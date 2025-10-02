https://sarabic.ae/20251002/دراسة-مدافئ-الحطب-الحديثة-تهدد-الرئتين-بأضرار-مشابهة-للتدخين-1105525988.html
دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين
دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين
كشفت دراسة حديثة عن نتائج مقلقة تتعلق باستخدام مدافئ الحطب الحديثة في المنازل، إذ تبين أنها تُسبب ضررًا للرئتين يُشبه تأثير دخان السجائر، حتى على الأشخاص...
الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام، أظهرت أن مستخدمي هذه المدافئ يعانون من فقدان أسرع لسعة الرئة مقارنة بغيرهم، رغم تمتعهم غالبًا بأنماط حياة صحية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا". وأضافت: "حرق الأخشاب يُطلق ملوثات ضارة، بما في ذلك مواد مسرطنة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة التنفسية".وارتفعت انبعاثات حرق الأخشاب المنزلي من 3200 طن سنويًا في 2009 إلى نحو 6000 طن في 2023. تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُوثق هذا التأثير في دولة متقدمة، بعدما ربطت أبحاث سابقة في دودراسةل فقيرة بين دخان الحطب وأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن، الربو، وسرطان الرئة. حذّر الباحثون من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذه الملوثات، نظرًا لتطور رئتي الأطفال وضعف الجهاز التنفسي لدى كبار السن. وفي الولايات المتحدة، أعربت وكالة حماية البيئة عن قلقها إزاء انبعاثات مدافئ الحطب، التي غالبًا ما تتجاوز المستويات المعلنة.في بريطانيا، سجّلت المستشفيات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالربو ومشاكل التنفس الحادة خلال العقد الماضي، حيث يُعتبر التلوث عاملاً رئيسيًا. طالب خبراء الصحة ونشطاء البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل التخلص التدريجي من مدافئ الحطب في المناطق الحضرية، وحظر الحرق غير الضروري بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر التنفسية المرتبطة بهذه المدافئ.
كشفت دراسة حديثة عن نتائج مقلقة تتعلق باستخدام مدافئ الحطب الحديثة في المنازل، إذ تبين أنها تُسبب ضررًا للرئتين يُشبه تأثير دخان السجائر، حتى على الأشخاص الأصحاء.
الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام
، أظهرت أن مستخدمي هذه المدافئ يعانون من فقدان أسرع لسعة الرئة مقارنة بغيرهم، رغم تمتعهم غالبًا بأنماط حياة صحية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".
وأوضحت الدكتورة لورا هورسفال، الباحثة الرئيسية في جامعة كوليدج لندن، أن الجسيمات الدقيقة (PM2.5) الناتجة عن حرق الحطب تُسبب التهابات في أنسجة الرئة تشبه تلك الناجمة عن التدخين.
وأضافت: "حرق الأخشاب يُطلق ملوثات ضارة، بما في ذلك مواد مسرطنة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة التنفسية".
وأشارت الدراسة إلى أن الوقود الصلب، مثل الخشب والفحم، يُساهم في بريطانيا بنحو خُمس انبعاثات الجسيمات الدقيقة PM2.5، وهي أخطر أنواع التلوث الجوي، بما يعادل خمسة أضعاف التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
وارتفعت انبعاثات حرق الأخشاب المنزلي من 3200 طن سنويًا في 2009 إلى نحو 6000 طن في 2023.
تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُوثق هذا التأثير في دولة متقدمة، بعدما ربطت أبحاث سابقة في دودراسةل فقيرة بين دخان الحطب وأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن، الربو، وسرطان الرئة.
وقالت البروفيسورة آني جوهانسن، رئيسة مجموعة خبراء علم الأوبئة والبيئة في الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي: "مع تزايد استخدام مدافئ الحطب في أوروبا، تؤكد هذه النتائج أنها تُشكل خطرًا بيئيًا على الصحة التنفسية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية مزمنة أو ضعف في وظائف الرئة".
حذّر الباحثون من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذه الملوثات، نظرًا لتطور رئتي الأطفال وضعف الجهاز التنفسي
لدى كبار السن.
وفي الولايات المتحدة
، أعربت وكالة حماية البيئة عن قلقها إزاء انبعاثات مدافئ الحطب، التي غالبًا ما تتجاوز المستويات المعلنة.
في بريطانيا، سجّلت المستشفيات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالربو ومشاكل التنفس الحادة خلال العقد الماضي، حيث يُعتبر التلوث عاملاً رئيسيًا.
طالب خبراء الصحة ونشطاء البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل التخلص التدريجي من مدافئ الحطب في المناطق الحضرية، وحظر الحرق غير الضروري بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر التنفسية المرتبطة بهذه المدافئ.