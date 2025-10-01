عربي
دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
كشف فريق من الباحثين الأستراليين عن أداة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد تشوهات دماغية دقيقة لدى الأطفال المصابين بالصرع، والتي غالبًا ما تفوتها فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية.
هذا الابتكار يُعد خطوة واعدة قد تُسرع وصول المرضى إلى عمليات جراحية قد تغيّر حياتهم، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
ويُبرز هذا الإنجاز دور الذكاء الاصطناعي في إحداث طفرة في الرعاية الصحية، من خلال تمكين الأطباء من تشخيص أدق وأسرع.
السجائر الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
دراسة: السجائر الإلكترونية قد ترفع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري
29 سبتمبر, 20:45 GMT
وقاد الدراسة فريق بإشراف الدكتورة إيما ماكدونالد-لورس، طبيبة أعصاب الأطفال في مستشفى "رويال تشيلدرن" بملبورن، حيث تم تدريب النظام على تحليل صور دماغية للأطفال، مما مكّنه من اكتشاف آفات بحجم حبة التوت أو أصغر.
وأوضحت ماكدونالد-لورس أن هذه التقنية لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل تعمل كـ"محقق" يساعد في جمع الأدلة بسرعة، ممهدة الطريق لتدخلات جراحية دقيقة.
ونُشرت الدراسة في مجلة Epilepsia، وشملت مرضى يعانون من الصرع البؤري وخلل التنسج القشري.
وأظهرت النتائج دقة الأداة في تحديد التشوهات، حيث بلغت نسبتها 94% في مجموعة اختبار و91% في مجموعة أخرى.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين الصفات الشخصية الإيجابية وطول العمر
29 سبتمبر, 18:11 GMT
ومن بين 17 طفلاً خضعوا للدراسة، أجريت عمليات جراحية لإزالة الآفات لـ12 منهم، وتمكن 11 طفلاً من التخلص نهائيًا من النوبات الصرعية.
ويُصيب الصرع حوالي طفل واحد من كل 200 طفل، مع مقاومة ثلث الحالات للعلاجات الدوائية، مما يجعل اكتشاف التشوهات الدماغية الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية.
وأشار الباحثون إلى أن التشوهات الدماغية الصغيرة، التي غالبًا تكون مخفية في طيات الدماغ، تشكل تحديًا كبيرًا للأطباء، مما قد يحرم المرضى من فرصة الخضوع للجراحة.
ووصف كونراد واجستيل، خبير الحوسبة الطبية الحيوية في كلية "كينغز لندن"، النتائج بأنها "مذهلة"، مؤكدًا أنها تمثل دليلاً قويًا على فعالية هذه التقنية.
ومع ذلك، أشار واجستيل إلى تحديات محتملة، مثل ارتفاع تكلفة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المستخدم إلى جانب الرنين المغناطيسي، ومحدودية توفر هذه التقنية في العديد من المناطق، إضافة إلى تعرض المرضى لجرعات إشعاعية محدودة.
ويُعد هذا الابتكار خطوة نوعية نحو تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالصرع، مع توقعات بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الحالات الطبية المعقدة.
