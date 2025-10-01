https://sarabic.ae/20251001/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يمنح-فرصة-جديدة-للأطفال-المصابين-بالصرع-1105504587.html

دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع

دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع

سبوتنيك عربي

كشف فريق من الباحثين الأستراليين عن أداة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد تشوهات دماغية دقيقة لدى الأطفال المصابين بالصرع، والتي غالبًا ما... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T15:48+0000

2025-10-01T15:48+0000

2025-10-01T15:48+0000

مجتمع

منوعات

أستراليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_55c8f246f25380562126d4ab7af8e476.jpg

هذا الابتكار يُعد خطوة واعدة قد تُسرع وصول المرضى إلى عمليات جراحية قد تغيّر حياتهم، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".ويُبرز هذا الإنجاز دور الذكاء الاصطناعي في إحداث طفرة في الرعاية الصحية، من خلال تمكين الأطباء من تشخيص أدق وأسرع. وقاد الدراسة فريق بإشراف الدكتورة إيما ماكدونالد-لورس، طبيبة أعصاب الأطفال في مستشفى "رويال تشيلدرن" بملبورن، حيث تم تدريب النظام على تحليل صور دماغية للأطفال، مما مكّنه من اكتشاف آفات بحجم حبة التوت أو أصغر.وأوضحت ماكدونالد-لورس أن هذه التقنية لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل تعمل كـ"محقق" يساعد في جمع الأدلة بسرعة، ممهدة الطريق لتدخلات جراحية دقيقة. ونُشرت الدراسة في مجلة Epilepsia، وشملت مرضى يعانون من الصرع البؤري وخلل التنسج القشري. ومن بين 17 طفلاً خضعوا للدراسة، أجريت عمليات جراحية لإزالة الآفات لـ12 منهم، وتمكن 11 طفلاً من التخلص نهائيًا من النوبات الصرعية. ويُصيب الصرع حوالي طفل واحد من كل 200 طفل، مع مقاومة ثلث الحالات للعلاجات الدوائية، مما يجعل اكتشاف التشوهات الدماغية الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية. وأشار الباحثون إلى أن التشوهات الدماغية الصغيرة، التي غالبًا تكون مخفية في طيات الدماغ، تشكل تحديًا كبيرًا للأطباء، مما قد يحرم المرضى من فرصة الخضوع للجراحة. ومع ذلك، أشار واجستيل إلى تحديات محتملة، مثل ارتفاع تكلفة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المستخدم إلى جانب الرنين المغناطيسي، ومحدودية توفر هذه التقنية في العديد من المناطق، إضافة إلى تعرض المرضى لجرعات إشعاعية محدودة. ويُعد هذا الابتكار خطوة نوعية نحو تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالصرع، مع توقعات بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الحالات الطبية المعقدة.

https://sarabic.ae/20250929/دراسة-السجائر-الإلكترونية-قد-ترفع-مخاطر-الإصابة-بمقدمات-السكري-1105439310.html

https://sarabic.ae/20250929/دراسة-توضح-العلاقة-بين-الصفات-الشخصية-الإيجابية-وطول-العمر-1105430154.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أستراليا