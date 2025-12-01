https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-تأثير-نوعية-الاجتماعات-على-رفاهية-الموظفين-1107693414.html
دراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين
يعلم كل من يعمل في أي مؤسسة أن الاجتماعات تتوالى بوتيرة محمومة، حيث يقضي المديرون، في المتوسط، 23 ساعة أسبوعيا في الاجتماعات. ويعتبر الكثير مما يحدث فيها ذا قيمة منخفضة، أو حتى عكسيا تماما، حسب ماورد في صحيفة "فايس".تكمن المفارقة في أن الاجتماعات السيئة تُولد المزيد من الاجتماعات... في محاولة لإصلاح الضرر الذي سببته الاجتماعات السابقة.يبدأ الأمر بسؤال بسيط، وإن كان غالبا ما يُنسى: لماذا نجتمع؟ بناء على سلسلة دراسات الباحثين التي غطت آلاف الاجتماعات، وجد الباحثون أن هنالك أربعة أنواع رئيسية من أهداف الاجتماعات: وأوضحو أنه يجب اختيار طريقة وموعد الاجتماع وفقا لهدفه الرئيسي، وليس وفقا للعادة. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة وسائل بسيطة لكنها فعّالة لتحسين تجربة الاجتماعات الجماعية: وأوضح الباحثون أن الشركات التي لا تسمع فيها سوى الأصوات العالية في الاجتماعات نادرا ما تكون ناجحة خارج قاعة الاجتماعات. على العكس من ذلك، يمكن للاجتماعات المُدارة جيدا أن تصبح مساحات للبناء المشترك، والاحترام المتبادل، والابتكار الجماعي. كما لا ينبغي أن يكون الهدف هو عقد اجتماعات أقل، بل اجتماعات أفضل. اجتماعات تحترم وقت وجهد الجميع. اجتماعات تعطي صوتا للجميع. اجتماعات تبني التواصل، وتعزز انتاجية الشركة ورفاهية موظفيها.دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياةدراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
كشفت دراسة أن الاجتماعات يمكن أن تُعزز رفاهية المشاركين أو تُضر بها في آن واحد. في الواقع، قد تؤدي المشاركة في اجتماعات كثيرة جدا إلى الإرهاق النفسي والنية في ترك المؤسسة؛ ومع ذلك، يمكن للاجتماعات الجيدة أيضا أن تزيد من تفاعل ورفاهية الموظفين.
يعلم كل من يعمل في أي مؤسسة أن الاجتماعات تتوالى بوتيرة محمومة، حيث يقضي المديرون، في المتوسط، 23 ساعة أسبوعيا في الاجتماعات. ويعتبر الكثير مما يحدث فيها ذا قيمة منخفضة، أو حتى عكسيا تماما، حسب ماورد في صحيفة "فايس
تكمن المفارقة في أن الاجتماعات السيئة تُولد المزيد من الاجتماعات... في محاولة لإصلاح الضرر الذي سببته الاجتماعات السابقة.
والمشكلة الحقيقية قد لا تكمن في عدد الاجتماعات، بل في كيفية تصميمها، وعدم وضوح هدفها، وأوجه عدم المساواة التي تعززها (غالبا دون وعي)، وفي مواجهة ما نسميه جنون الاجتماعات، لا يكمن الحل في إلغاء الاجتماعات تماما، بل في تصميمها بشكل أفضل.
يبدأ الأمر بسؤال بسيط، وإن كان غالبا ما يُنسى: لماذا نجتمع؟ بناء على سلسلة دراسات الباحثين التي غطت آلاف الاجتماعات، وجد الباحثون أن هنالك أربعة أنواع رئيسية من أهداف الاجتماعات:
التعبير عن المشاعر أو الآراء
وأوضحو أنه يجب اختيار طريقة وموعد الاجتماع وفقا لهدفه الرئيسي، وليس وفقا للعادة. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة وسائل بسيطة لكنها فعّالة لتحسين تجربة الاجتماعات الجماعية:
مشاركة جدول أعمال ووثائق واضحة مسبقا، ليشعر المشاركون بالاستعداد للمساهمة.
موازنة المداخلات والمساهمات، وتشجيع المشاركة.
احترام الأراء وتجنب الإقصاء.
وأوضح الباحثون أن الشركات التي لا تسمع فيها سوى الأصوات العالية في الاجتماعات نادرا ما تكون ناجحة خارج قاعة الاجتماعات. على العكس من ذلك، يمكن للاجتماعات المُدارة جيدا أن تصبح مساحات للبناء المشترك، والاحترام المتبادل، والابتكار الجماعي.
كما لا ينبغي أن يكون الهدف هو عقد اجتماعات أقل، بل اجتماعات أفضل. اجتماعات تحترم وقت وجهد الجميع. اجتماعات تعطي صوتا للجميع. اجتماعات تبني التواصل، وتعزز انتاجية الشركة ورفاهية موظفيها.