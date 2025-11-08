الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-في-منتدى-مصر-للإعلام-مواجهة-هراء-الذكاء-الاصطناعي-ضرورية-للحقيقة-والإنسانية-1106864695.html
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
سبوتنيك عربي
قالت ممثلة عن الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، في منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت، إن المنتدى يلعب دورا مؤثرا كمنصة للحوار والابتكار والنزاهة في المشهد الإعلامي. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:03+0000
2025-11-08T09:21+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106864092_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_efe5f26a2ab90b2fb22e512a8c96bd87.jpg
وأضافت فليمينغ في كلمة لها تابعتها "سبوتنيك": "لقد استلهمت من مؤسسة المنتدى، نهى النحاس، وفريقها الشاب المتحمس، الذي تشرفت بلقائه، لكي ألمس التزامهم بالتواصل الأخلاقي، وتدريب جيل جديد من الصحفيين، والتعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، وهو ما جمعنا جميعا هنا".وتابعت: "من الرائع أن أكون بين الأشخاص الذين يجعلون صناعة الإعلام تزدهر، من المديرين التنفيذيين والصحفيين وصناع السياسات والمؤثرين، ومن جميع أنحاء المنطقة والعالم، أنا هنا معكم من مدينة نيويورك، يمكننا معا أن نلتزم بدعم أعلى معايير الاحترافية والإبداع والتأثير، إذ يخدم الإعلام الحقيقة، وحيث يكون الإعلام مسؤولا، وحيث يعمل الإعلام في خدمة الإنسانية".وأردفت: "كل هذا يتحدى المشاهدين للتساؤل: ما هو الحقيقي؟ كل هذا يجبر الحقائق على التنافس مع الأكاذيب لجذب الأنظار، كانت هناك دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قالت إن الأكاذيب تنتقل ستة أضعاف سرعة الحقائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأمم المتحدة، لاحظنا هذا الاتجاه لفترة طويلة، وحذرنا من الضرر الذي يسببه هذا النظام البيئي للمعلومات السامة في عالمنا الرقمي، إن ما نراه هو تعميم الكراهية والعنف والتمييز، ونرى تقويضا للسلام والعمل المناخي والصحة العامة".ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية. وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي. وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.
https://sarabic.ae/20251108/بمشاركة-وكالة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-منتدى-مصر-للإعلام-2025-في-القاهرة-1106863087.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106864092_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8b5f8e76da250d3abe8f668642a8595.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية

09:03 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 08.11.2025)
© Sputnikالممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قالت ممثلة عن الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، في منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت، إن المنتدى يلعب دورا مؤثرا كمنصة للحوار والابتكار والنزاهة في المشهد الإعلامي.
وأضافت فليمينغ في كلمة لها تابعتها "سبوتنيك": "لقد استلهمت من مؤسسة المنتدى، نهى النحاس، وفريقها الشاب المتحمس، الذي تشرفت بلقائه، لكي ألمس التزامهم بالتواصل الأخلاقي، وتدريب جيل جديد من الصحفيين، والتعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، وهو ما جمعنا جميعا هنا".
وتابعت: "من الرائع أن أكون بين الأشخاص الذين يجعلون صناعة الإعلام تزدهر، من المديرين التنفيذيين والصحفيين وصناع السياسات والمؤثرين، ومن جميع أنحاء المنطقة والعالم، أنا هنا معكم من مدينة نيويورك، يمكننا معا أن نلتزم بدعم أعلى معايير الاحترافية والإبداع والتأثير، إذ يخدم الإعلام الحقيقة، وحيث يكون الإعلام مسؤولا، وحيث يعمل الإعلام في خدمة الإنسانية".
© Sputnikالممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik

وأشارت فليمينغ إلى أن "أعدادا هائلة، خاصة الشباب، يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا، لا تكون هذه بالضرورة مصادر الأخبار الصارمة التي نتوقع أن يطلق عليها اسم أخبار، كما أنهم يعتمدون على خوارزميات تغذي سوء الاستخدام، وتغذي الإثارة على حساب الحقائق، وهكذا، يتنقل المستخدمون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر "الميمات" التي تغمرها أيضا المعلومات الخاطئة والمضللة، بالإضافة إلى "هراء الذكاء الاصطناعي" (AI slop).. هذا مصطلح جديد "هراء الذكاء الاصطناعي".. بعضه سخيف وبعضه مسل.. وبعضه مصمم لإثارة الغضب، ومصنوع بسخرية فقط لجذب الانتباه".

© Sputnikالممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik
وأردفت: "كل هذا يتحدى المشاهدين للتساؤل: ما هو الحقيقي؟ كل هذا يجبر الحقائق على التنافس مع الأكاذيب لجذب الأنظار، كانت هناك دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قالت إن الأكاذيب تنتقل ستة أضعاف سرعة الحقائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأمم المتحدة، لاحظنا هذا الاتجاه لفترة طويلة، وحذرنا من الضرر الذي يسببه هذا النظام البيئي للمعلومات السامة في عالمنا الرقمي، إن ما نراه هو تعميم الكراهية والعنف والتمييز، ونرى تقويضا للسلام والعمل المناخي والصحة العامة".
انطلاق فعاليات “منتدى مصر للإعلام” 2025 في القاهرة، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
بمشاركة وكالة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات "منتدى مصر للإعلام" 2025 في القاهرة
08:00 GMT
ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала