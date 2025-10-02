عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
واستندت الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 27 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، إلى تقنيات تصوير دماغي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقييم العمر البيولوجي للدماغ من خلال مؤشرات مثل ترقق القشرة الدماغية وتلف الأوعية الدموية، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".ورغم بساطة هذا الفرق، فإنه ينذر بمخاطر جسيمة، حيث يرتبط "تسارع شيخوخة الدماغ" بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف والوفاة المبكرة.وكلما انخفضت هذه الدرجة، زادت سرعة شيخوخة الدماغ. والخبر الإيجابي أن تحسين عادات النوم ممكن. فالالتزام بجدول نوم منتظم، تقليل التعرض للكافيين والشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة، يمكن أن يسهم في حماية الدماغ وإبطاء شيخوخته.
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن قلة النوم قد تتسبب في ظهور الدماغ أكبر سنًا من عمره الحقيقي، مما يرفع مخاطر التدهور الإدراكي والخرف.
واستندت الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 27 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، إلى تقنيات تصوير دماغي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقييم العمر البيولوجي للدماغ من خلال مؤشرات مثل ترقق القشرة الدماغية وتلف الأوعية الدموية، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين
07:15 GMT
وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من أنماط نوم غير صحية -كالنوم لساعات قليلة، الأرق، أو النعاس النهاري المفرط- تظهر أدمغتهم أكبر بنحو عام كامل مقارنة بعمرها الفعلي.
ورغم بساطة هذا الفرق، فإنه ينذر بمخاطر جسيمة، حيث يرتبط "تسارع شيخوخة الدماغ" بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف والوفاة المبكرة.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء
أمس, 16:57 GMT

وحددت الدراسة خمسة عوامل رئيسية تؤثر على "درجة النوم الصحي"، وهي: مدة النوم، النمط الزمني (صباحي أو مسائي)، الأرق، الشخير، والنعاس النهاري.

وكلما انخفضت هذه الدرجة، زادت سرعة شيخوخة الدماغ.
والخبر الإيجابي أن تحسين عادات النوم ممكن. فالالتزام بجدول نوم منتظم، تقليل التعرض للكافيين والشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة، يمكن أن يسهم في حماية الدماغ وإبطاء شيخوخته.
