلى من الجمهور، بما في ذلك أكثر من 33 مليون إعجاب عبر الإنترنت.
كما أكدت تجارب مخبرية شملت 1600 مشارك النتيجة نفسها: المتحدثون الذين استخدموا الإيماءات المناسبة تُقيّم رسائلهم على أنها أوضح وأكثر إقناعًا، كما يُنظر إليهم باعتبارهم أكثر كفاءة.
دمغتنا تتناغم عندما نتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
2 ديسمبر, 22:10 GMT

لماذا تعمل الإيماءات؟

بحسب الدراسة، تساهم الإيماءات التوضيحية في جعل الأفكار المجردة أكثر ملموسية، ما يزيد من "سهولة المعالجة"، وهو عامل نفسي يؤدي إلى اعتبار الرسالة أكثر مصداقية والمتحدث أكثر مهارة.
لكن الباحث يحذر من أن الإيماءات غير المرتبطة بالمعنى، مثل الحركات العشوائية أو التلويح بلا هدف، لا تحقق أي فائدة وقد تُشتت الانتباه أحيانًا.

نحو قاموس حركي غير لفظي

ويعمل الباحث حاليًا على دراسة إمكانية تدريب الأشخاص على تحسين استخدامهم للإيماءات، مشيرًا إلى أن تجارب أولية أظهرت أن جلسة تدريبية لا تتجاوز خمس دقائق قد تساعد المتحدثين في أن يصبحوا أكثر وضوحًا وفعالية. كما يسعى إلى دمج دراسة الإيماءات مع عناصر أخرى من لغة الجسد، مثل الصوت وتعابير الوجه وحركة الجسد.
دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر
