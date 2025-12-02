https://sarabic.ae/20251202/دراسة-أدمغتنا-تتناغم-فعليا-عندما-نتعاون-1107752602.html

البشر كائنات اجتماعية بامتياز، ونعتمد على التعاون في جوانب عديدة من حياتنا، بدءا من التواصل بالكلام والحفاظ على الإيقاع، وصولا إلى تربية الأطفال والعمل. فالعمل الجماعي، كما يُقال، يُحقق الأحلام.يتطلب التعاون اتباع نفس التعليمات، وإلى حد ما، اتباع أساليب تفكير مشتركة، وقد اتضح أن هذا واضح بالفعل في غضون أجزاء من الثانية ضمن مقاييس نشاط الدماغ، عندما يتعاون شخصان في مهمة مشتركة، وفقا لما ورد في صحيفة "ساينس.أليرت" حول الدراسة.قُسم المشاركون إلى 24 فريقا، وكان على كل فريق أن يقرر معا كيفية تصنيف الأشكال باستخدام أنماط بالأبيض والأسود متفاوتة التباين وحجم النمط التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وكان عليهم تصنيف هذه الأشكال إلى أربع مجموعات من أربعة، ما يعني اختيار سمتين (شكل دائري أو مربع، نمط متموج أو مستقيم، تباين عالٍ أو منخفض، ونمط صغير أو كبير) كأساس للتصنيف.سمح لزميلي الفريق بالتحدث والعمل معا خلال هذه المرحلة، ولكن بمجرد اتفاقهما على "القواعد"، تابعا العمل واحدا تلو الآخر، دون السماح بالتحدث، حيث ينظر كل منهما إلى شاشة كمبيوتر تعرض مساحة عمل مشتركة لفرز الأشكال، وسُمح لهما أحيانا بأخذ فترات راحة والدردشة.تعني هذه النتائج أن الاتساق القوي بين نشاط دماغ ثنائي الفريق، ربما لا يعود إلى النظام المحدّد الذي اتفقا على اتباعه خلال المهمة وحدها. كان هناك شيء ما أو تناغم في العمل مع مُعاونك، الشخص الذي شكلتَ معه النظام، وهو ما أحدث فرقا مُحددا.وبحسب الباحثين، تسلّط النتائج الضوء على أن التفاعلات الاجتماعية تلعب دورا محوريا في تشكيل التمثيلات العصبية في الدماغ البشري، ولها تطبيقات واعدة لفهم التعاون الجماعي، والتواصل، وصنع القرار.دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"

