دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
07:15 GMT 02.10.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos /
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن نتائج مقلقة تتعلق باستخدام مدافئ الحطب الحديثة في المنازل، إذ تبين أنها تُسبب ضررًا للرئتين يُشبه تأثير دخان السجائر، حتى على الأشخاص الأصحاء.
الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام، أظهرت أن مستخدمي هذه المدافئ يعانون من فقدان أسرع لسعة الرئة مقارنة بغيرهم، رغم تمتعهم غالبًا بأنماط حياة صحية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: العواصف الشمسية قد تهدد صحة قلب النساء
أمس, 16:57 GMT
وأوضحت الدكتورة لورا هورسفال، الباحثة الرئيسية في جامعة كوليدج لندن، أن الجسيمات الدقيقة (PM2.5) الناتجة عن حرق الحطب تُسبب التهابات في أنسجة الرئة تشبه تلك الناجمة عن التدخين.
وأضافت: "حرق الأخشاب يُطلق ملوثات ضارة، بما في ذلك مواد مسرطنة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة التنفسية".
وأشارت الدراسة إلى أن الوقود الصلب، مثل الخشب والفحم، يُساهم في بريطانيا بنحو خُمس انبعاثات الجسيمات الدقيقة PM2.5، وهي أخطر أنواع التلوث الجوي، بما يعادل خمسة أضعاف التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
وارتفعت انبعاثات حرق الأخشاب المنزلي من 3200 طن سنويًا في 2009 إلى نحو 6000 طن في 2023.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يمنح فرصة جديدة للأطفال المصابين بالصرع
أمس, 15:48 GMT
تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُوثق هذا التأثير في دولة متقدمة، بعدما ربطت أبحاث سابقة في دودراسةل فقيرة بين دخان الحطب وأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن، الربو، وسرطان الرئة.

وقالت البروفيسورة آني جوهانسن، رئيسة مجموعة خبراء علم الأوبئة والبيئة في الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي: "مع تزايد استخدام مدافئ الحطب في أوروبا، تؤكد هذه النتائج أنها تُشكل خطرًا بيئيًا على الصحة التنفسية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية مزمنة أو ضعف في وظائف الرئة".

حذّر الباحثون من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذه الملوثات، نظرًا لتطور رئتي الأطفال وضعف الجهاز التنفسي لدى كبار السن.
طفل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
دراسة: إدخال التوت الأزرق إلى وجبات الأطفال يعزز من صحتهم مدى الحياة
أمس, 13:02 GMT
وفي الولايات المتحدة، أعربت وكالة حماية البيئة عن قلقها إزاء انبعاثات مدافئ الحطب، التي غالبًا ما تتجاوز المستويات المعلنة.
في بريطانيا، سجّلت المستشفيات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالربو ومشاكل التنفس الحادة خلال العقد الماضي، حيث يُعتبر التلوث عاملاً رئيسيًا.
طالب خبراء الصحة ونشطاء البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل التخلص التدريجي من مدافئ الحطب في المناطق الحضرية، وحظر الحرق غير الضروري بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر التنفسية المرتبطة بهذه المدافئ.
