دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-أدمغتنا-تتناغم-فعليا-عندما-نتعاون-1107752602.html
دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
سبوتنيك عربي
هل سبق لك أن شعرتَ بلحظة انسجام أثناء العمل مع شخص آخر لتحقيق هدف مشترك، وكأنكما متناغمان تمامًا مع أدمغة بعضكما البعض؟ تظهر دراسة جديدة أنكما ربما كنتما... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T22:10+0000
2025-12-02T22:10+0000
علوم
تعاون
العمل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107753372_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_aaf7915412d8e7b0b950dbdcf3bfce93.jpg
البشر كائنات اجتماعية بامتياز، ونعتمد على التعاون في جوانب عديدة من حياتنا، بدءا من التواصل بالكلام والحفاظ على الإيقاع، وصولا إلى تربية الأطفال والعمل. فالعمل الجماعي، كما يُقال، يُحقق الأحلام.يتطلب التعاون اتباع نفس التعليمات، وإلى حد ما، اتباع أساليب تفكير مشتركة، وقد اتضح أن هذا واضح بالفعل في غضون أجزاء من الثانية ضمن مقاييس نشاط الدماغ، عندما يتعاون شخصان في مهمة مشتركة، وفقا لما ورد في صحيفة "ساينس.أليرت" حول الدراسة.قُسم المشاركون إلى 24 فريقا، وكان على كل فريق أن يقرر معا كيفية تصنيف الأشكال باستخدام أنماط بالأبيض والأسود متفاوتة التباين وحجم النمط التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وكان عليهم تصنيف هذه الأشكال إلى أربع مجموعات من أربعة، ما يعني اختيار سمتين (شكل دائري أو مربع، نمط متموج أو مستقيم، تباين عالٍ أو منخفض، ونمط صغير أو كبير) كأساس للتصنيف.سمح لزميلي الفريق بالتحدث والعمل معا خلال هذه المرحلة، ولكن بمجرد اتفاقهما على "القواعد"، تابعا العمل واحدا تلو الآخر، دون السماح بالتحدث، حيث ينظر كل منهما إلى شاشة كمبيوتر تعرض مساحة عمل مشتركة لفرز الأشكال، وسُمح لهما أحيانا بأخذ فترات راحة والدردشة.تعني هذه النتائج أن الاتساق القوي بين نشاط دماغ ثنائي الفريق، ربما لا يعود إلى النظام المحدّد الذي اتفقا على اتباعه خلال المهمة وحدها. كان هناك شيء ما أو تناغم في العمل مع مُعاونك، الشخص الذي شكلتَ معه النظام، وهو ما أحدث فرقا مُحددا.وبحسب الباحثين، تسلّط النتائج الضوء على أن التفاعلات الاجتماعية تلعب دورا محوريا في تشكيل التمثيلات العصبية في الدماغ البشري، ولها تطبيقات واعدة لفهم التعاون الجماعي، والتواصل، وصنع القرار.دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-تأثير-نوعية-الاجتماعات-على-رفاهية-الموظفين-1107693414.html
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-المتينة-تبطئ-الشيخوخة-1105622080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107753372_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_1a8578e212f3377173a623f6da43312a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, تعاون, العمل
علوم, تعاون, العمل

دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون

22:10 GMT 02.12.2025
© Getty Images / Jacob Ammentorp Lundدمغتنا تتناغم عندما نتعاون
دمغتنا تتناغم عندما نتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Jacob Ammentorp Lund
تابعنا عبر
هل سبق لك أن شعرتَ بلحظة انسجام أثناء العمل مع شخص آخر لتحقيق هدف مشترك، وكأنكما متناغمان تمامًا مع أدمغة بعضكما البعض؟ تظهر دراسة جديدة أنكما ربما كنتما متناغمين تماما على المستوى العصبي.
البشر كائنات اجتماعية بامتياز، ونعتمد على التعاون في جوانب عديدة من حياتنا، بدءا من التواصل بالكلام والحفاظ على الإيقاع، وصولا إلى تربية الأطفال والعمل. فالعمل الجماعي، كما يُقال، يُحقق الأحلام.
يتطلب التعاون اتباع نفس التعليمات، وإلى حد ما، اتباع أساليب تفكير مشتركة، وقد اتضح أن هذا واضح بالفعل في غضون أجزاء من الثانية ضمن مقاييس نشاط الدماغ، عندما يتعاون شخصان في مهمة مشتركة، وفقا لما ورد في صحيفة "ساينس.أليرت" حول الدراسة.

ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا التناغم نابعا من حقيقة أنهما يعملان معا على نفس المهمة، أم أنه ناتج تحديدا عن عملهما معا، لذا قادت عالمة الأعصاب الإدراكية، دينيس موريل، من جامعة غرب سيدني في أستراليا، دراسة تتحكم بذكاء في هذه المتغيرات المتشابكة لمعرفة حقيقة ما يحدث.

اجتماع عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجتمع
دراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين
أمس, 23:03 GMT
قُسم المشاركون إلى 24 فريقا، وكان على كل فريق أن يقرر معا كيفية تصنيف الأشكال باستخدام أنماط بالأبيض والأسود متفاوتة التباين وحجم النمط التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وكان عليهم تصنيف هذه الأشكال إلى أربع مجموعات من أربعة، ما يعني اختيار سمتين (شكل دائري أو مربع، نمط متموج أو مستقيم، تباين عالٍ أو منخفض، ونمط صغير أو كبير) كأساس للتصنيف.
سمح لزميلي الفريق بالتحدث والعمل معا خلال هذه المرحلة، ولكن بمجرد اتفاقهما على "القواعد"، تابعا العمل واحدا تلو الآخر، دون السماح بالتحدث، حيث ينظر كل منهما إلى شاشة كمبيوتر تعرض مساحة عمل مشتركة لفرز الأشكال، وسُمح لهما أحيانا بأخذ فترات راحة والدردشة.
خلال مرحلة التعاون المتتالي، سجلت أجهزة تخطيط كهربية الدماغ (EEGs) نشاط أدمغتهم لتتبع مدى توافقها. لكن الباحثين قارنوا أيضًا بيانات تخطيط كهربية الدماغ بين الأزواج، وهنا بدأت الأمور مثيرة للاهتمام.
خلال أول 45-180 ميلي ثانية بعد ظهور الشكل، أظهر جميع المشاركين في التجربة نشاطا دماغيا متشابها، حيث واجهوا جميعا نفس المهمة.
ولكن بعد 200 ميلي ثانية، تباعد النشاط. بقي نشاط الدماغ متناسقا داخل الأزواج، وازداد هذا التوافق قوة مع تقدم التجربة، وأصبح الأزواج أكثر "تناغما" كزملاء في الفريق، مع تعزيز قواعدهم المشتركة طوال التجربة.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
4 أكتوبر, 19:48 GMT
تعني هذه النتائج أن الاتساق القوي بين نشاط دماغ ثنائي الفريق، ربما لا يعود إلى النظام المحدّد الذي اتفقا على اتباعه خلال المهمة وحدها. كان هناك شيء ما أو تناغم في العمل مع مُعاونك، الشخص الذي شكلتَ معه النظام، وهو ما أحدث فرقا مُحددا.
وبحسب الباحثين، تسلّط النتائج الضوء على أن التفاعلات الاجتماعية تلعب دورا محوريا في تشكيل التمثيلات العصبية في الدماغ البشري، ولها تطبيقات واعدة لفهم التعاون الجماعي، والتواصل، وصنع القرار.
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала