عربي
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور
حصري
سلّطت كارينا مهنا، القائمة بأعمال مدير القسم العربي بوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الضوء على التجربة الرائدة للوكالة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المحتوى الإخباري العربي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي" ضمن فعاليات منتدى مصر للإعلام، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى يوم غد الأحد.

"في سبوتنيك عربي"، نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن العنصر البشري، بل هو أداة قوية تعزز قدراتنا وتطلق العنان لإبداع صحفيينا"، هكذا استهلت مهنا حديثها، مؤكدة أن "الوكالة تسعى جاهدة للاستفادة القصوى من هذه التقنيات مع الحفاظ على الدور المحوري للعنصر البشري".

منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر
11:58 GMT
وتطرقت مهنا إلى خمسة محاور رئيسية تستخدم فيها "سبوتنيك عربي" الذكاء الاصطناعي، منها المذيع الافتراضي، عبر استخدام مقدمي برامج افتراضيين في موجز الأخبار، ومعالجة المحتوى الصوتي والنصي، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تفريغ الملفات والتسجيلات الصوتية للمتحدثين والمذيعين، بالإضافة إلى ترجمة النصوص من لغات مختلفة بسرعة ودقة، ووضع العناوين الفرعية على مقاطع الفيديو.
وأكدت كذلك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الصوت والنص، وتابعت: "لدينا تجربة مهمة في تحويل النص المترجم لمتحدث رسمي إلى صوت يقرأه شخصية معروفة، بنفس اللغة المطلوبة، مما يغني عن استخدام العناوين الفرعية ويقدم المحتوى بشكل أسرع وأكثر جاذبية".

وكشفت مهنا عن إنشاء "بوت" مخصص داخل الوكالة لمساعدة الصحفيين والمراسلين في تفريغ النصوص وترجمتها، وتفريغ الملفات الصوتية والفيديو، ووضع العناوين الفرعية بعد التدقيق اللغوي.

وأشارت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور، حيث تواجه وسائل الإعلام نقصًا في الصور التوضيحية أو التعبيرية لدعم الأخبار، و"سبوتنيك" تستخدم الـ"بوت" لإنشاء صور معينة تتناسب مع المحتوى، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشددت مهنا على أن "الذكاء الاصطناعي، رغم إمكانياته الهائلة، ليس مثاليًا بشكل مطلق"، مضيفة: "الذكاء الاصطناعي يتماشى أكثر مع اللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية، حيث يفهمها مباشرة وتكون المخرجات أسرع وأدق، هذا يعني أن البوتات المستخدمة لا تزال تحتاج إلى تطوير، ونحن نشجع أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي خاص بالمنطقة العربية يفهمنا ويعرف كيف يولد الصور والفيديوهات بالطريقة التقليدية العربية".
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
09:03 GMT
وأكدت القائمة بأعمال مدير القسم العربي بوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على ضرورة التدخل البشري في جميع مراحل استخدام الذكاء الاصطناعي، قائلة: "يجب أن يكون هناك تدخل بشري، لتدقيق الترجمة والنص الذي يخرج من الذكاء الاصطناعي، حيث من الممكن أن يكون هناك خطأ في المصطلحات، سواء كانت سياسية أو مفردات، وهنا لا بد من التدخل البشري لإخراج النص بالشكل المطلوب".

وعن آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في "سبوتنيك"، أوضحت مهنا، خلال الجلسة، أن "النص الذي يتم إدخاله للذكاء الاصطناعي يمر بعدة مراحل"، وتابعت: "نحن، كمراسلين وصحفيين ومحررين ورؤساء تحرير، نختار ونمرر النص بمراحل للتدقيق والتصحيح والتأكد من أحقية الأخبار وصلاحيتها ودقة المعلومات، ثم يتم إدخالها على برنامج الذكاء الاصطناعي، مع وضع التشكيل والفواصل والنقاط"، وأوضحت أن هذه الآلية الدقيقة تستغرق وقتًا طويلًا للحصول على النتائج المطلوبة.

وأشارت إلى إمكانية توظيف المراسلين في "سبوتنيك" للتحدث بكل لغات العالم المطلوبة عبر استنساخ الأصوات مع استخدام صورهم.
واختتمت مهنا حديثها بالتأكيد على أن "التكنولوجيا ليست مثالية، وأن هناك تحيزًا محتملًا في المعلومات التي يختارها تشات الذكاء الاصطناعي، وحكرًا على بعض المؤسسات"، وشددت على ضرورة الإشارة إلى أن أي محتوى تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يُوضح ذلك للمتلقي، في خطوة لتعزيز الشفافية والمصداقية مع الجماهير.
وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.

ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصناع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.

وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
