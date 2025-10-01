https://sarabic.ae/20251001/دراسة-العواصف-الشمسية-قد-تهدد-صحة-قلب-النساء-1105506378.html

دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء

دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة برازيلية حديثة عن ارتباط مقلق بين العواصف الشمسية الشديدة وارتفاع مخاطر النوبات القلبية، مع تأثير أكبر على النساء، خاصة في منتصف العمر وكبار السن. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T16:57+0000

2025-10-01T16:57+0000

2025-10-01T16:57+0000

مجتمع

أخبار البرازيل

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg

أجرى الباحثون في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) تحليلًا دقيقًا، حيث قارنوا بيانات النوبات القلبية في المستشفيات على مدار سنوات مع مؤشر Kp، وهو مقياس للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض الناتجة عن النشاط الشمسي، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و60 عامًا وأكثر ظهرن كالفئة الأكثر عرضة للمضاعفات، رغم أن الرجال يشكلون غالبية حالات دخول المستشفيات. ويرجح الباحثون أن الاختلافات الهرمونية أو حساسية الأوعية الدموية للإجهاد البيئي قد تكون وراء هذا التفاوت. تتشكل العواصف الشمسية نتيجة تفاعل انفجارات الشمس، مثل التوهجات الشمسية أو طرد الكتلة الإكليلية، مع المجال المغناطيسي للأرض، مما يسبب اضطرابات تصنف إلى "هادئة" أو "معتدلة" أو "مضطربة" وفق مؤشر Kp. ورغم أن التحكم في النشاط الشمسي أمر مستحيل، ينصح الباحثون النساء المصابات بأمراض قلبية باتباع تدابير وقائية، مثل الالتزام بالعلاج الدوائي، وتجنب الإجهاد البدني الشديد في أيام النشاط الشمسي العالي، ومراقبة أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تعتمد على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام بيانات أوسع نطاقًا. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن العواصف الشمسية قد تكون عاملاً بيئيًا خفيًا يؤثر على صحة القلب، مما يستدعي إدراجها في استراتيجيات الوقاية الصحية مستقبلًا.

https://sarabic.ae/20251001/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يمنح-فرصة-جديدة-للأطفال-المصابين-بالصرع-1105504587.html

https://sarabic.ae/20250929/دراسة-السجائر-الإلكترونية-قد-ترفع-مخاطر-الإصابة-بمقدمات-السكري-1105439310.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , منوعات