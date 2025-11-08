https://sarabic.ae/20251108/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-الخاصة-بالذكاء-الاصطناعي-في-منتدى-مصر-للإعلام-صور-1106885315.html

"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور

"سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور

08.11.2025

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي" ضمن فعاليات منتدى مصر للإعلام، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى يوم غد الأحد.وتطرقت مهنا إلى خمسة محاور رئيسية تستخدم فيها "سبوتنيك عربي" الذكاء الاصطناعي، منها المذيع الافتراضي، عبر استخدام مقدمي برامج افتراضيين في موجز الأخبار، ومعالجة المحتوى الصوتي والنصي، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تفريغ الملفات والتسجيلات الصوتية للمتحدثين والمذيعين، بالإضافة إلى ترجمة النصوص من لغات مختلفة بسرعة ودقة، ووضع العناوين الفرعية على مقاطع الفيديو.وأكدت كذلك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الصوت والنص، وتابعت: "لدينا تجربة مهمة في تحويل النص المترجم لمتحدث رسمي إلى صوت يقرأه شخصية معروفة، بنفس اللغة المطلوبة، مما يغني عن استخدام العناوين الفرعية ويقدم المحتوى بشكل أسرع وأكثر جاذبية".وأشارت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور، حيث تواجه وسائل الإعلام نقصًا في الصور التوضيحية أو التعبيرية لدعم الأخبار، و"سبوتنيك" تستخدم الـ"بوت" لإنشاء صور معينة تتناسب مع المحتوى، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.وشددت مهنا على أن "الذكاء الاصطناعي، رغم إمكانياته الهائلة، ليس مثاليًا بشكل مطلق"، مضيفة: "الذكاء الاصطناعي يتماشى أكثر مع اللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية، حيث يفهمها مباشرة وتكون المخرجات أسرع وأدق، هذا يعني أن البوتات المستخدمة لا تزال تحتاج إلى تطوير، ونحن نشجع أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي خاص بالمنطقة العربية يفهمنا ويعرف كيف يولد الصور والفيديوهات بالطريقة التقليدية العربية".وأكدت القائمة بأعمال مدير القسم العربي بوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على ضرورة التدخل البشري في جميع مراحل استخدام الذكاء الاصطناعي، قائلة: "يجب أن يكون هناك تدخل بشري، لتدقيق الترجمة والنص الذي يخرج من الذكاء الاصطناعي، حيث من الممكن أن يكون هناك خطأ في المصطلحات، سواء كانت سياسية أو مفردات، وهنا لا بد من التدخل البشري لإخراج النص بالشكل المطلوب".وأشارت إلى إمكانية توظيف المراسلين في "سبوتنيك" للتحدث بكل لغات العالم المطلوبة عبر استنساخ الأصوات مع استخدام صورهم.واختتمت مهنا حديثها بالتأكيد على أن "التكنولوجيا ليست مثالية، وأن هناك تحيزًا محتملًا في المعلومات التي يختارها تشات الذكاء الاصطناعي، وحكرًا على بعض المؤسسات"، وشددت على ضرورة الإشارة إلى أن أي محتوى تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يُوضح ذلك للمتلقي، في خطوة لتعزيز الشفافية والمصداقية مع الجماهير.وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.

