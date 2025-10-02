https://sarabic.ae/20251002/دراسة-قلة-النوم-تهدد-الدماغ-بـالشيخوخة-المبكرة-1105539555.html
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن قلة النوم قد تتسبب في ظهور الدماغ أكبر سنًا من عمره الحقيقي، مما يرفع مخاطر التدهور الإدراكي والخرف. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
واستندت الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 27 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، إلى تقنيات تصوير دماغي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقييم العمر البيولوجي للدماغ من خلال مؤشرات مثل ترقق القشرة الدماغية وتلف الأوعية الدموية، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".ورغم بساطة هذا الفرق، فإنه ينذر بمخاطر جسيمة، حيث يرتبط "تسارع شيخوخة الدماغ" بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف والوفاة المبكرة.وكلما انخفضت هذه الدرجة، زادت سرعة شيخوخة الدماغ. والخبر الإيجابي أن تحسين عادات النوم ممكن. فالالتزام بجدول نوم منتظم، تقليل التعرض للكافيين والشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة، يمكن أن يسهم في حماية الدماغ وإبطاء شيخوخته.
واستندت الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 27 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، إلى تقنيات تصوير دماغي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقييم العمر البيولوجي للدماغ
من خلال مؤشرات مثل ترقق القشرة الدماغية وتلف الأوعية الدموية، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من أنماط نوم غير صحية -كالنوم لساعات قليلة، الأرق، أو النعاس النهاري المفرط- تظهر أدمغتهم أكبر بنحو عام كامل مقارنة بعمرها الفعلي.
ورغم بساطة هذا الفرق، فإنه ينذر بمخاطر جسيمة، حيث يرتبط "تسارع شيخوخة الدماغ" بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف
والوفاة المبكرة.
وحددت الدراسة خمسة عوامل رئيسية تؤثر على "درجة النوم الصحي"، وهي: مدة النوم، النمط الزمني (صباحي أو مسائي)، الأرق، الشخير، والنعاس النهاري.
وكلما انخفضت هذه الدرجة، زادت سرعة شيخوخة الدماغ.
والخبر الإيجابي أن تحسين عادات النوم
ممكن. فالالتزام بجدول نوم منتظم، تقليل التعرض للكافيين والشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة، يمكن أن يسهم في حماية الدماغ وإبطاء شيخوخته.