إيلون ماسك: خلال 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر

أطلق رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، تنبؤات جريئة حول كيفية إعادة تشكيل "الذكاء الاصطناعي" والروبوتات الشبيهة بالبشر للمجتمع خلال العقدين المقبلين.
وتوقع ماسك خلال مشاركته في حلقة نقاش في منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي بواشنطن، أمس الأربعاء، أن يصبح العمل "اختياريا"، وأن يُمحى الفقر، وأن يفقد المال أهميته تدريجيا.
وقال: "إذا نظرنا إلى المستقبل بعد 10 أو 20 عاما، أتوقع أن يصبح العمل اختياريا".
وشبّه إيلون ماسك التوظيف المستقبلي بالهوايات أو ممارسة الرياضة، موضحا أن "من يختارون العمل سيفعلون ذلك كما يزرع البعض خضرواتهم بأنفسهم رغم سهولة شرائها".
وتابع: "زراعة الخضراوات في حديقتك أصعب، لكن بعض الناس يواصلون ذلك لأنهم يحبونها".
وأوضح أن "التقدم المستمر في "الذكاء الاصطناعي" والروبوتات لن يُحرر البشر من العمل فحسب، بل قد يُحدث تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي".
وأشار ماسك إلى أن "المال التقليدي قد يفقد قيمته تدريجيا، موضحا: "إذا استمر التحسن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستصبح العملة عديمة الفائدة في المستقبل".
وتوقع ماسك أن "الذكاء الاصطناعي" والروبوتات الشبيهة بالبشر ستقضي على الفقر، مع ظهور بيئة تنافسية لتصنيع هذه الآلات على نطاق واسع.
وأضاف: "هناك طريقة واحدة فقط لجعل الجميع أثرياء، وهي "الذكاء الاصطناعي" والروبوتات".
تأتي تصريحات إيلون ماسك في ظل جدل عالمي حول تأثير "الذكاء الاصطناعي" على سوق العمل، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الآلات الذكية في مختلف الصناعات.
