https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-تأثير-نوعية-الاجتماعات-على-رفاهية-الموظفين-1107693414.html

دراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين

دراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أن الاجتماعات يمكن أن تُعزز رفاهية المشاركين أو تُضر بها في آن واحد. في الواقع، قد تؤدي المشاركة في اجتماعات كثيرة جدا إلى الإرهاق النفسي والنية في... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-01T23:03+0000

2025-12-01T23:03+0000

2025-12-01T23:03+0000

مجتمع

علوم

وظائف

عمل

موظفين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107693257_0:142:2088:1317_1920x0_80_0_0_d2733035d23b5e5c251ca3b6033acaae.jpg

يعلم كل من يعمل في أي مؤسسة أن الاجتماعات تتوالى بوتيرة محمومة، حيث يقضي المديرون، في المتوسط، 23 ساعة أسبوعيا في الاجتماعات. ويعتبر الكثير مما يحدث فيها ذا قيمة منخفضة، أو حتى عكسيا تماما، حسب ماورد في صحيفة "فايس".تكمن المفارقة في أن الاجتماعات السيئة تُولد المزيد من الاجتماعات... في محاولة لإصلاح الضرر الذي سببته الاجتماعات السابقة.يبدأ الأمر بسؤال بسيط، وإن كان غالبا ما يُنسى: لماذا نجتمع؟ بناء على سلسلة دراسات الباحثين التي غطت آلاف الاجتماعات، وجد الباحثون أن هنالك أربعة أنواع رئيسية من أهداف الاجتماعات: وأوضحو أنه يجب اختيار طريقة وموعد الاجتماع وفقا لهدفه الرئيسي، وليس وفقا للعادة. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة وسائل بسيطة لكنها فعّالة لتحسين تجربة الاجتماعات الجماعية: وأوضح الباحثون أن الشركات التي لا تسمع فيها سوى الأصوات العالية في الاجتماعات نادرا ما تكون ناجحة خارج قاعة الاجتماعات. على العكس من ذلك، يمكن للاجتماعات المُدارة جيدا أن تصبح مساحات للبناء المشترك، والاحترام المتبادل، والابتكار الجماعي. كما لا ينبغي أن يكون الهدف هو عقد اجتماعات أقل، بل اجتماعات أفضل. اجتماعات تحترم وقت وجهد الجميع. اجتماعات تعطي صوتا للجميع. اجتماعات تبني التواصل، وتعزز انتاجية الشركة ورفاهية موظفيها.دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياةدراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة

https://sarabic.ae/20241108/ما-تأثير-الإجهاد-المرتبط-بالعمل-على-صحتك؟-1094610440.html

https://sarabic.ae/20251120/إيلون-ماسك-خلال-20-عاما-لن-يكون-للعمل-والمال-أهمية-لدى-البشر-1107337220.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, وظائف, عمل, موظفين