عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيولوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يشارك في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر بنك "سبيربنك" الروسي (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025) في موسكو.وأكد بوتين أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.وخلال جولته في المعرض المرافق لفعاليات المؤتمر، عُرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسّم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو "سبيربنك" ليصبح مساعدًا عالميًا.سيركز اليوم الثاني على استخدام التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتضمن أيضًا منتدى "بريكس+" للذكاء الاصطناعي وحفل توزيع جوائز قادة الذكاء الاصطناعي. أما اليوم الأخير، في 21 نوفمبر، فسيركز على دور الذكاء الاصطناعي في العلوم.وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم غد الجمعة، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف."سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو
يشارك كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" المنعقد في موسكو. ومن المتوقع أن يلقي دميترييف كلمة في جلسة "الاستثمار في المستقبل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات العالية"
روسيا
روسيا

رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يشارك في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025"

09:02 GMT 20.11.2025
يشارك كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس.
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر بنك "سبيربنك" الروسي (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025) في موسكو.
وأكد بوتين أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.
نائب رئيس الوزراء الروسي يفتتح مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو
07:08 GMT
وخلال جولته في المعرض المرافق لفعاليات المؤتمر، عُرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسّم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو "سبيربنك" ليصبح مساعدًا عالميًا.
سيركز اليوم الثاني على استخدام التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتضمن أيضًا منتدى "بريكس+" للذكاء الاصطناعي وحفل توزيع جوائز قادة الذكاء الاصطناعي. أما اليوم الأخير، في 21 نوفمبر، فسيركز على دور الذكاء الاصطناعي في العلوم.

وانطلقت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي "AI Journey 2025" (رحلة الذكاء الاصطناعي 2025)، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم غد الجمعة، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف.
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو
