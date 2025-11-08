https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-في-منتدى-مصر-للإعلام-مواجهة-هراء-الذكاء-الاصطناعي-ضرورية-للحقيقة-والإنسانية-1106864695.html

الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية

الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية

سبوتنيك عربي

قالت ممثلة عن الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، في منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت، إن المنتدى يلعب دورا مؤثرا كمنصة للحوار والابتكار والنزاهة في المشهد الإعلامي. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T09:03+0000

2025-11-08T09:03+0000

2025-11-08T09:21+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106864092_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_efe5f26a2ab90b2fb22e512a8c96bd87.jpg

وأضافت فليمينغ في كلمة لها تابعتها "سبوتنيك": "لقد استلهمت من مؤسسة المنتدى، نهى النحاس، وفريقها الشاب المتحمس، الذي تشرفت بلقائه، لكي ألمس التزامهم بالتواصل الأخلاقي، وتدريب جيل جديد من الصحفيين، والتعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، وهو ما جمعنا جميعا هنا".وتابعت: "من الرائع أن أكون بين الأشخاص الذين يجعلون صناعة الإعلام تزدهر، من المديرين التنفيذيين والصحفيين وصناع السياسات والمؤثرين، ومن جميع أنحاء المنطقة والعالم، أنا هنا معكم من مدينة نيويورك، يمكننا معا أن نلتزم بدعم أعلى معايير الاحترافية والإبداع والتأثير، إذ يخدم الإعلام الحقيقة، وحيث يكون الإعلام مسؤولا، وحيث يعمل الإعلام في خدمة الإنسانية".وأردفت: "كل هذا يتحدى المشاهدين للتساؤل: ما هو الحقيقي؟ كل هذا يجبر الحقائق على التنافس مع الأكاذيب لجذب الأنظار، كانت هناك دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قالت إن الأكاذيب تنتقل ستة أضعاف سرعة الحقائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأمم المتحدة، لاحظنا هذا الاتجاه لفترة طويلة، وحذرنا من الضرر الذي يسببه هذا النظام البيئي للمعلومات السامة في عالمنا الرقمي، إن ما نراه هو تعميم الكراهية والعنف والتمييز، ونرى تقويضا للسلام والعمل المناخي والصحة العامة".ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية. وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي. وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.

https://sarabic.ae/20251108/بمشاركة-وكالة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-منتدى-مصر-للإعلام-2025-في-القاهرة-1106863087.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار