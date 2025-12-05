سحر لغة الجسد... حركة يد تجعل رأيك مقنعا
كشفت دراسة حديثة أن استخدام الإيماءات اليدوية التي تجسد المعنى أثناء الحديث، يجعل المتحدثين أكثر وضوحا وكفاءة وإقناعا في نظر المستمعين.
وحللت الدراسة آلاف المقاطع، وأجرت تجارب مخبرية محكمة توصلت إلى أن الإيماءات الممثلة للمعنى تُعزز فعالية التواصل بشكل ملحوظ.
ويقول الباحث صاحب الدراسة إنه لاحظ منذ سنوات أن بعض المتحدثين يصبحون أكثر وضوحًا بمجرد استخدام أيديهم لتصوير المفاهيم المجردة.
هذا ما دفعه إلى فحص أثر الإيماءات على قدرة الجمهور على الفهم، وتشير النتائج إلى أن الإيماءات التي تعكس ما يقوله المتحدث، مثل تمثيل المسافة أو الاتجاه أو تغيرات السوق، تمنح المستمع "اختصارًا بصريًا" يساعده على فهم الرسالة بسهولة أكبر.
تحليل أكثر من 200 ألف مقطع
وباستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، قام الباحث وفريقه بتحليل 200 ألف مقطع فيديو من أكثر من 2000 مقطع من محاضرات تتعلق بالتصميم والتكنولوجيا والترفيه، حيث تم تتبع وتحليل الإيماءات إطارًا بإطار. وأظهرت النتائج أن الإيماءات التوضيحية كانت مؤشرًا قويًا على تقييمات أعلى من الجمهور، بما في ذلك أكثر من 33 مليون إعجاب عبر الإنترنت.
كما أكدت تجارب مخبرية شملت 1600 مشارك النتيجة نفسها: المتحدثون الذين استخدموا الإيماءات المناسبة تُقيّم رسائلهم على أنها أوضح وأكثر إقناعًا، كما يُنظر إليهم باعتبارهم أكثر كفاءة.
لماذا تعمل الإيماءات؟
بحسب الدراسة، تساهم الإيماءات التوضيحية في جعل الأفكار المجردة أكثر ملموسية، ما يزيد من "سهولة المعالجة"، وهو عامل نفسي يؤدي إلى اعتبار الرسالة أكثر مصداقية والمتحدث أكثر مهارة.
لكن الباحث يحذر من أن الإيماءات غير المرتبطة بالمعنى، مثل الحركات العشوائية أو التلويح بلا هدف، لا تحقق أي فائدة وقد تُشتت الانتباه أحيانًا.
نحو قاموس حركي غير لفظي
ويعمل الباحث حاليًا على دراسة إمكانية تدريب الأشخاص على تحسين استخدامهم للإيماءات، مشيرًا إلى أن تجارب أولية أظهرت أن جلسة تدريبية لا تتجاوز خمس دقائق قد تساعد المتحدثين في أن يصبحوا أكثر وضوحًا وفعالية. كما يسعى إلى دمج دراسة الإيماءات مع عناصر أخرى من لغة الجسد، مثل الصوت وتعابير الوجه وحركة الجسد.