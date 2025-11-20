https://sarabic.ae/20251120/رئيس-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-يشارك-في-مؤتمر-رحلة-الذكاء-الاصطناعي-2025-1107315934.html
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يشارك في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يشارك في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"
سبوتنيك عربي
يشارك كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في مؤتمر "رحلة الذكاء... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T09:02+0000
2025-11-20T09:02+0000
2025-11-20T09:02+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107315693_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_dfd124224ab11843579e606d5ae5505a.jpg
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر بنك "سبيربنك" الروسي (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025) في موسكو.وأكد بوتين أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.وخلال جولته في المعرض المرافق لفعاليات المؤتمر، عُرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسّم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو "سبيربنك" ليصبح مساعدًا عالميًا.سيركز اليوم الثاني على استخدام التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتضمن أيضًا منتدى "بريكس+" للذكاء الاصطناعي وحفل توزيع جوائز قادة الذكاء الاصطناعي. أما اليوم الأخير، في 21 نوفمبر، فسيركز على دور الذكاء الاصطناعي في العلوم.وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم غد الجمعة، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف."سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20251120/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يفتتح-مؤتمر-رحلة-الذكاء-الاصطناعي-2025-في-موسكو-1107313405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107315693_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_045ac7c8e1b6f18c6971ca9223c2568b.jpg
.رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يلقي كلمة في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"
سبوتنيك عربي
يشارك كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" المنعقد في موسكو.
ومن المتوقع أن يلقي دميترييف كلمة في جلسة "الاستثمار في المستقبل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات العالية"
2025-11-20T09:02+0000
true
PT51M54S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يشارك في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"
يشارك كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس.
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي
من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر بنك "سبيربنك" الروسي (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025) في موسكو.
وأكد بوتين أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.
وخلال جولته في المعرض المرافق لفعاليات المؤتمر، عُرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسّم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو "سبيربنك" ليصبح مساعدًا عالميًا.
سيركز اليوم الثاني على استخدام التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتضمن أيضًا منتدى "بريكس+" للذكاء الاصطناعي وحفل توزيع جوائز قادة الذكاء الاصطناعي. أما اليوم الأخير، في 21 نوفمبر، فسيركز على دور الذكاء الاصطناعي في العلوم.
وانطلقت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي "AI Journey 2025" (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025)، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم غد الجمعة، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف.