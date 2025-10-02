https://sarabic.ae/20251002/دراسة-مدافئ-الحطب-الحديثة-تهدد-الرئتين-بأضرار-مشابهة-للتدخين-1105525988.html

دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين

دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن نتائج مقلقة تتعلق باستخدام مدافئ الحطب الحديثة في المنازل، إذ تبين أنها تُسبب ضررًا للرئتين يُشبه تأثير دخان السجائر، حتى على الأشخاص... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T07:15+0000

2025-10-02T07:15+0000

2025-10-02T07:16+0000

مجتمع

أخبار هولندا

منوعات

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132304_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b009d67faad1b8b15ad5baff24874029.jpg

الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام، أظهرت أن مستخدمي هذه المدافئ يعانون من فقدان أسرع لسعة الرئة مقارنة بغيرهم، رغم تمتعهم غالبًا بأنماط حياة صحية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا". وأضافت: "حرق الأخشاب يُطلق ملوثات ضارة، بما في ذلك مواد مسرطنة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة التنفسية".وارتفعت انبعاثات حرق الأخشاب المنزلي من 3200 طن سنويًا في 2009 إلى نحو 6000 طن في 2023. تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُوثق هذا التأثير في دولة متقدمة، بعدما ربطت أبحاث سابقة في دودراسةل فقيرة بين دخان الحطب وأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن، الربو، وسرطان الرئة. حذّر الباحثون من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذه الملوثات، نظرًا لتطور رئتي الأطفال وضعف الجهاز التنفسي لدى كبار السن. وفي الولايات المتحدة، أعربت وكالة حماية البيئة عن قلقها إزاء انبعاثات مدافئ الحطب، التي غالبًا ما تتجاوز المستويات المعلنة.في بريطانيا، سجّلت المستشفيات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالربو ومشاكل التنفس الحادة خلال العقد الماضي، حيث يُعتبر التلوث عاملاً رئيسيًا. طالب خبراء الصحة ونشطاء البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل التخلص التدريجي من مدافئ الحطب في المناطق الحضرية، وحظر الحرق غير الضروري بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر التنفسية المرتبطة بهذه المدافئ.

https://sarabic.ae/20251001/دراسة-العواصف-الشمسية-قد-تهدد-صحة-قلب-النساء-1105506378.html

https://sarabic.ae/20251001/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يمنح-فرصة-جديدة-للأطفال-المصابين-بالصرع-1105504587.html

https://sarabic.ae/20251001/دراسة-إدخال-التوت-الأزرق-إلى-وجبات-الأطفال-يعزز-من-صحتهم-مدى-الحياة--1105495764.html

أخبار هولندا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار هولندا, منوعات, بريطانيا