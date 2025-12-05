https://sarabic.ae/20251205/سحر-لغة-الجسد-حركة-يد-تجعل-رأيك-مقنعا-1107855828.html

سحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا

كشفت دراسة حديثة أن استخدام الإيماءات اليدوية التي تجسد المعنى أثناء الحديث، يجعل المتحدثين أكثر وضوحا وكفاءة وإقناعا في نظر المستمعين. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وحللت الدراسة آلاف المقاطع، وأجرت تجارب مخبرية محكمة توصلت إلى أن الإيماءات الممثلة للمعنى تُعزز فعالية التواصل بشكل ملحوظ.ويقول الباحث صاحب الدراسة إنه لاحظ منذ سنوات أن بعض المتحدثين يصبحون أكثر وضوحًا بمجرد استخدام أيديهم لتصوير المفاهيم المجردة.تحليل أكثر من 200 ألف مقطعوباستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، قام الباحث وفريقه بتحليل 200 ألف مقطع فيديو من أكثر من 2000 مقطع من محاضرات تتعلق بالتصميم والتكنولوجيا والترفيه، حيث تم تتبع وتحليل الإيماءات إطارًا بإطار. وأظهرت النتائج أن الإيماءات التوضيحية كانت مؤشرًا قويًا على تقييمات أعلى من الجمهور، بما في ذلك أكثر من 33 مليون إعجاب عبر الإنترنت.لماذا تعمل الإيماءات؟بحسب الدراسة، تساهم الإيماءات التوضيحية في جعل الأفكار المجردة أكثر ملموسية، ما يزيد من "سهولة المعالجة"، وهو عامل نفسي يؤدي إلى اعتبار الرسالة أكثر مصداقية والمتحدث أكثر مهارة.نحو قاموس حركي غير لفظيويعمل الباحث حاليًا على دراسة إمكانية تدريب الأشخاص على تحسين استخدامهم للإيماءات، مشيرًا إلى أن تجارب أولية أظهرت أن جلسة تدريبية لا تتجاوز خمس دقائق قد تساعد المتحدثين في أن يصبحوا أكثر وضوحًا وفعالية. كما يسعى إلى دمج دراسة الإيماءات مع عناصر أخرى من لغة الجسد، مثل الصوت وتعابير الوجه وحركة الجسد.دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر

