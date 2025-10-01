دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251001/دراسة-العواصف-الشمسية-قد-تهدد-صحة-قلب-النساء-1105506378.html
دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء
دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة برازيلية حديثة عن ارتباط مقلق بين العواصف الشمسية الشديدة وارتفاع مخاطر النوبات القلبية، مع تأثير أكبر على النساء، خاصة في منتصف العمر وكبار السن. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T16:57+0000
2025-10-01T16:57+0000
مجتمع
أخبار البرازيل
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
أجرى الباحثون في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) تحليلًا دقيقًا، حيث قارنوا بيانات النوبات القلبية في المستشفيات على مدار سنوات مع مؤشر Kp، وهو مقياس للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض الناتجة عن النشاط الشمسي، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و60 عامًا وأكثر ظهرن كالفئة الأكثر عرضة للمضاعفات، رغم أن الرجال يشكلون غالبية حالات دخول المستشفيات. ويرجح الباحثون أن الاختلافات الهرمونية أو حساسية الأوعية الدموية للإجهاد البيئي قد تكون وراء هذا التفاوت. تتشكل العواصف الشمسية نتيجة تفاعل انفجارات الشمس، مثل التوهجات الشمسية أو طرد الكتلة الإكليلية، مع المجال المغناطيسي للأرض، مما يسبب اضطرابات تصنف إلى "هادئة" أو "معتدلة" أو "مضطربة" وفق مؤشر Kp. ورغم أن التحكم في النشاط الشمسي أمر مستحيل، ينصح الباحثون النساء المصابات بأمراض قلبية باتباع تدابير وقائية، مثل الالتزام بالعلاج الدوائي، وتجنب الإجهاد البدني الشديد في أيام النشاط الشمسي العالي، ومراقبة أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تعتمد على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام بيانات أوسع نطاقًا. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن العواصف الشمسية قد تكون عاملاً بيئيًا خفيًا يؤثر على صحة القلب، مما يستدعي إدراجها في استراتيجيات الوقاية الصحية مستقبلًا.
https://sarabic.ae/20251001/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يمنح-فرصة-جديدة-للأطفال-المصابين-بالصرع-1105504587.html
https://sarabic.ae/20250929/دراسة-السجائر-الإلكترونية-قد-ترفع-مخاطر-الإصابة-بمقدمات-السكري-1105439310.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , منوعات
أخبار البرازيل , منوعات

دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء

16:57 GMT 01.10.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة برازيلية حديثة عن ارتباط مقلق بين العواصف الشمسية الشديدة وارتفاع مخاطر النوبات القلبية، مع تأثير أكبر على النساء، خاصة في منتصف العمر وكبار السن.
أجرى الباحثون في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) تحليلًا دقيقًا، حيث قارنوا بيانات النوبات القلبية في المستشفيات على مدار سنوات مع مؤشر Kp، وهو مقياس للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض الناتجة عن النشاط الشمسي، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع
15:48 GMT
وأظهرت النتائج زيادة ملحوظة في معدلات النوبات القلبية والوفيات داخل المستشفيات خلال الأيام ذات النشاط الشمسي المرتفع.
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و60 عامًا وأكثر ظهرن كالفئة الأكثر عرضة للمضاعفات، رغم أن الرجال يشكلون غالبية حالات دخول المستشفيات.
ويرجح الباحثون أن الاختلافات الهرمونية أو حساسية الأوعية الدموية للإجهاد البيئي قد تكون وراء هذا التفاوت.
السجائر الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري
29 سبتمبر, 20:45 GMT
تتشكل العواصف الشمسية نتيجة تفاعل انفجارات الشمس، مثل التوهجات الشمسية أو طرد الكتلة الإكليلية، مع المجال المغناطيسي للأرض، مما يسبب اضطرابات تصنف إلى "هادئة" أو "معتدلة" أو "مضطربة" وفق مؤشر Kp.
وقد ربطت الدراسة هذه الاضطرابات بارتفاع معدلات النوبات القلبية.
ورغم أن التحكم في النشاط الشمسي أمر مستحيل، ينصح الباحثون النساء المصابات بأمراض قلبية باتباع تدابير وقائية، مثل الالتزام بالعلاج الدوائي، وتجنب الإجهاد البدني الشديد في أيام النشاط الشمسي العالي، ومراقبة أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.
وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تعتمد على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام بيانات أوسع نطاقًا.
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن العواصف الشمسية قد تكون عاملاً بيئيًا خفيًا يؤثر على صحة القلب، مما يستدعي إدراجها في استراتيجيات الوقاية الصحية مستقبلًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала