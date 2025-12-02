دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاون
© Getty Images / Jacob Ammentorp Lundدمغتنا تتناغم عندما نتعاون
© Getty Images / Jacob Ammentorp Lund
هل سبق لك أن شعرتَ بلحظة انسجام أثناء العمل مع شخص آخر لتحقيق هدف مشترك، وكأنكما متناغمان تمامًا مع أدمغة بعضكما البعض؟ تظهر دراسة جديدة أنكما ربما كنتما متناغمين تماما على المستوى العصبي.
البشر كائنات اجتماعية بامتياز، ونعتمد على التعاون في جوانب عديدة من حياتنا، بدءا من التواصل بالكلام والحفاظ على الإيقاع، وصولا إلى تربية الأطفال والعمل. فالعمل الجماعي، كما يُقال، يُحقق الأحلام.
يتطلب التعاون اتباع نفس التعليمات، وإلى حد ما، اتباع أساليب تفكير مشتركة، وقد اتضح أن هذا واضح بالفعل في غضون أجزاء من الثانية ضمن مقاييس نشاط الدماغ، عندما يتعاون شخصان في مهمة مشتركة، وفقا لما ورد في صحيفة "ساينس.أليرت" حول الدراسة.
ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا التناغم نابعا من حقيقة أنهما يعملان معا على نفس المهمة، أم أنه ناتج تحديدا عن عملهما معا، لذا قادت عالمة الأعصاب الإدراكية، دينيس موريل، من جامعة غرب سيدني في أستراليا، دراسة تتحكم بذكاء في هذه المتغيرات المتشابكة لمعرفة حقيقة ما يحدث.
قُسم المشاركون إلى 24 فريقا، وكان على كل فريق أن يقرر معا كيفية تصنيف الأشكال باستخدام أنماط بالأبيض والأسود متفاوتة التباين وحجم النمط التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وكان عليهم تصنيف هذه الأشكال إلى أربع مجموعات من أربعة، ما يعني اختيار سمتين (شكل دائري أو مربع، نمط متموج أو مستقيم، تباين عالٍ أو منخفض، ونمط صغير أو كبير) كأساس للتصنيف.
سمح لزميلي الفريق بالتحدث والعمل معا خلال هذه المرحلة، ولكن بمجرد اتفاقهما على "القواعد"، تابعا العمل واحدا تلو الآخر، دون السماح بالتحدث، حيث ينظر كل منهما إلى شاشة كمبيوتر تعرض مساحة عمل مشتركة لفرز الأشكال، وسُمح لهما أحيانا بأخذ فترات راحة والدردشة.
خلال مرحلة التعاون المتتالي، سجلت أجهزة تخطيط كهربية الدماغ (EEGs) نشاط أدمغتهم لتتبع مدى توافقها. لكن الباحثين قارنوا أيضًا بيانات تخطيط كهربية الدماغ بين الأزواج، وهنا بدأت الأمور مثيرة للاهتمام.
خلال أول 45-180 ميلي ثانية بعد ظهور الشكل، أظهر جميع المشاركين في التجربة نشاطا دماغيا متشابها، حيث واجهوا جميعا نفس المهمة.
ولكن بعد 200 ميلي ثانية، تباعد النشاط. بقي نشاط الدماغ متناسقا داخل الأزواج، وازداد هذا التوافق قوة مع تقدم التجربة، وأصبح الأزواج أكثر "تناغما" كزملاء في الفريق، مع تعزيز قواعدهم المشتركة طوال التجربة.
تعني هذه النتائج أن الاتساق القوي بين نشاط دماغ ثنائي الفريق، ربما لا يعود إلى النظام المحدّد الذي اتفقا على اتباعه خلال المهمة وحدها. كان هناك شيء ما أو تناغم في العمل مع مُعاونك، الشخص الذي شكلتَ معه النظام، وهو ما أحدث فرقا مُحددا.
وبحسب الباحثين، تسلّط النتائج الضوء على أن التفاعلات الاجتماعية تلعب دورا محوريا في تشكيل التمثيلات العصبية في الدماغ البشري، ولها تطبيقات واعدة لفهم التعاون الجماعي، والتواصل، وصنع القرار.