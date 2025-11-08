الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
09:03 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 08.11.2025)
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
قالت ممثلة عن الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، في منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت، إن المنتدى يلعب دورا مؤثرا كمنصة للحوار والابتكار والنزاهة في المشهد الإعلامي.
وأضافت فليمينغ في كلمة لها تابعتها "سبوتنيك": "لقد استلهمت من مؤسسة المنتدى، نهى النحاس، وفريقها الشاب المتحمس، الذي تشرفت بلقائه، لكي ألمس التزامهم بالتواصل الأخلاقي، وتدريب جيل جديد من الصحفيين، والتعاون الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، وهو ما جمعنا جميعا هنا".
وتابعت: "من الرائع أن أكون بين الأشخاص الذين يجعلون صناعة الإعلام تزدهر، من المديرين التنفيذيين والصحفيين وصناع السياسات والمؤثرين، ومن جميع أنحاء المنطقة والعالم، أنا هنا معكم من مدينة نيويورك، يمكننا معا أن نلتزم بدعم أعلى معايير الاحترافية والإبداع والتأثير، إذ يخدم الإعلام الحقيقة، وحيث يكون الإعلام مسؤولا، وحيث يعمل الإعلام في خدمة الإنسانية".
وأشارت فليمينغ إلى أن "أعدادا هائلة، خاصة الشباب، يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا، لا تكون هذه بالضرورة مصادر الأخبار الصارمة التي نتوقع أن يطلق عليها اسم أخبار، كما أنهم يعتمدون على خوارزميات تغذي سوء الاستخدام، وتغذي الإثارة على حساب الحقائق، وهكذا، يتنقل المستخدمون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر "الميمات" التي تغمرها أيضا المعلومات الخاطئة والمضللة، بالإضافة إلى "هراء الذكاء الاصطناعي" (AI slop).. هذا مصطلح جديد "هراء الذكاء الاصطناعي".. بعضه سخيف وبعضه مسل.. وبعضه مصمم لإثارة الغضب، ومصنوع بسخرية فقط لجذب الانتباه".
وأردفت: "كل هذا يتحدى المشاهدين للتساؤل: ما هو الحقيقي؟ كل هذا يجبر الحقائق على التنافس مع الأكاذيب لجذب الأنظار، كانت هناك دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قالت إن الأكاذيب تنتقل ستة أضعاف سرعة الحقائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأمم المتحدة، لاحظنا هذا الاتجاه لفترة طويلة، وحذرنا من الضرر الذي يسببه هذا النظام البيئي للمعلومات السامة في عالمنا الرقمي، إن ما نراه هو تعميم الكراهية والعنف والتمييز، ونرى تقويضا للسلام والعمل المناخي والصحة العامة".
ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.